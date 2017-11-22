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14:07 (мск), источник: Sports.kz

Станимир Стоилов: Завтра мы хотим показать, как выполнили домашнее задание «Вильярреала»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов рассказал о настрое команды перед матчем группового этапа Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

— Нас ждет интересная игра. Ситуация в группе такова, что у трех команд есть возможности пройти дальше. Самое важное — сыграть организованно, с большим желанием. Будет хорошо, если выиграем. «Вильярреал» — сильная команда, одна из лучших в Испании. С приходом нового тренера эта дружина сильно прибавила. Не стоит забывать о том, что «Вильярреал» уже показал нам наши слабости, преподал нам урок. За эти три года мы выросли и хотим показать, как ученик выучил домашнее задание.

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— Предусмотрены ли премиальные игрокам «Астаны» за победу над «Вильярреалом»? Какова ситуация с выплатой их сейчас?
— Ситуация никак не изменилась. Задолженности не закрыты. Никто из спонсоров не рассказал, какова ситуация. Не могу знать, какая мотивация у ребят. Надеюсь, что мои футболисты проявят характер, но спонсорам надо прийти и рассказать о ситуации. Мы, наверное, единственные в Казахстане, кто весь год не получал премиальных.

 — Долги остаются по премиальным только за еврокубки и победу в чемпионате?
— Если честно, то ситуация мне не нравится. Никто не желал бы оказаться в моем положении. Футболистов надо постоянно мотивировать, говорить, что все в порядке — и смотреть им в глаза. Никакой руководитель не захочет такого. Все крепится на мужестве, характере и нашем понимании руководства клуба. Ситуация очень сложная. Все наши успехи можно потерять за день.

 — Беспокоит ли Вас, что «Астана» осталась без игровой практики из-за завершения чемпионата Казахстана?

— 18 дней — это большая пауза. Команда может потерять игровой ритм. У нас будет большое желание. Мои футболисты не в первый раз в таком положении.

Да, «Вильярреал» сейчас больше матчей играет, у них хороший настрой, игроки выступали за сборные. У нас же такого не было. Надеюсь, что наши футболисты покажут хороший футбол.

 — Что может помочь «Астане» выиграть у «Вильярреала»? Испанские журналисты опасаются, что дальний перелет в Казахстан может отнять у игроков их команды много сил.
— Думаю, у нас не так много плюсов или шансов. «Вильярреал» намного лучше нас по финансам, опыту. Наш козырь — это наши футболисты, которые доказали, что могут побеждать в Европе. Вместе с тем, мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков, которые всегда мотивируют нас биться на сто процентов.

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