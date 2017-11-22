Arrivederci. У «Милана» все очень плохо

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

«Милан» может быть исключен из еврокубков за нарушение ФФП — такая новость прогремела сегодня в ряде европейских СМИ. По информации Marca, исполнительный директор итальянского клуба Марко Фассоне побывал в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, где попытался доказать состоятельность и жизнеспособность проекта, который реализуется в «Милане» новыми владельцами клуба, но его аргументы не возымели никакого эффекта. Комиссию во главе с президентом УЕФА Александером Чеферином не убедили ни бумаги, ни слова Фассоне, и теперь все будет зависеть от заседания дисциплинарного комитета — если он решит применить санкции к итальянскому клубу, в следующем году «Милан» может попрощаться с еврокубками.

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ЧТО БЕСПОКОИТ УЕФА?

Вопросы к «Милану» возникли минувшим летом, когда итальянцы щедро погуляли на трансферном рынке, купив игроков более чем на 200 миллионов евро. Не все сделки были достаточно прозрачными, и из Ньона пришел запрос на документы, в которых, во-первых, подтверждалось бы отсутствие нарушений при оформлении сделки на сумму 740 миллионов евро между компаниями Fininvest, которую возглавляет бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони, и Rossoneri Sport Investment Lux, чей президент Ли Юнхун — нынешний хозяин итальянского клуба, и, во-вторых, раскрывались бы все детали последующих трансферов футболистов. В УЕФА начали подозревать, что «Милан» не выполняет требования ФФП — и опасения стали подтверждаться после разговора в Ньоне с Фассоне.

Одна из главных ставок миланцев — попадание на следующий год в Лигу чемпионов и соответствующие этому финансовые поступления, которые должны уменьшить разрыв в клубных доходах и расходах. В УЕФА не готовы принять это в качестве гарантии: прямо сейчас «Милан» идет на седьмом месте в Серии А в 11 очках от лигочемпионской зоны, на 16 баллов отставая от лидера чемпионата. О финансовых проблемах итальянского клуба недавно высказался сам Берлускони: «Я знаю, что они существуют, и меня беспокоит молчание господина Ли Юнхуна. Оставшись без Лиги чемпионов, клуб потеряет свыше 100 миллионов евро. Кто бы ни купил клуб в будущем, ему придется оплачивать долги. Это скажется на развитии “Милана”. Перспективы не слишком радужные».

ЛЖЕ-ЛИ ЮНХУН

Но это только половина айсберга, который, кажется, вот-вот может потопить клуб с таким славным прошлым. На днях стало известно, что издание The New York Times провело расследование и выяснило, что китайский владелец «Милана» Ли Юнхун может оказаться не тем, за кого себя выдает. Проще говоря, самозванцем.

О его личности с самого начала сообщалось крайне мало — родился в 1969 году, с 1994-го живет в Гонконге, женат, вместе с супругой владеет горнодобывающим бизнесом и имеет около 500 миллионов евро на бирже в Шанхае — как гарантию от потенциального банкротства его компаний. Но когда итальянские журналисты обратились к Марчелло Липпи, который последние годы тесно связан с китайским футболом — с 2012 по 2014 гг. он тренировал «Гуанчжоу Эвергранд», а с 2016-го работает с китайской сборной, — известно ли ему что-нибудь о Ли Юнхуне, Липпи сказал, что даже в самом Китае об этом человеке почти ничего не знают.

Об этом же говорится в расследовании американского издания. Выяснилось, что, во-первых, у господина Ли Юнхуна нет таких денег, о которых он сообщил при покупке «Милана», во-вторых, горнодобывающий бизнес оформлен не на него, а в-третьих, в Китае действительно никто не знаком с ним как с успешным предпринимателем и одним из самых богатых людей страны.

Более того, прошлое хозяина итальянского клуба полно темных пятен. В 2013 году он был оштрафован на 75 тысяч евро за сокрытие факта сделки на рынке недвижимости на 43 миллиона евро. За 9 лет до этого его семейная компания совершила мошенничество на сумму 57 миллионов евро — за это его отец и брат отправились в тюрьму, но самого Ли Юнхуна к ответственности привлечь не удалось.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?