«Вот есть у нас Понтус Вернблум». Гончаренко — откровенно о ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал большое интервью официальному сайту УЕФА.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал большое интервью официальному сайту УЕФА.
О МЕНТАЛИТЕТЕ ИГРОКОВ.
— Можно учиться у всех. Вот есть у нас Понтус Вернблум. Это скандинавская школа: очень хорошая тактическая выучка, высокая физическая подготовка, профессионализм, целеустремленность и понимание, что я хочу играть так и добиться
Если брать бразильцев, которых в ЦСКА было традиционно много, они всегда могут решить исход матча. Вагнер Лав и Даниэл Карвалью — раньше, на данный момент это Витинью, Мариу Фернандес, но чтобы они проявляли свои лучшие качества, они должны быть окружены теплом. Это не зона комфорта, однако, они должны чувствовать свою значимость, свою важность. С русскими футболистами ты должен понимать, что они медленно запрягают, но потом могут очень быстро ехать.
— Нужна хорошая смесь, ты не можешь играть одними молодыми или одними опытными. Да, мы можем выпустить всех молодых в
О НЕУДАЧЕ В МАТЧЕ С «БАЗЕЛЕМ» И РОЛИ ДЗАГОЕВА.
— Есть такое хорошее выражение «эмоционально-умственная усталость». Она не физическая, она умственная. Если тебе не хватает эмоций, если у тебя притупляется реакция, то страдает и результат.
Это у нас и произошло. Плюс слишком большую роль для нас играет Алан Дзагоев. Это креатив в атаке, команда с ним выглядит совершенно иначе, и в проигранных матчах нам его не хватало.
О ЦЕЛЯХ И АМБИЦИЯХ ЦСКА.
— Только первое место, только победа. Недовольство ничейным результатом, не говоря уже о поражении. Ты понимаешь, что есть огромная армия болельщиков, которая не даст тебе работать спустя рукава. Ты ощущаешь их давление и тот же гул, который может прокатиться по стадиону, если играешь плохо. Ты находишься под постоянным давлением и должен научиться с этим справляться.
О ПОПУЛЯРНОСТИ ЦСКА.
— Москва — очень большой город, и здесь много команд, но ты понимаешь, что ЦСКА является для Москвы
Ты узнаваем, и любой человек может остановить и спросить, почему так играли в Лиге чемпионов, а так — в чемпионате. Не скажу за все московские команды, но предположу, что и со «Спартаком» нечто схожее происходит. Ты понимаешь, что для этого города ты
Если вспоминать работу в БАТЭ, то там определенное количество людей знало команду, но в Москве мало того что знают, так еще и нюансы понимают. Спрашивают, почему уровень игры таков, а вчера был гораздо лучше или хуже. Выше понимание деталей, больше людей интересуется ЦСКА и игрой в целом.
О ТОМ, ЧЕМУ ОН НАУЧИЛСЯ У СЛУЦКОГО.
— Если ты хочешь чему-то научиться, научишься. Работать с Леонидом Викторовичем было очень приятно, потому что ты можешь говорить с ним на любые темы.
Это касается и тактики, и организации тренировочного процесса, отношений внутри коллектива, с определенными футболистами. Роль главного тренера, понятное дело, мне наиболее близка, но, поработав помощником, ты видишь