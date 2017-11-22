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14:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: Сказал Кузяеву: «Если не отдашь пас — загрызу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, почему перестал общаться с прессой, и заявил, что петербуржцы еще не решили всех задач в группе Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы давно не общались с прессой. Почему пришли сегодня, решили прервать обет молчания?

— Это обязанность, иначе бы не пришел. Принял решение пока не общаться с прессой. Ваша братия немножко разочаровала. Говоришь — плохо, не говоришь — тоже плохо. Так что пока буду молчать.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа L, 23.11.2017, 21:00
Зенит
-Вардар-

— «Зенит» забил пять голов в матче с «Тосно». Прорвало?

— Неприятно было не забивать на протяжении почти двух месяцев. Здорово, что победили с крупным счетом, но самое главное — 3 очка. Все наши конкуренты одержали победы. Понимали, что нам тоже нужно обязательно выигрывать. Хорошо, что удалось забить многим игрокам, в том числе и мне. Для меня это долгожданный гол. Приятно в моральном плане. Все понимают, что дальше игры будут сложнее. Нужно быть готовыми к ним.

— Вы решили задачу в групповом раунде Лиги Европы. Как удается думать о «Вардаре», а не о «Спартаке»?

— Да, решено что мы выходим, но у нас стоит задача занять первое место. Чтобы удержаться на первой строчке, нужно обязательно побеждать «Вардар». У нас уже были неудачные игры, когда никто не ожидал, что мы потеряем очки, а мы проигрывали. Сейчас мысли только о македонцах, о «Спартаке» будем думать после.

— Вы забили «Вардару» в первой игре, забили «Русенборгу», хотя гол почему-то не засчитали. Получается, что в Лиге Европы у вас больше куража, чем в премьер-лиге?

— Это стечение обстоятельств. Так получилось.

В группе Лиги Европы соперники не намного сильнее, чем в российской премьер-лиге. Особых чувств тут нет. Все-таки Лига Европы — это не Лига чемпионов.

— В моменте с вашим голом в ворота «Тосно» Далер Кузяев мог бы забить и сам, но отдал пас вам. Специально?

— Мне был приятно. Кричал ему: «Если не отдашь пас, я тебя загрызу!» (улыбается). Далер — молодец, провел отличный матч. Сразу после гола я побежал к нему — тот мяч его заслуга. Но если бы он не отдал пас — я бы точно поймал его где-нибудь.

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— В начале сезона все пенальти исполнял Кришито. Почему в игре с «Тосно» бил Паредес?

— У нас два пенальтиста — Кришито и Паредес. Они сами решают, кто из них бьет пенальти.

— Каково состояние Лунева? В заявке на игру с «Тосно» не было Дриусси. Как он себя чувствует?

— Дриусси чувствует себя хорошо. Сегодня он тренировался в общей группе, завтра точно будет в заявке. Лунев тоже чувствует себя достаточно хорошо. Приступил к восстановительным процедурам. Ближайшие пару дней посмотрим на его состояние и решим по поводу участия Лунева в игре со «Спартаком».

— «Зенит» играет под крышей, в тепле, не было мысли поставить ее и на базе?

— Да, мне приходила в голову такая идея.

Был бы неплохо построить закрытое утепленное поле, которое напоминало бы наш стадион. Зимой тренироваться тяжело.

— Насколько масштабной будет ротация состава в матче с «Вардаром»?

— Изменения будут, но не могу сказать какие конкретно. Добавлю новых футболистов, которые раньше не играли.

— Почему сегодня не занимался в общей группе Анюков?

— Он несколько дней не работает в общей группе. У него не очень хорошее физическое состояние.

Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ
из Санкт-Петербурга.

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