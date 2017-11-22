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15:56 (мск), источник: Прессбол

Александр Ермакович: Участие Стасевича в игре с «Црвеной Звездой» под вопросом

На пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы между БАТЭ и «Црвеной Звездой», который пройдет на «Борисов-Арене» в четверг, 23 ноября, главный тренер белорусской команды Александр Ермакович ответил на вопросы журналистов.

Источник: РИА "Новости"

На нынешней неделе вашей команде предстоит провести два очень важных матча. Наверняка прибегнете к ротации состава. Определились ли для себя, какая из игр более важная?

Для нас важны оба матча. А вообще, самый важный поединок — всегда ближайший. Завтра у нас «Црвена Звезда». И говорим сейчас только о ней. Думать о «Городее» пока нет смысла, хотя понимаем: это также важная и принципиальная игра.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа H, 23.11.2017, 21:00
БАТЭ
-Црвена Звезда-

Какова кадровая ситуация? Есть ли травмированные?

Тренируются все. Но, как вы знаете, Игорь Стасевич получил повреждение в матче с «Неманом». И по участию Стасевича в завтрашней игре определенности нет. Но еще есть время, чтобы принять решение. Остальные ребята в строю и ждут поединка с «Црвеной Звездой».

Могилев засыпало снегом. Если в Борисове такое случится, готовы к этому?

Матч состоится в любую погоду. Ничего страшного. На «Борисов-Арене» включен подогрев — снега на поле не будет однозначно. Ничего помешать не сможет.

Насколько возвращение БАТЭ на первое место в чемпионате улучшило настроение, подготовку команды к поединку с «Црвеной Звездой»?

Когда все удачно складывается в играх и в турнирной таблице, появляется дополнительная уверенность и у футболистов, и у тренеров, и у клуба в целом. Такие новости, такие события идут только в плюс.

Станет ли дополнительной мотивацией то, что игра с сербами — последняя домашняя для БАТЭ в нынешнем году?

Думаю, станет. Пользуясь случаем, приглашаю всех, кто переживает за БАТЭ, завтра на «Борисов-Арену» — приходите и поддержите нашу команду! Вместе нам будет легче!

Что нужно сделать, чтобы в родных стенах добиться в противостоянии с белградцами более хорошего результата, чем на выезде, где была зафиксирована ничья 1:1?

Нужно забить больше, чем соперник. Есть мысли, задумки, как выполнить такую задачу, но это наша внутренняя кухня, — цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.

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