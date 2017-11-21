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01:08 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Реала» разгромили на выезде АПОЭЛ и вышли в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» разгромили на выезде кипрский АПОЭЛ в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и вышли в плей-офф турнира.

Источник: AFP 2017

Встреча группы H, прошедшая в Никосии во вторник, завершилась победой «Реала» со счетом 6:0. По два мяча забили Карим Бензема (39-я и 45-я минуты) и Криштиану Роналду (49, 54), еще по разу отличились Лука Модрич (23) и Начо Фернандес (41).

В параллельном матче квартета Н лондонский «Тоттенхэм» на выезде одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией» — 2:1. На гол Пьера-Эмерика Обамеянга (31) лондонцы ответили мячами Харри Кейна (49) и Сон Хынмина (76).

Перед заключительным туром «Тоттенхэм» набрал 13 очков и занимает первое место, в активе идущего следом «Реала» на три балла меньше. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф. «Боруссия» и АПОЭЛ набрали по два очка.

В заключительном туре «Реал» 6 декабря примет «Боруссию», а «Тоттенхэм» в этот же день сыграет на своем поле с АПОЭЛом.

АПОЭЛ 0:6
Первый тайм: 0:4
Реал
21.11.2017, 22:45 Групповой турнир: Группа H GSP
Главные тренеры
Георгиос Донис Зинедин Зидан
Голы
19 Лука Модрич 23′
9 Карим Бензема (Т. Кроос) 39′
6 Фернандес Иглесиас Начо 41′
9 Карим Бензема (Криштиану Роналду) 45′
7 Криштиану Роналду (Марселу) 49′
7 Криштиану Роналду (К. Бензема) 54′
Составы
Наусет Перес 13
Сото Роберто Лаго 3
Амбросио Хесус Руэда 5
Праксителис Вурос 29
Карлос Роберту Карлау 50
Гаяс Захид 17
Эфстатиос Алонефтис 46
Микаэль Поте 8
59′ Оливейра Франку Винисиус 16
Агустин Фариас 25
60′ Роланд Шоллои 20
Георге Эфрем 7
66′ Нуну Мораиш (к) 26
Лоренцо Эбесилио 6
13 Франсиско Кортес Касилья
2 Даниэль Карвахаль 90′
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
19 Лука Модрич
20 Марко Асенсио
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
12 Марселу (к) 58′
15 Тео Эрнандез
8 Тони Кроос 58′
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема 64′
21 Борха Майораль
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 9
4 Угловые 5
8 Фолы 11
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
АПОЭЛ
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Реал
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Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
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