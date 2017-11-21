Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
УЕФА подозревает Карвахаля в намеренном получении желтой карточки в матче ЛЧ
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
«Реал» во вторник в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил АПОЭЛ со счетом 6:0. Мадридский клуб обеспечил себе выход в
Карвахаль на 90-й минуте получил желтую карточку за затягивание времени. Это предупреждение стало третьим для футболиста в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он пропустит заключительный матч группового этапа турнира, но подойдет к
Данное дело будет рассмотрено 7 декабря.
|Георгиос Донис
|Зинедин Зидан
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)