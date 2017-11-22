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10:56 (мск), источник: Газета.Ру

Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Московский «Спартак» упустил победу над словенским «Марибором» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира. «Газета.Ru» рассказывает, как и при каких обстоятельствах красно-белые могут пройти дальше со второго и даже с первого места в группе.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Московский «Спартак» умудрился второй раз поразить своих болельщиков в матчах со словенским «Марибором» в Лиге чемпионов. Дважды от него ждали победы, и дважды он сыграл вничью 1:1, забив первым, но упустив преимущество в самой концовке встречи.

«Не знаю, что произошло. Мы то ли испугались, то ли что-то еще. Невероятно обидно…», — краткое объяснение ситуации от голкипера красно-белых Артема Реброва отлично подходит к обоим случаям.

На счастье красно-белых, два других участника группы Е «Севилья» и «Ливерпуль» в этом туре тоже поделили очки (3:3), причем «рохибланкос» отыгрались со счета 0:3 — словно по заказу москвичей.

Теперь положение в турнирной таблице квартета таково: «Марибор», гордо завоевавший два очка в пяти играх, идет на четвертом месте, «Спартак» с шестью баллами — на третьем, «Севилья» с восемью — на втором, а «Ливерпуль» возглавляет таблицу с девятью пунктами.

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Красно-белые уже никак не потеряют свою третью строчку, а вместе с ней — возможность сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. Однако в теории они могут рассчитывать и на большее.

Как «Спартаку» попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

Шансов на выход из группы нет? Они есть всегда — надо только поверить. И одолеть «Ливерпуль» на «Энфилде» в последнем туре.

Это единственный вариант для красно-белых, если они хотят продолжить участие в турнире. Даже ничья на поле мерсисайдцев, которая в обычных условиях считалась бы за благо, не оставит подопечным Массимо Карреры никаких шансов на плей-офф Лиги чемпионов. В этом случае они заработают только семь очков и не смогут даже сравняться по баллам с идущей на втором месте «Севильей», а для выхода из группы необходимо попасть на первую или вторую строчку квартета.

Лишь победа над «Ливерпулем» может решить все проблемы «Спартака».

В этом случае красно-белые сравняются с мерсисайдцами по очкам (по девять) и обойдут их в таблице по личным встречам, так как на своем поле сыграли с этим соперником вничью. Дальше есть три варианта развития событий.

Самый вероятный: «Севилья» громит «Марибор», набирает десять баллов и перемещается на первое место в квартете. «Спартак», уже обогнавший в таблице «Ливерпуль», радостно выходит в плей-офф со второго места.

Менее реалистичный, но все-таки возможный: «Марибор», вдохновленный ничьей с красно-белыми, добивается такого же результата на своем поле в матче с испанцами. Те набирают восемь очков, оказываются на третьем месте в группе и отправляются покорять привычную Лигу Европы. «Спартак» торжественно выходит в 1/8 финала ЛЧ с первого места, а «Ливерпуль» — со второго.

И третий вариант, очень похожий на второй по своему исходу: «Севилья» проигрывает творящему чудеса «Марибору», опускается на третье место в группе, а «Спартак» с первой строчки и «Ливерпуль» — со второй — красиво уходят в закат плей-офф.

Но для того чтобы хотя бы один из трех вариантов стал возможен, подопечным Карреры нужно будет провести 6 декабря матч всей своей жизни. Забить они смогут почти наверняка: оборона «Ливерпуля» во главе с вратарем Симоном Миньоле (либо Лорисом Кариусом — особой разницы нет) редко вспоминает о том, что она именно оборона, а не приложение к атаке. А вот забив, не пропустить самим — это, как стало ясно из матчей с «Марибором», для красно-белых задача со звездочкой.

Как «Спартак» дошел до такой жизни.

Еще после первой осечки «гладиаторов» на поле словенцев (1:1), которая случилась в сентябре, начались разговоры о том, что о выходе из группы можно забыть: мол, набрать очки в матчах с «Севильей» и «Ливерпулем» невероятно сложно, а если терять их еще и с «Марибором», то на две первые строчки турнирной таблицы можно и не рассчитывать.

Однако затем последовала героическая ничья на своем поле с мерсисайдцами (1:1), изумительный разгром испанцев (5:1) — и вот уже надежды на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов стали вполне реальными.

Даже гостевое поражение от «Севильи» (1:2), вновь откинувшее красно-белых со второй позиции в группе на третью, не сильно испортило настроение подопечным Карреры.

Тогда у «Спартака» стало пять очков, у «Севильи» — семь, у «Ливерпуля» — восемь.

Надо было обязательно побеждать «Марибор» на своем поле, набирать восемь баллов и надеяться на ничью двух других соперников. Это позволило бы «Спартаку» сравняться по очкам с «Севильей» и вернуться на вторую строчку, ведь по забитым мячам в личных встречах у красно-белых есть явное преимущество над испанцами.

Впрочем, при условии победы над «Марибором» москвичей устроило бы и поражение кого-то из соперников — в любом случае удалось бы либо догнать по очкам «Ливерпуль» (по восемь), либо превзойти «Севилью» (восемь против семи).

Настораживало только одно: при любом, даже самом удачном, раскладе для выхода в плей-офф «Спартаку» практически «железно» нужно было бы побеждать «Ливерпуль» на выезде в последнем туре.

Ведь, даже если красно-белые обогнали бы ближайших в таблице испанцев на один балл, вряд ли можно было надеяться, что этого преимущества хватит. В заключительном матче группового этапа подопечные Эдуардо Бериццо играют с «Марибором» — а это почти гарантированные три очка. Следовательно, и «Спартаку» для сохранения второго места в группе нужно было бы побеждать «Ливерпуль».

Таким образом, если откинуть эмоции после досадной потери очков со словенцами на «Открытие Арене», можно сделать вывод, что для красно-белых ничего не поменялось: все так же необходима победа на «Энфилде».

Совсем иной вопрос — что было бы, не упусти «Спартак» победу над «Марибором» в самом первом туре ЛЧ? Но это уже совсем другая история.

Спартак М
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