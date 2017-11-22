ГАИ рекомендует болельщикам матча БАТЭ — «Црвена Звезда» воспользоваться трассой М1

Матч между футбольными клубами «БАТЭ» (г. Борисов) и «Црвена Звезда» (г. Белград, Сербия) пройдет 23 ноября в 21.00 на стадионе «Борисов-Арена».

Для исключения заторов и обеспечения дорожной безопасности ГАИ рекомендует водителям строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям временных дорожных знаков, быть внимательными и дисциплинированными. «Обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать также по трассе М-1, пропускная способность которой значительно выше, чем автодороги Р-53 Слобода-Новосады, — отметили в ГАИ. — Госавтоинспекция Минской области рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации. Лучшим же решением для зрителей и болельщиков будет воспользоваться услугами общественного транспорта».