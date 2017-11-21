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15:10 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА подозревает Карвахаля в намеренном получении желтой карточки в матче ЛЧ

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. УЕФА открыла дисциплинарное дело против защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля за предполагаемое намеренное получение желтой карточки в матче Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AP 2017

«Реал» во вторник в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил АПОЭЛ со счетом 6:0. Мадридский клуб обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

Карвахаль на 90-й минуте получил желтую карточку за затягивание времени. Это предупреждение стало третьим для футболиста в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он пропустит заключительный матч группового этапа турнира, но подойдет к плей-офф без угрозы дисквалификации.

Данное дело будет рассмотрено 7 декабря.

АПОЭЛ 0:6
Первый тайм: 0:4
Реал
21.11.2017, 22:45 Зрители: 19705 Групповой турнир: Группа H GSP
Главные тренеры
Георгиос Донис Зинедин Зидан
Голы
19 Лука Модрич 23′
9 Карим Бензема (Т. Кроос) 39′
6 Фернандес Иглесиас Начо 41′
9 Карим Бензема (Криштиану Роналду) 45+1′
7 Криштиану Роналду (Марселу) 49′
7 Криштиану Роналду (К. Бензема) 54′
Составы
Наусет Перес 13
Сото Роберто Лаго 3
Амбросио Хесус Руэда 5
Праксителис Вурос 29
Карлос Роберту Карлау 50
Гаяс Захид 17
Эфстатиос Алонефтис 46
Микаэль Поте 8
59′ Оливейра Франку Винисиус 16
Агустин Фариас 25
60′ Роланд Шоллои 20
Георге Эфрем 7
66′ Нуну Мораиш (к) 26
Лоренцо Эбесилио 6
13 Франсиско Кортес Касилья
2 Даниэль Карвахаль 90′
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
19 Лука Модрич
20 Марко Асенсио
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
12 Марселу (к) 58′
15 Тео Эрнандез
8 Тони Кроос 58′
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема 64′
21 Борха Майораль
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 9
4 Угловые 5
8 Фолы 11
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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