Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Вратарь «Зенита» Лунев не тренируется с командой перед матчем ЛЕ с «Вардаром»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя —
Голкипер получил повреждение в товарищеской игре за сборную России против команды Испании 14 ноября в столкновении с нападающим Родриго Морено, который попал Луневу коленом в голову. «Зенит» сообщил, что вратарь получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы, сроки восстановления вратаря были оценены в
Первый матч «Зенита» и «Вардара» в Скопье 14 сентября завершился со счетом 5:0 в пользу российского клуба. Ответная игра состоится 23 ноября в