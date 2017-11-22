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15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У главного тренера «Севильи» рак. Команда и весь мир спорта с ним

Рассказываем о страшном недуге Эдуардо Бериссо и о том, что случилось вчера в перерыве матча «Севилья» — «Ливерпуль» (3:3).

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

«Севилья» сегодня официально подтвердила, что Эдуардо Бериссо, главный тренер клуба из столицы Андалусии, болен раком предстательной железы. Первые новости о болезни аргентинца появились ночью со вторника на среду, после драматичного поединка «Севильи» и «Ливерпуля». Хозяева сумели перевернуть ход встречи — проигрывая после первого тайма 0:3, севильцы отыгрались во второй половине, причем третий мяч был забит на третьей добавленной минуте.

Вскоре после матча стало известно, что в перерыве Бериссо сообщил своим игрокам о страшном недуге. Футболисты испанского клуба в ответ сделали единственное, что было в их силах, чтобы поддержать своего тренера — спасли уже проигранную встречу и подарили аргентинскому специалисту мощный заряд положительных эмоций. Они сейчас нужны ему как никогда.

Эвер Банега во флэш-интервью после игры сказал: «Мы провалили первую половину, поэтому во втором тайме нам нужно было показать совершенно другую игру. Ради наших болельщиков, которые поддерживают команду до конца, но главное — ради нашего тренера, который смог в перерыве вернуть нам веру в себя. Он — наш вожак, он ведет нас правильным путем, и рядом с ним мы доберемся до победных вершин».

ФУТБОЛЬНЫЙ МИР И ОНКОЛОГИЯ.

Многие представители футбольного мира сталкивались с этой страшной болезнью. На память сразу приходят трагические истории Тито Вилановы, Йохана Кройфа и Луиса Арагонеса, которые проиграли свои сражения с раковой опухолью, но есть и примеры счастливых спасений:

1. Арьен Роббен. В 2004 году, когда голландцу было 20 лет, Роббен, выступавший тогда в «Челси», узнал, что болен раком яичек. Молодой организм смог победить болезнь — Арьен вернулся на поле и стал одним из лучших голландских футболистов в XXI веке.

2. Любослав Пенев. В 1994 году 28-летний таранный форвард «Валенсии» объявил о том, что страдает от рака яичек. После года борьбы с недугом Пенев успешно вернулся в футбол, вышел на прежний уровень и сумел завоевать «золотой» дубль — чемпионат и Кубок Испании — с «Атлетико» в 1996-м.

3. Эрик Абидаль. В 2011 году у одного из лучших левых защитников в истории «Барселоны» диагностировали рак печени. Французский футболист дважды ложился под нож, ему потребовалась трансплантация печени, но он все равно смог отыграть 80 минут в финале Лиги чемпионов-2011 («Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1) и, благодаря красивому жесту Карлеса Пуйоля, первым поднял над головой победный Кубок.

ЧТО ИЗВЕСТНО О БОЛЕЗНИ БЕРИССО?

Более детальное медицинское обследование аргентинский тренер должен пройти в ближайшее время — только после этого врачи сделают выводы о тяжести заболевания и шагах, которые необходимо будет предпринять. Бериссо уже получил множество сообщений со словами поддержки — каждое вносит свою маленькую лепту в общую надежду на его выздоровление.

Остается только надеяться, что ему хватит сил, чтобы перевернуть ход борьбы с болезнью. Точно так же, как это сделала «Севилья» во вчерашнем матче против «Ливерпуля». Сил и терпения вам, мистер!

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Эдуардо БЕРИССО

Родился 13 ноября 1969 года в Крус Альта (Аргентина)
Защитник. Выступал в клубах «Ньюэллс Олд Бойз», «Атлас», «Ривер Плейт», «Марсель», «Сельта», «Кадис»
Провел 13 матчей за сборную Аргентины
Завершил карьеру игрока в 2006 году
Работал ассистентом наставника сборной Чили, главным тренером «Эстудиантес», «О'Хиггинс», «Селты».
В «Севилье» — с 27 мая 2017 года.

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