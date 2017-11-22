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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Стадион «Динамо» может принять финал женской Лиги чемпионов-2020

Европейский союз футбольных ассоциаций сообщил, что на проведение финала женской Лиги чемпионов-2020 претендуют московский стадион «Динамо» имени Льва Яшина, венская «Аустрия Арена» и льежский «Морис Дюфрен», говорится в пресс-релизе «ВТБ Арена парк».

Источник: РИА "Новости"

Направление соответствующей заявки в штаб-квартиру УЕФА подтвердил руководитель проекта «ВТБ Арена парк», спортивным ядром которого является Центральный стадион «Динамо» и универсальная «ВТБ Арена», Андрей Перегудов.

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«Мы активно взаимодействуем с футбольными организациями, ведём диалог с УЕФА по поводу проведения у нас ряда мероприятий в ближайшие годы. В частности, речь идёт о финале женской Лиги чемпионов в 2020 году. Мы подали документы на прошлой неделе. Мы можем проводить любые встречи, кроме финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, но, например, Суперкубок УЕФА мы бы с удовольствием приняли. Главное — подать заявку, потом представить стадион, чтобы он “засветился” в международной элите спортивных сооружений. В том, что он станет очень известным, я абсолютно уверен. Наш спорткомплекс необычный — две арены под одной крышей, центр Москвы, рядом метро, кругом парк. Тем более это историческая реликвия. Это всё делает проект уникальным. Уверен, что мы встанем в ряд с известнейшими аренами мира», — заявил Перегудов.

«Морис Дюфран» — домашний стадион льежского «Стандарда» — был построен в 1909 году и сейчас после серии реконструкций вмещает 30 тысяч зрителей. Домашний стадион венской «Аустрии», именуемый также «Дженерали Арена», был построен в 1925 году, серьёзно пострадал во время Второй мировой войны, неоднократно реконструировался и вмещает сегодня 13 400 человек.

Как отмечает пресс-служба УЕФА, у всех претендентов на финал женской Лиги чемпионов 2020 года есть время до 1 марта 2018 года, чтобы отправить в УЕФА свои окончательные заявочные досье. Финальное решение по стадионам в июне 2018 года примет исполнительный комитет УЕФА.

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