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01:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Монако» уступил «Лейпцигу» в ЛЧ, оставшись без весенней стадии еврокубков

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Монако» на своем поле проиграли немецкому «Лейпцигу» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и утратили шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков.

Источник: AFP 2017

Встреча группы G, прошедшая во вторник в Монако, завершилась победой «Лейпцига» со счетом 4:1. В составе немецкой команды дубль сделал Тимо Вернер (9-я и 31-я минуты), забивший второй гол с пенальти, еще один гол на счету Наби Кейта (45). У «Монако» Жемерсон (6) записал на свой счет автогол, а ворота соперника поразил Радамель Фалькао (43).

Перед заключительным туром «Монако» набрал два очка и занимает последнее место в квартете G. От третьей строчки, которая дает право сыграть в Лиге Европы, действующих чемпионов Франции отделяют пять баллов. Лидирует в группе турецкий «Бешикташ» (11 очков), который ранее во вторник разошелся миром с португальским «Порту» (7 очков) и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. В активе «Лейпцига» также 7 набранных баллов.

В заключительном туре «Монако» 6 декабря сыграет на выезде с «Порту», а «Лейпциг» в этот же день примет «Бешикташ».

Монако 1:4
Первый тайм: 1:4
РБ Лейпциг
21.11.2017, 22:45 Групповой турнир: Группа G Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Ральф Хазенхюттль
Голы
43′ Радамель Фалькао (Маркуш Лопеш) 9
5 Жемерсон 6′
11 Тимо Вернер (К. Кампль) 9′
11 Тимо Вернер 31′
8 Наби Кейта (М. Хальстенберг) 45′
Составы
Даниэль Субашич 1
49′ Фабинью 2
46′ Жемерсон 5
85′ Марко ди Оливейра Жорже 6
Андреа Раджи 24
Камиль Глик 25
Юри Тилеманс 17
Радамель Фалькао (к) 9
37′ 83′ Жоау Моутинью 8
Гвидо Каррильо 11
66′ Маркуш Лопеш 20
Рашид Геззаль 7
59′ Бальде Кейта 14
Адама Диакаби 15
32 Петер Гулачи
4 Вилли Орбан (к)
17 Дайот Упамекано
16 Лукас Клостерманн
23 Марсель Хальстенберг
8 Наби Кейта
44 Кевин Кампль
9 Юссуф Поульсен 84′
7 Марсель Забитцер 35′
31 Диего Демме
10 Эмиль Форсберг 79′
27 Конрад Лаймер
11 Тимо Вернер 58′
17 Арминду Брума
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
6 Угловые 5
12 Фолы 18
5 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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