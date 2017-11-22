Станимир Стоилов: Завтра мы хотим показать, как выполнили домашнее задание «Вильярреала»

— Нас ждет интересная игра. Ситуация в группе такова, что у трех команд есть возможности пройти дальше. Самое важное — сыграть организованно, с большим желанием. Будет хорошо, если выиграем. «Вильярреал» — сильная команда, одна из лучших в Испании. С приходом нового тренера эта дружина сильно прибавила. Не стоит забывать о том, что «Вильярреал» уже показал нам наши слабости, преподал нам урок. За эти три года мы выросли и хотим показать, как ученик выучил домашнее задание.

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— Предусмотрены ли премиальные игрокам «Астаны» за победу над «Вильярреалом»? Какова ситуация с выплатой их сейчас?

— Ситуация никак не изменилась. Задолженности не закрыты. Никто из спонсоров не рассказал, какова ситуация. Не могу знать, какая мотивация у ребят. Надеюсь, что мои футболисты проявят характер, но спонсорам надо прийти и рассказать о ситуации. Мы, наверное, единственные в Казахстане, кто весь год не получал премиальных.



— Долги остаются по премиальным только за еврокубки и победу в чемпионате?

— Если честно, то ситуация мне не нравится. Никто не желал бы оказаться в моем положении. Футболистов надо постоянно мотивировать, говорить, что все в порядке — и смотреть им в глаза. Никакой руководитель не захочет такого. Все крепится на мужестве, характере и нашем понимании руководства клуба. Ситуация очень сложная. Все наши успехи можно потерять за день.



— Беспокоит ли Вас, что «Астана» осталась без игровой практики из-за завершения чемпионата Казахстана?

— 18 дней — это большая пауза. Команда может потерять игровой ритм. У нас будет большое желание. Мои футболисты не в первый раз в таком положении.