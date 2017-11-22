«Вот есть у нас Понтус Вернблум». Гончаренко — откровенно о ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

О МЕНТАЛИТЕТЕ ИГРОКОВ.

— Можно учиться у всех. Вот есть у нас Понтус Вернблум. Это скандинавская школа: очень хорошая тактическая выучка, высокая физическая подготовка, профессионализм, целеустремленность и понимание, что я хочу играть так и добиться такого-то результата. Есть африканская история, когда имеется куча качеств: скорость, техника, пластика, исполнение — но присутствует некоторая нестабильность, и ты зависим от их настроения.

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Если брать бразильцев, которых в ЦСКА было традиционно много, они всегда могут решить исход матча. Вагнер Лав и Даниэл Карвалью — раньше, на данный момент это Витинью, Мариу Фернандес, но чтобы они проявляли свои лучшие качества, они должны быть окружены теплом. Это не зона комфорта, однако, они должны чувствовать свою значимость, свою важность. С русскими футболистами ты должен понимать, что они медленно запрягают, но потом могут очень быстро ехать.

— Нужна хорошая смесь, ты не можешь играть одними молодыми или одними опытными. Да, мы можем выпустить всех молодых в каком-то определенном матче, но на длинной дистанции их надо разбавлять. Если посмотреть, то у нас два молодых играют, двое выходят на замену, но не все вместе. Мне не хотелось бы выделять отдельных футболистов. Как только у них удачный матч, начинают все хвалить. Молодые — они еще не оббитые, у них ранимая психика. Они легко поддаются на хвалебные отзывы, остро реагируют, когда критикуют. У нас есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко — это хорошая обойма.

О НЕУДАЧЕ В МАТЧЕ С «БАЗЕЛЕМ» И РОЛИ ДЗАГОЕВА.

— Есть такое хорошее выражение «эмоционально-умственная усталость». Она не физическая, она умственная. Если тебе не хватает эмоций, если у тебя притупляется реакция, то страдает и результат.

Это у нас и произошло. Плюс слишком большую роль для нас играет Алан Дзагоев. Это креатив в атаке, команда с ним выглядит совершенно иначе, и в проигранных матчах нам его не хватало.

О ЦЕЛЯХ И АМБИЦИЯХ ЦСКА.

— Только первое место, только победа. Недовольство ничейным результатом, не говоря уже о поражении. Ты понимаешь, что есть огромная армия болельщиков, которая не даст тебе работать спустя рукава. Ты ощущаешь их давление и тот же гул, который может прокатиться по стадиону, если играешь плохо. Ты находишься под постоянным давлением и должен научиться с этим справляться.

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О ПОПУЛЯРНОСТИ ЦСКА.

— Москва — очень большой город, и здесь много команд, но ты понимаешь, что ЦСКА является для Москвы чем-то очень значимым. Когда я посещаю какие-то мероприятия, все на них знают, кто такой Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич. Все задают о них вопросы, просят какую-то атрибутику.

Ты узнаваем, и любой человек может остановить и спросить, почему так играли в Лиге чемпионов, а так — в чемпионате. Не скажу за все московские команды, но предположу, что и со «Спартаком» нечто схожее происходит. Ты понимаешь, что для этого города ты что-то значишь.

Если вспоминать работу в БАТЭ, то там определенное количество людей знало команду, но в Москве мало того что знают, так еще и нюансы понимают. Спрашивают, почему уровень игры таков, а вчера был гораздо лучше или хуже. Выше понимание деталей, больше людей интересуется ЦСКА и игрой в целом.

О ТОМ, ЧЕМУ ОН НАУЧИЛСЯ У СЛУЦКОГО.

— Если ты хочешь чему-то научиться, научишься. Работать с Леонидом Викторовичем было очень приятно, потому что ты можешь говорить с ним на любые темы.