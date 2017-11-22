ЦСКА сыграет матч года
Московский ЦСКА в важнейшем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле португальскую «Бенфику». Любой положительный результат приблизит
Московский ЦСКА в важнейшем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле португальскую «Бенфику». Любой положительный результат приблизит
«Бенфика» (Португалия) — ЦСКА (Россия) (начало в 22.45 мск).
Московский «Спартак» не смог удержать дома с таким трудом добытое преимущество над словенским «Марибором» и осложнил себе ситуацию в борьбе за выход в
Теперь, как бы ни сыграли «Марибор» с «Севильей»,
В пятому туру армейцы подошли на третьей позиции в своем квартете. Поскольку в группе не было зафиксировано ни одной ничьей, а команды разделились на явного лидера, явного аутсайдера и двух примерно равных претендентов, пока что таблица выглядит довольно симметрично.
На счету английского «Манчестер Юнайтед» 12 очков, швейцарский «Базель» и ЦСКА набрали по 6 баллов, а португальская «Бенфика» обитает на самом дне с нулем.
Команда Жозе Моуринью выиграла все свои четыре встречи и чувствует себя вполне комфортно, «Базель» и ЦСКА по разу обыграли «Бенфику», уступили «МЮ», а затем обменялись гостевыми победами в очных встречах, в то время как португальцы проиграли всем.
Удивительно, но в этой ситуации «красные дьяволы» еще не обеспечили себе не только первого места в квартете, но и выхода в
В теории возможна ситуация, при которой «МЮ» уступит в последних двух матчах «Базелю» и ЦСКА, а те вдобавок переиграют еще по разу «Бенфику», и, вуаля, — три команды наберут по 12 очков, а все решится по разности мячей в личных встречах.
Вот только, все понимают, этот вариант — из разряда фантастики. «Манчестер Юнайтед» никак не проиграет оба оставшихся поединка, да и в личных встречах у него солидный голевой запас, поскольку и швейцарцев, и россиян парни Моуринью разгромили (3:0 и 4:1 соответственно).
Зато куда более вероятным видится воскрешение «Бенфики», которая может побороться и за место в Лиге Европы, и даже за путевку в
Для этого португальцам надо выиграть оба последних тура и надеяться, что «МЮ» обыграет и «Базель», и ЦСКА, что, согласитесь, вполне реально. В этом случае у трех команд будет по 6 очков, и все решится в их личных встречах.
Правда, здесь расклад для «орлов» не очень радостный
Так что «Бенфика» в основном угрожает именно позиции команды Виктора Гончаренко, и ЦСКА ни в коем случае нельзя расслабляться в домашнем матче с португальцами, считая, что место в весенней стадии Лиги Европы уже гарантировано. %%
Если заниматься не теоретической, а практической математикой, то в данный момент значение имеет каждое очко. Раскладов так много, но на деле «Базель» и ЦСКА на двоих вполне могут наскрести за два оставшихся тура только один балл, и его хватит для выхода в
Так что подопечным Гончаренко нужно действовать предельно собранно и с оглядкой на собственные ворота, не пытаясь «спасти Россию» (или Швецию) с первых минут.
Календарь вроде бы благоволит
В последнем же туре «Юнайтед», хоть и дома, будет уже не так мотивирован против армейцев, а Особенный наверняка применит ротацию, в то время как «Базель» отправится на экзекуцию на «Да Луш» к злой после 0:5 в Швейцарии «Бенфике».
Другое дело, что свои 6 очков подопечные Гончаренко набрали в выездных матчах, а вот дома проиграли не только «МЮ», но и «Базелю», причем в обоих случаях совсем без шансов.
«Бенфика» же сейчас на неплохом ходу. Команда Руя Витории выиграла последние пять матчей на внутренней арене (три в чемпионате, два в кубках), но главное — перешла на новую схему игры.
Если сезон «орлы» начинали по 4−4−2, то после ушата холодной воды в первых двух турах, они перешли на 4−3−3, иногда превращающуюся в 4−2−3−1.
Еще одним интересным нюансом португальской команды является тот факт, что в этом сезоне Витория использовал трех голкиперов, причем все они выходили на поле и в Лиге чемпионов.
Начинал главный клубный турнир Европы Бруну Варела, игравший против ЦСКА, от «Базеля» «пятерку» получал опытный бразильский ветеран Жулио Сезар, а теперь основным считается 18-летний бельгиец Миле Свилар, который провел 180 минут против «МЮ» и защищает ворота команды в последних играх чемпионата Португалии.
Там «Бенфика» пока идет третьей, несмотря на хорошую форму — «Порту» и «Спортинг» начали сезон еще лучше и не спешат допускать осечки.
Абсолютно точно «орлы» приехали в холодную Москву за реваншем, и основания для надежд на него у команды Витории есть.
Недаром Жозе Моуринью даже после четвертого тура назвал именно «Бенфику» самым серьезным соперником в группе, да и Гончаренко придерживается мнения, что после «МЮ» португальцы обладают сильнейшим подбором игроков в квартете.
Но это все, опять же, на бумаге. На деле и ЦСКА доказал в этом розыгрыше, что способен действительно бороться на равных с крепкими европейскими командами и обыгрывать их.
Сейчас у армейцев здоров Алан Дзагоев, а это сразу увеличивает атакующий потенциал команды в несколько раз.
Готов сыграть и еще ни разу не имевший в сезоне стопроцентной готовности правый латераль теперь уже сборной России Марио Фернандес.
Александр Головин готов контролировать ритм и направление атак, а Понтус Вернблум — разрушать все создаваемое португальцами и генерировать решающие результативные действия на последних минутах.
При этом имеющаяся в распоряжении Гончаренко обойма все так же куца. Даже больше — в последнем туре в Хабаровске переломы малой берцовой кости заработали Алексей Березуцкий (со смещением) и Георги Миланов (без). На них белорусский специалист рассчитывать до весенней части сезона уже не сможет.
Хватит ли у ЦСКА сил и класса, чтобы по заказу обыграть такую команду, как «Бенфика», на групповом этапе Лиги чемпионов дважды?
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.
На этот раз прогноз будет необычным. Мы рискнем и спрогнозируем не только ничью в московском матче, но и дальнейшее развитие событий в группе. «Базель» уступит и «МЮ», и португальцам, а потому ЦСКА хватит этого очка для выхода в