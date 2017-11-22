Стадион «Динамо» может принять финал женской Лиги чемпионов-2020

«Мы активно взаимодействуем с футбольными организациями, ведём диалог с УЕФА по поводу проведения у нас ряда мероприятий в ближайшие годы. В частности, речь идёт о финале женской Лиги чемпионов в 2020 году. Мы подали документы на прошлой неделе. Мы можем проводить любые встречи, кроме финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, но, например, Суперкубок УЕФА мы бы с удовольствием приняли. Главное — подать заявку, потом представить стадион, чтобы он “засветился” в международной элите спортивных сооружений. В том, что он станет очень известным, я абсолютно уверен. Наш спорткомплекс необычный — две арены под одной крышей, центр Москвы, рядом метро, кругом парк. Тем более это историческая реликвия. Это всё делает проект уникальным. Уверен, что мы встанем в ряд с известнейшими аренами мира», — заявил Перегудов.