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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона», «Челси» и МЮ. Сегодня — в плей-офф?

Главные интриги матчей Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» — о главных интригах сегодняшних матчей Лиги чемпионов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИБРАГИМОВИЧА.

Группа A
БАЗЕЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Сегодня. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 22.45 (Матч ТВ — 22.30).
Коэффициенты Winline: П1 4.09 — Н 3.44 — П2 1.94.

«МЮ» де-факто уже выиграл группу А — должно произойти невероятное, чтобы команда Жозе Моуринью распрощалась с Лигой чемпионов. Наверняка уже в Базеле «Юнайтед» урегулирует формальности — «МЮ» может проиграть даже со счетом 1:4 и даже при этом выйдет в плей-офф (на «Олд Траффорд» «Базель» пал 0:3, и по правилу гостевого гола манчестерцы будут иметь преимущество).

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Поэтому в Англии всех интересуют другие вещи. Например, Златан Ибрагимович. В матче с «Ньюкаслом» швед сыграл всего четверть часа, а публика жаждет большего. Моуринью пока бережет форварда: «Он не готов играть с первых минут». Но на замену выйдет — можно не сомневаться! Впервые с апреля 2016-го Златан сыграет в Лиге чемпионов.

МБАППЕ — ОФИЦИАЛЬНО ЧЕРЕПАШКА НИНДЗЯ.

Группа B
ПСЖ — СЕЛТИК
Сегодня. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22.45 (Матч Игра — 22.30).
Коэффициенты Winline: П1 1.09 — Н 10.00 — П2 19.00.
АНДЕРЛЕХТ — БАВАРИЯ
Сегодня. Брюссель. Стадион «Констан Ванден Сток». 22.45 (Матч Арена — 22.30).
Коэффициенты Winline: П1 9.91 — Н 6.21 — П2 1.25.

В этой группе уже ясно, кто выйдет в плей-офф, поэтому футболисты вовсю дурачатся. Защитник «ПСЖ» Курзава выложил в Твиттер, как Мбаппе разворачивает подарок от Тиагу Силвы. Это маска одной из черепашек ниндзя, на которую французский вундеркинд так похож. Может быть, уже в игре с «Селтиком» Мбаппе отпразднует гол, надев подарок на лицо.

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«Бавария» в Бельгию тоже приехала на разминку, но ей точно нужно побеждать, чтобы сохранить шанс на первое место в группе. «Да, мы уже в плей-офф, но гимн Лиги чемпионов продолжает реветь, так что мы должны сосредоточиться на игре», — сказал меломан Зюле перед матчем.

КОНТЕ В БАКУ, РИМ ПРОТИВ МАДРИДА.

Группа C
КАРАБАХ — ЧЕЛСИ
Сегодня. Баку. Стадион «Азерсун». 20.00 (Матч Футбол 1 — 19.45).
Коэффициенты Winline: П1 10.00 — Н 5.20 — П2 1.29.
АТЛЕТИКО — РОМА
Сегодня. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 22.45 (Матч Футбол 2 — 22.30).
Коэффициенты Winline: П1 1.90 — Н 3.50 — П2 4.38.

«Челси» для попадания в 1/8 финала Лиги чемпионов нужно всего лишь обыграть дебютанта, которого лондонцы разнесли в первом туре со счетом 6:0. Но Антонио Конте не закидывает шапками азербайджанцев: «Все футболисты понимают важность предстоящей встречи. Лишней мотивации не нужно. Хотим победить и выйти в следующий этап». «Карабаху» можно даже не выходить на поле — достаточно, что тренер чемпионов Англии сделал ему комплимент. Но, конечно, азербайджанцы будут биться — они уже отобрали два очка у «Атлетико», чуть не сыграли вничью с «Ромой». Может, и «Челси» огорчат?

В Мадриде «Атлетико» попытается зацепиться за последнюю хрупкую тросточку и избежать вылета в Лигу Европы после двух финалов Лиги чемпионов за три с половиной года. Проблема в том, что даже побед над «Ромой» и «Челси», скорее всего, мадридцам не хватит — не надо было кормить очками «Карабах».

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ РАКИТИЧА И БУФФОНА.

Группа D
СПОРТИНГ Л — ОЛИМПИАКОС П
Сегодня. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 22.45 (Матч Наш спорт — 22.30).
Коэффициенты Winline: П1 1.51 — Н 4.16 — П2 6.77.
ЮВЕНТУС — БАРСЕЛОНА
Сегодня. Турин. Стадион «Алльянц». 22.45 (Матч Футбол 1 — 22.30).
Коэффициенты Winline: П1 2.93 — Н 3.40 — П2 2.47.

Перед встречей с «Ювентусом» полузащитник «Барсы» Ракитич произнес трогательные слова в адрес Буффона: «Мне хочется отдать ему место на чемпионате мира. Его достижения в футболе невероятны. Когда дети называют идеальную команду, в ней всегда есть Буффон. Не могу передать словами, что значит играть рядом с ним. Печально, что Буффон не сможет поучаствовать на чемпионате мира под конец своей карьеры».

Джиджи ответил в Твиттере. Пошутил, что «играть на позиции Ракитича в его возрасте — не лучшая идея». И пообещал подарить футболку.

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В этой дружелюбной атмосфере и пройдет встреча двух грандов. «Барсе» достаточно ничьей, чтобы гарантировать первое место в группе, а «Ювентус» поджимает «Спортинг».

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