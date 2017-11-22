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13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Arrivederci. У «Милана» все очень плохо

Китайский владелец-самозванец и возможное исключение из еврокубков — такое не приснится и в страшном сне.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

«Милан» может быть исключен из еврокубков за нарушение ФФП — такая новость прогремела сегодня в ряде европейских СМИ. По информации Marca, исполнительный директор итальянского клуба Марко Фассоне побывал в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, где попытался доказать состоятельность и жизнеспособность проекта, который реализуется в «Милане» новыми владельцами клуба, но его аргументы не возымели никакого эффекта. Комиссию во главе с президентом УЕФА Александером Чеферином не убедили ни бумаги, ни слова Фассоне, и теперь все будет зависеть от заседания дисциплинарного комитета — если он решит применить санкции к итальянскому клубу, в следующем году «Милан» может попрощаться с еврокубками.

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ЧТО БЕСПОКОИТ УЕФА?

Вопросы к «Милану» возникли минувшим летом, когда итальянцы щедро погуляли на трансферном рынке, купив игроков более чем на 200 миллионов евро. Не все сделки были достаточно прозрачными, и из Ньона пришел запрос на документы, в которых, во-первых, подтверждалось бы отсутствие нарушений при оформлении сделки на сумму 740 миллионов евро между компаниями Fininvest, которую возглавляет бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони, и Rossoneri Sport Investment Lux, чей президент Ли Юнхун — нынешний хозяин итальянского клуба, и, во-вторых, раскрывались бы все детали последующих трансферов футболистов. В УЕФА начали подозревать, что «Милан» не выполняет требования ФФП — и опасения стали подтверждаться после разговора в Ньоне с Фассоне.

Одна из главных ставок миланцев — попадание на следующий год в Лигу чемпионов и соответствующие этому финансовые поступления, которые должны уменьшить разрыв в клубных доходах и расходах. В УЕФА не готовы принять это в качестве гарантии: прямо сейчас «Милан» идет на седьмом месте в Серии А в 11 очках от лигочемпионской зоны, на 16 баллов отставая от лидера чемпионата. О финансовых проблемах итальянского клуба недавно высказался сам Берлускони: «Я знаю, что они существуют, и меня беспокоит молчание господина Ли Юнхуна. Оставшись без Лиги чемпионов, клуб потеряет свыше 100 миллионов евро. Кто бы ни купил клуб в будущем, ему придется оплачивать долги. Это скажется на развитии “Милана”. Перспективы не слишком радужные».

ЛЖЕ-ЛИ ЮНХУН

Но это только половина айсберга, который, кажется, вот-вот может потопить клуб с таким славным прошлым. На днях стало известно, что издание The New York Times провело расследование и выяснило, что китайский владелец «Милана» Ли Юнхун может оказаться не тем, за кого себя выдает. Проще говоря, самозванцем.

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О его личности с самого начала сообщалось крайне мало — родился в 1969 году, с 1994-го живет в Гонконге, женат, вместе с супругой владеет горнодобывающим бизнесом и имеет около 500 миллионов евро на бирже в Шанхае — как гарантию от потенциального банкротства его компаний. Но когда итальянские журналисты обратились к Марчелло Липпи, который последние годы тесно связан с китайским футболом — с 2012 по 2014 гг. он тренировал «Гуанчжоу Эвергранд», а с 2016-го работает с китайской сборной, — известно ли ему что-нибудь о Ли Юнхуне, Липпи сказал, что даже в самом Китае об этом человеке почти ничего не знают.

Об этом же говорится в расследовании американского издания. Выяснилось, что, во-первых, у господина Ли Юнхуна нет таких денег, о которых он сообщил при покупке «Милана», во-вторых, горнодобывающий бизнес оформлен не на него, а в-третьих, в Китае действительно никто не знаком с ним как с успешным предпринимателем и одним из самых богатых людей страны.

Более того, прошлое хозяина итальянского клуба полно темных пятен. В 2013 году он был оштрафован на 75 тысяч евро за сокрытие факта сделки на рынке недвижимости на 43 миллиона евро. За 9 лет до этого его семейная компания совершила мошенничество на сумму 57 миллионов евро — за это его отец и брат отправились в тюрьму, но самого Ли Юнхуна к ответственности привлечь не удалось.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?

Расследование The New York Times наделало много шума, но на все вопросы представители китайского бизнесмена отвечают, что это недоразумение, финансовые гарантии их клиента неоднократно проверялись и подтверждались, а к бизнесу своих родственников он не имеет никакого отношения. Так или иначе, перед «Миланом» медленно, но верно разверзается пропасть, и итальянскому клубу все труднее сохранять равновесие. Особенно, с такой «поддержкой» своего нового руководителя.

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