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13:41 (мск), источник: БЕЛТА

ГАИ рекомендует болельщикам матча БАТЭ — «Црвена Звезда» воспользоваться трассой М1

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует болельщикам матча БАТЭ-«Црвена Звезда», который пройдет 23 ноября на стадионе «Борисов-Арена», воспользоваться трассой М1. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Матч между футбольными клубами «БАТЭ» (г. Борисов) и «Црвена Звезда» (г. Белград, Сербия) пройдет 23 ноября в 21.00 на стадионе «Борисов-Арена».

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа H, 23.11.2017, 21:00
БАТЭ
-Црвена Звезда-

Для исключения заторов и обеспечения дорожной безопасности ГАИ рекомендует водителям строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям временных дорожных знаков, быть внимательными и дисциплинированными. «Обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать также по трассе М-1, пропускная способность которой значительно выше, чем автодороги Р-53 Слобода-Новосады, — отметили в ГАИ. — Госавтоинспекция Минской области рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации. Лучшим же решением для зрителей и болельщиков будет воспользоваться услугами общественного транспорта».

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