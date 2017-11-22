Стоилов боится за мотивацию футболистов перед матчем с «Вильярреалом»

— Ситуация вообще никак не изменилась, мало того, никто из представителей нашего спонсора «Самрук-Казына» к нам не пришел и ничего не объяснил. На протяжении года никто из «Самрука» с нами не встречался. И я сейчас даже не знаю, как эта ситуация, когда спонсоры не выполняют своих обязательств, отразится на моих игроках и их мотивации. Мы не знаем, что думать и как относится к этой проблеме, — сказал Стоилов.