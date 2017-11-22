Ничья «Спартака» с «Марибором» приблизила Россию к Франции в рейтинге УЕФА

Российский «Спартак» в Москве сыграл вничью со словенским «Марибором» (1:1), а представляющий Францию «Монако» дома уступил немецкому «Лейпцигу» (1:4).

Теперь суммарный коэффициент России, занимающей в рейтинге УЕФА шестое место, составляет 48,182 балла. Коэффициент Франции, идущей на пятой строчке, остался на прежней отметке — 51,081 балла. Коэффициент ближайшего преследователя России — Португалии — после выездной ничьей «Порту» с турецким «Бешикташем» (1:1) незначительно увеличился — до 43,415 баллов. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов: «Спартак» и ЦСКА — в Лигу чемпионов, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — в Лигу Европы, однако краснодарская команда выбыла из турнира еще в августе, не сумев преодолеть квалификацию.

В среду в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в Москве сыграет с португальской «Бенфикой». В четверг в пятом туре группового турнира Лиги Европы «Зенит» в Санкт- Петербурге сразится с македонским «Вардаром», а «Локомотив» в Москве встретится с датским «Копенгагеном».

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.