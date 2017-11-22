Почему Каррера не выпустил Глушакова с первых минут?

Источник: Спорт-Экспресс

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

​ЧУДО АНТИ-СТАМБУЛА

​Севильское чудо анти-Стамбула — на Босфоре «Ливерпуль» отыгрался с 0:3, в Андалусии упустил такой же перевес — вернуло «Спартаку» надежду. Крохотную, призрачную, но надежду. Для ее реализации теперь не требуется, помимо победы красно-белых на «Энфилде», еще и потери очков «Севильей» в Мариборе. Совпадение двух таких исходов — это разве что к старику Хоттабычу.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 21.11.2017, 20:00 Спартак М 1 Марибор 1

​А теперь, после невозможного третьего гола Писарро на третьей добавленной минуте, чемпионов России устроит «только» победа над «Ливерпулем». Понимаю ваш иронический смех после прочтения этой фразы и конкретно слова «только». Я и сам считаю, что после двух ничьих с «Марибором» объективным уровнем красно-белых можно считать третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы. А 5:1 с «Севильей» стали потрясающим, но всплеском.

​Однако, если судьба дарит шанс, то им можно воспользоваться, несмотря на все объективные уровни. И это было бы очень по-русски. Ведь терять теперь «Спартаку» абсолютно нечего: Лига Европы уже в кармане, за поражение в Ливерпуле никто не осудит, зато вот она — возможность для славы и памяти на всю жизнь. Да и отыгрыш «Севильи» с 0:3 выглядит как знак судьбы. Пусть спасение утопающих и есть дело самих утопающих.

​А главное для «Спартака», закрываться и заставлять красно-белых атаковать позиционно «Ливерпуль» не будет, поскольку этого не любит и не умеет. Эта команда сама играет и другим дает. И в этом — спартаковский шанс. Возможно — эфемерный, но для меня не будет шоком, если не очень. Как и не стало — на парадоксе — особым откровением то, что произошло с «Марибором». Иначе не начал бы предматчевый текст в «СЭ» тревожной фразой «Когда у “Спартака” все кажется слишком благополучным, это вызывает беспокойство».

ДЛЯ ПОЗИЦИОННОЙ АТАКИ «СПАРТАКУ» НЕ ХВАТАЕТ «ДЕСЯТКИ»

​Но все это воскрешение в Севилье никак не отменяет горечи от двух ничьих с «Марибором». И вопроса — что же произошло на «Открытие Арене»? После такого Краснодара-то? Хотя между двумя этими матчами нет ничего общего, кроме того, что один следовал после другого.

​На мой взгляд, ответ делится на две составляющих — объективную и субъективную. Первая — это хронические проблемы «Спартака» в позиционной атаке. Вспомните, например, не такую уж давнюю домашнюю встречу с «Амкаром», да и разве только ее?

Шесть ничьих с шестью последними местами РФПЛ говорят сами за себя. Насколько здорово красно-белые атакуют на свободном пространстве — настолько мало у них идей, когда надо вскрывать замки, защепки и «автобусы» разнообразных «Мариборов».

Идей, которых, например, у Константина Бескова было столько, что такие команды его «Спартак» за счет идеально отлаженных взаимодействий и щегольской игры в пас щелкал как орешки.

​При всей разноплановости игроков атаки у красно-белых для взлома эшелонированной обороны, полагаю, не хватает одного очень важного ингредиента. А именно — классической «десятки», человека со скальпельным последним пасом, который при самой плотной защите может ее разрезать и этим все решить.

​Не хочу упоминать всуе святое имя Федора Черенкова — даже двух таких людей в истории клуба не бывает. Но «Спартаку» нужно подобие Алекса образца той незабываемой пары сезонов, которые этот бразилец провел у Валерия Карпина. Сильно подозреваю, что в этой роли видели Луана, которого так и не удалось купить. Может, еще получится?

​ЗАГАДКА ПАШАЛИЧА

​Но у «Марибора» вполне можно — и даже нужно — побеждать и без Алекса с Луаном. Не случайно и «Севилья», и «Ливерпуль» спокойно забили тем же словенцам на своем поле по три безответных гола, а на выезде англичане отгрузили и все семь. 10:0 «Ливерпуль» обыграл «Марибор» за два матча. Десять — ноль, понимаете?! В команде из проклятого для российского футбола города нет ничего особенного, кроме игровой дисциплины. Порядок, конечно, бьет класс, но только в том случае, когда в конкретный день с классом — вопиющий непорядок. Как это происходило в трех с лишним из четырех таймов у «Спартака» против «Марибора». Кроме второго московского. Исключая его начало со штангой у Шулера и самую концовку — с коллективным параличом в обороне и мячом Мешановича, забитым с двух метров в пустые ворота еще и издевательским вторым касанием. И тут мы переходим к субъективной части невыигрыша «Спартака».

​Признаюсь, очень сильно удивился, увидев стартовый состав «Спартака». И в первую очередь не обнаружив в нем капитана — Дениса Глушакова, который при этом находился на скамейке запасных. Как и Лоренсо Мельгарехо, и Романа Зобнина — тех людей, которые достойно поучаствовали в красивом разгроме «Краснодара» тремя днями ранее.

​Все трое выйдут на поле во втором тайме. После такого ужасного первого, от которого легко можно было заснуть даже на стадионе — и даже сам Массимо Каррера не скрывал, что его команда до перерыва действовала очень медленно.

​Меня поражает Марио Пашалич. Вроде пришел человек в «Спартак» не откуда-нибудь — принадлежит «Челси», в прошлом сезоне был в основе «Милана», регулярно вызывается в сборную Хорватии, вышедшую на ЧМ-2018. А выглядит, когда ему дают шанс — словно звездун из периферийной российской команды первого дивизиона. Со способностями, хотя и ограниченными — зато неограниченным самомнением.

​Играет стоя, рывков делать не любит, вздутые жилы у него не в чести. В единоборства вступает по большим праздникам, жестко поставить ногу — не царское это дело. Лучше пересидеть срок аренды в эту странную Россию и устроиться куда-то поинтереснее. Пусть эти ребята сами из ушей выпрыгивают, это они здесь «мотают срок» на постоянной основе, а я-то — так, залетный…

​Вполне возможно, я утрирую. Но Пашаличу, футболисту вроде бы довольно техничному, видящему поле, шанс дается не настолько часто, чтобы он в эти минуты не рвал, извините, задницу за команду, в которой играет здесь и сейчас — неважно, на каком положении.

​Пашалич играл как раз на месте Глушакова. Точнее, не играл, а провел на поле 52 минуты. Вместо него как раз и вышел капитан. После чего, а также появлений Мельгарехо и Зобнина, у «Спартака» и начался тот футбол, который должен был показывать с первой минуты, чтобы ударом с ноги вскрыть и разнести в клочья мариборскую защепку. Хотя, чтобы оживить Промеса, не хватило и этого…

​Только вперед! Только на скорости и с максимумом рывков, которые на тренерском жаргоне именуются спринтами! Только со страстью! Только с требовательностью друг к другу, когда даже по крупным планам видно, что людям не все равно, чем они и их партнеры занимаются на поле! Иначе не обыграешь ни «Амкар», ни «Марибор». А так — можно сделать это и без Алекса с Луаном.

​Все это, имевшее место и в 5:1 с «Севильей», и в 4:1 с «Краснодаром», и весь чемпионский сезон, началось. Убежден, в первую очередь после выхода на замену Глушакова. И если ответный гол «Марибора» в концовке из логики первых 50 минут не выпадал бы никак, то для последних 40 он смотрелся полнейшим диссонансом.

​КАПИТАН МОГ БЫТЬ В СТАРТЕ, НО КАРРЕРА РЕШИЛ ПОБЕРЕЧЬ ЕГО К «ЗЕНИТУ»

​Глушаков — сердце сегодняшнего «Спартака», ориентир и камертон для всей команды. Когда он в порядке — в порядке и красно-белые. И наоборот, как в первых матчах сезона. Именно он своей реакцией на свежеподписанный трехлетний контракт — в виде отличного качества игры и отдачи — полагаю, повлиял на игру и отдачу всей команды. Такова объективная внутрикомандная иерархия.

И тут возникает вопрос — а мог бы Глушаков выйти с «Марибором» в стартовом составе? Был ли ушиб, полученный им в Краснодаре и повлекший за собой замену на Самсонова, настолько серьезен, чтобы выпускать капитана только после перерыва — и даже не на весь второй тайм?

По моим сведениям, в достоверности которых я уверен, Глушаков хотел и был готов сыграть с первых минут. И Каррера об этом знал.

Но предпочел для начала оставить его на скамейке запасных, чтобы поднять с неё, только если запахнет жареным. Понятно, что тренер — не враг себе, и такая позиция была вызвана благими намерениями — в частности, тем, чтобы Глушаков полностью восстановился к «Зениту». А после Краснодара у футболиста, рассказывают, был заметно опухший голеностоп.

Вот только от «Марибора» до «Зенита» (матч, напомню, состоится в понедельник) — шесть дней. Шесть.

​Если бы «Спартак» обыграл «Марибор», а затем и питерцев, можно было бы рассудить, что победителей не судят (хотя я и с этой формулой не согласен), и стратегически Каррера оказался прав. Но словенцы уже не побеждены. И если шанс на продолжение пути в Лиге чемпионов остался, то только благодаря подвигу «Севильи».

​Недавно Глушакова некоторые болельщики подвергли критике за фразу в интервью «Не сказал бы, что Каррера — это топ-тренер». Но, во-первых, она была вырвана из контекста, а вся мысль звучала так: «У Карреры был только первый сезон. Думаю, после второго-третьего можно будет определять, действительно ли это топ-тренер. “Спартак” — первая команда Массимо в качестве главного тренера. Он хороший специалист, но я не сказал бы, что это топ-тренер, при всём уважении. Мы с ним выиграли чемпионат и Суперкубок, но если судить объективно, то, думаю, делать выводы о Каррере можно не раньше конца этого сезона».

​Но, если разобраться, что здесь неправильного, если в принципе не считать, что игрок (даже капитан) не имеет права как-либо публично рассуждать о своем тренере, кроме его восхваления? Топ-тренер — это Пеп Гвардьола, Жозе Моуринью, в конце концов, бывший шеф Карреры — Антонио Конте. Глушаков не сказал о Массимо ровно ничего плохого — лишь констатировал общеизвестный факт, что тот работает главным тренером только второй сезон, а потому у него автоматически не может быть приставки «топ».

ЕСЛИ КАРРЕРА И «СПАРТАК» СОТВОРЯТ ЧУДО НА «ЭНФИЛДЕ», НИКТО НЕ ВСПОМНИТ ПРО «МАРИБОР»

​Чтобы стать топ-тренером, необходимо обрести опыт. Опыт выхода из кризиса у Карреры уже появился — этой осенью. Опыт игры в Лиге чемпионов и ее сочетания с национальным чемпионатом обретается сейчас. И, естественно, он не может проходить без набивания шишек. Таких, как решение поберечь капитана и не выпустить его с первых минут матча Лиги чемпионов, в котором кровь из носу необходима победа. Решение, которое оказалось ошибочным.

​Ошибаются все без исключения тренеры, даже самые-самые «топ». В ошибках нет ничего предосудительного — их совершает каждый живой человек. А если кто-то Карреру обожествляет, то это — проблема не Карреры, а идолопоклонников.

​С Каррерой «Спартак» выиграл первое за 16 лет чемпионство, а затем и Суперкубок. С Каррерой «Спартак» одержал самую крупную победу в групповом турнире Лиги чемпионов в своей истории. Он сделал и делает для «Спартака» очень много, и чтобы отрицать это, нужно быть умалишенным.

​Но очень важно, чтобы он сам понял и признался себе, что ошибся с составом в матче «Спартак» — «Марибор». Даже необязательно признаваться в этом журналистам, а через них — болельщикам. Важнее, чтобы критическое мышление, в том числе касающееся собственной работы, было свойственно человеку изнутри.

​И если оно, даст бог, есть, то таких промахов Каррера больше не допустит. И команда, громящая «Севилью» и обыгрывающая ее по сумме двух матчей, не будет дважды делать ничью с «Марибором» и ему подобными.

​Но остается «Ливерпуль». И если случится чудо, и он на «Энфилде» будет побеждён, никто уже не вспомнит про промах Карреры с «Марибором» — так, как никто не вспоминал Гусу Хиддинку Израиль после выхода из группы, а затем победы над Голландией в четвертьфинале Евро-2008.