У главного тренера «Севильи» рак. Команда и весь мир спорта с ним
Рассказываем о страшном недуге Эдуардо Бериссо и о том, что случилось вчера в перерыве матча «Севилья» — «Ливерпуль» (3:3).
Рассказываем о страшном недуге Эдуардо Бериссо и о том, что случилось вчера в перерыве матча «Севилья» — «Ливерпуль» (3:3).
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
«Севилья» сегодня официально подтвердила, что Эдуардо Бериссо, главный тренер клуба из столицы Андалусии, болен раком предстательной железы. Первые новости о болезни аргентинца появились ночью со вторника на среду, после драматичного поединка «Севильи» и «Ливерпуля». Хозяева сумели перевернуть ход встречи — проигрывая после первого тайма 0:3, севильцы отыгрались во второй половине, причем третий мяч был забит на третьей добавленной минуте.
Вскоре после матча стало известно, что в перерыве Бериссо сообщил своим игрокам о страшном недуге. Футболисты испанского клуба в ответ сделали единственное, что было в их силах, чтобы поддержать своего тренера — спасли уже проигранную встречу и подарили аргентинскому специалисту мощный заряд положительных эмоций. Они сейчас нужны ему как никогда.
Эвер Банега во
ФУТБОЛЬНЫЙ МИР И ОНКОЛОГИЯ.
Многие представители футбольного мира сталкивались с этой страшной болезнью. На память сразу приходят трагические истории Тито Вилановы, Йохана Кройфа и Луиса Арагонеса, которые проиграли свои сражения с раковой опухолью, но есть и примеры счастливых спасений:
1. Арьен Роббен. В 2004 году, когда голландцу было 20 лет, Роббен, выступавший тогда в «Челси», узнал, что болен раком яичек. Молодой организм смог победить болезнь — Арьен вернулся на поле и стал одним из лучших голландских футболистов в XXI веке.
2. Любослав Пенев. В 1994 году 28-летний таранный форвард «Валенсии» объявил о том, что страдает от рака яичек. После года борьбы с недугом Пенев успешно вернулся в футбол, вышел на прежний уровень и сумел завоевать «золотой» дубль — чемпионат и Кубок Испании — с «Атлетико» в 1996-м.
3. Эрик Абидаль. В 2011 году у одного из лучших левых защитников в истории «Барселоны» диагностировали рак печени. Французский футболист дважды ложился под нож, ему потребовалась трансплантация печени, но он все равно смог отыграть 80 минут в финале Лиги чемпионов-2011 («Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1) и, благодаря красивому жесту Карлеса Пуйоля, первым поднял над головой победный Кубок.
ЧТО ИЗВЕСТНО О БОЛЕЗНИ БЕРИССО?
Более детальное медицинское обследование аргентинский тренер должен пройти в ближайшее время — только после этого врачи сделают выводы о тяжести заболевания и шагах, которые необходимо будет предпринять. Бериссо уже получил множество сообщений со словами поддержки — каждое вносит свою маленькую лепту в общую надежду на его выздоровление.
Остается только надеяться, что ему хватит сил, чтобы перевернуть ход борьбы с болезнью. Точно так же, как это сделала «Севилья» во вчерашнем матче против «Ливерпуля». Сил и терпения вам, мистер!
Эдуардо БЕРИССО
Родился 13 ноября 1969 года в Крус Альта (Аргентина)
Защитник. Выступал в клубах «Ньюэллс Олд Бойз», «Атлас», «Ривер Плейт», «Марсель», «Сельта», «Кадис»
Провел 13 матчей за сборную Аргентины
Завершил карьеру игрока в 2006 году
Работал ассистентом наставника сборной Чили, главным тренером «Эстудиантес», «О'Хиггинс», «Селты».
В «Севилье» — с 27 мая 2017 года.