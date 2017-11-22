ЦСКА сыграет матч года

Источник: Газета.Ру

«Бенфика» (Португалия) — ЦСКА (Россия) (начало в 22.45 мск).

Московский «Спартак» не смог удержать дома с таким трудом добытое преимущество над словенским «Марибором» и осложнил себе ситуацию в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Теперь, как бы ни сыграли «Марибор» с «Севильей», красно-белым необходимо, во что бы то ни стало, обыгрывать на «Энфилде» «Ливерпуль». У ЦСКА расклад в квартете совсем иной — вроде бы более очевидный, но на деле существенно запутаннее.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа A, 22.11.2017, 20:00 ЦСКА - Бенфика -

В пятому туру армейцы подошли на третьей позиции в своем квартете. Поскольку в группе не было зафиксировано ни одной ничьей, а команды разделились на явного лидера, явного аутсайдера и двух примерно равных претендентов, пока что таблица выглядит довольно симметрично.

На счету английского «Манчестер Юнайтед» 12 очков, швейцарский «Базель» и ЦСКА набрали по 6 баллов, а португальская «Бенфика» обитает на самом дне с нулем.

Команда Жозе Моуринью выиграла все свои четыре встречи и чувствует себя вполне комфортно, «Базель» и ЦСКА по разу обыграли «Бенфику», уступили «МЮ», а затем обменялись гостевыми победами в очных встречах, в то время как португальцы проиграли всем.

Удивительно, но в этой ситуации «красные дьяволы» еще не обеспечили себе не только первого места в квартете, но и выхода в плей-офф Лиги чемпионов!

В теории возможна ситуация, при которой «МЮ» уступит в последних двух матчах «Базелю» и ЦСКА, а те вдобавок переиграют еще по разу «Бенфику», и, вуаля, — три команды наберут по 12 очков, а все решится по разности мячей в личных встречах.

Вот только, все понимают, этот вариант — из разряда фантастики. «Манчестер Юнайтед» никак не проиграет оба оставшихся поединка, да и в личных встречах у него солидный голевой запас, поскольку и швейцарцев, и россиян парни Моуринью разгромили (3:0 и 4:1 соответственно).

Зато куда более вероятным видится воскрешение «Бенфики», которая может побороться и за место в Лиге Европы, и даже за путевку в плей-офф Лиги чемпионов!

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Для этого португальцам надо выиграть оба последних тура и надеяться, что «МЮ» обыграет и «Базель», и ЦСКА, что, согласитесь, вполне реально. В этом случае у трех команд будет по 6 очков, и все решится в их личных встречах.

Правда, здесь расклад для «орлов» не очень радостный из-за того, что они уступили «Базелю» со счетом 0:5, а вот швейцарцы вряд ли откажутся от подобного итога, так как наверняка тогда останутся на второй строчке.

Так что «Бенфика» в основном угрожает именно позиции команды Виктора Гончаренко, и ЦСКА ни в коем случае нельзя расслабляться в домашнем матче с португальцами, считая, что место в весенней стадии Лиги Европы уже гарантировано. %%

Красно-синие и не расслабятся, ведь амбиции клуба сейчас лежат в области плей-офф главного еврокубка, что важно и в спортивном, и в материальном плане. Учитывая сложное финансовое положение армейцев, упомянуть последнее просто необходимо.

Если заниматься не теоретической, а практической математикой, то в данный момент значение имеет каждое очко. Раскладов так много, но на деле «Базель» и ЦСКА на двоих вполне могут наскрести за два оставшихся тура только один балл, и его хватит для выхода в плей-офф.

Так что подопечным Гончаренко нужно действовать предельно собранно и с оглядкой на собственные ворота, не пытаясь «спасти Россию» (или Швецию) с первых минут.

Календарь вроде бы благоволит вице-чемпионам России: пока они будут принимать аутсайдера группы в родных стенах, «Базель», пусть и тоже дома, сразится с еще пока мотивированным «МЮ» (Моуринью предельно внимателен к деталям и не успокоится, пока путевка в плей-офф не будет в кармане официально).

В последнем же туре «Юнайтед», хоть и дома, будет уже не так мотивирован против армейцев, а Особенный наверняка применит ротацию, в то время как «Базель» отправится на экзекуцию на «Да Луш» к злой после 0:5 в Швейцарии «Бенфике».

Другое дело, что свои 6 очков подопечные Гончаренко набрали в выездных матчах, а вот дома проиграли не только «МЮ», но и «Базелю», причем в обоих случаях совсем без шансов.

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«Бенфика» же сейчас на неплохом ходу. Команда Руя Витории выиграла последние пять матчей на внутренней арене (три в чемпионате, два в кубках), но главное — перешла на новую схему игры.

Если сезон «орлы» начинали по 4−4−2, то после ушата холодной воды в первых двух турах, они перешли на 4−3−3, иногда превращающуюся в 4−2−3−1.

Еще одним интересным нюансом португальской команды является тот факт, что в этом сезоне Витория использовал трех голкиперов, причем все они выходили на поле и в Лиге чемпионов.

Начинал главный клубный турнир Европы Бруну Варела, игравший против ЦСКА, от «Базеля» «пятерку» получал опытный бразильский ветеран Жулио Сезар, а теперь основным считается 18-летний бельгиец Миле Свилар, который провел 180 минут против «МЮ» и защищает ворота команды в последних играх чемпионата Португалии.

Там «Бенфика» пока идет третьей, несмотря на хорошую форму — «Порту» и «Спортинг» начали сезон еще лучше и не спешат допускать осечки.

Абсолютно точно «орлы» приехали в холодную Москву за реваншем, и основания для надежд на него у команды Витории есть.

Недаром Жозе Моуринью даже после четвертого тура назвал именно «Бенфику» самым серьезным соперником в группе, да и Гончаренко придерживается мнения, что после «МЮ» португальцы обладают сильнейшим подбором игроков в квартете.

Но это все, опять же, на бумаге. На деле и ЦСКА доказал в этом розыгрыше, что способен действительно бороться на равных с крепкими европейскими командами и обыгрывать их.

Сейчас у армейцев здоров Алан Дзагоев, а это сразу увеличивает атакующий потенциал команды в несколько раз.

Готов сыграть и еще ни разу не имевший в сезоне стопроцентной готовности правый латераль теперь уже сборной России Марио Фернандес.

Александр Головин готов контролировать ритм и направление атак, а Понтус Вернблум — разрушать все создаваемое португальцами и генерировать решающие результативные действия на последних минутах.

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При этом имеющаяся в распоряжении Гончаренко обойма все так же куца. Даже больше — в последнем туре в Хабаровске переломы малой берцовой кости заработали Алексей Березуцкий (со смещением) и Георги Миланов (без). На них белорусский специалист рассчитывать до весенней части сезона уже не сможет.

Хватит ли у ЦСКА сил и класса, чтобы по заказу обыграть такую команду, как «Бенфика», на групповом этапе Лиги чемпионов дважды?

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.