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12:25 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь «Зенита» Лунев не тренируется с командой перед матчем ЛЕ с «Вардаром»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев не тренируется с командой перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы в рамках квартета L с македонским «Вардаром».

Источник: РИА "Новости"

Голкипер получил повреждение в товарищеской игре за сборную России против команды Испании 14 ноября в столкновении с нападающим Родриго Морено, который попал Луневу коленом в голову. «Зенит» сообщил, что вратарь получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы, сроки восстановления вратаря были оценены в одну-две недели.

Первый матч «Зенита» и «Вардара» в Скопье 14 сентября завершился со счетом 5:0 в пользу российского клуба. Ответная игра состоится 23 ноября в Санкт-Петербурге.

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