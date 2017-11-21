УЕФА подозревает Карвахаля в намеренном получении желтой карточки в матче ЛЧ

«Реал» во вторник в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов разгромил АПОЭЛ со счетом 6:0. Мадридский клуб обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

Карвахаль на 90-й минуте получил желтую карточку за затягивание времени. Это предупреждение стало третьим для футболиста в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он пропустит заключительный матч группового этапа турнира, но подойдет к плей-офф без угрозы дисквалификации.