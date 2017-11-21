«Монако» уступил «Лейпцигу» в ЛЧ, оставшись без весенней стадии еврокубков

Источник: AFP 2017

Встреча группы G, прошедшая во вторник в Монако, завершилась победой «Лейпцига» со счетом 4:1. В составе немецкой команды дубль сделал Тимо Вернер (9-я и 31-я минуты), забивший второй гол с пенальти, еще один гол на счету Наби Кейта (45). У «Монако» Жемерсон (6) записал на свой счет автогол, а ворота соперника поразил Радамель Фалькао (43).

Перед заключительным туром «Монако» набрал два очка и занимает последнее место в квартете G. От третьей строчки, которая дает право сыграть в Лиге Европы, действующих чемпионов Франции отделяют пять баллов. Лидирует в группе турецкий «Бешикташ» (11 очков), который ранее во вторник разошелся миром с португальским «Порту» (7 очков) и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. В активе «Лейпцига» также 7 набранных баллов.