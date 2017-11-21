Футболисты «Реала» разгромили на выезде АПОЭЛ и вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: AFP 2017

Встреча группы H, прошедшая в Никосии во вторник, завершилась победой «Реала» со счетом 6:0. По два мяча забили Карим Бензема (39-я и 45-я минуты) и Криштиану Роналду (49, 54), еще по разу отличились Лука Модрич (23) и Начо Фернандес (41).

В параллельном матче квартета Н лондонский «Тоттенхэм» на выезде одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией» — 2:1. На гол Пьера-Эмерика Обамеянга (31) лондонцы ответили мячами Харри Кейна (49) и Сон Хынмина (76).

Перед заключительным туром «Тоттенхэм» набрал 13 очков и занимает первое место, в активе идущего следом «Реала» на три балла меньше. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф. «Боруссия» и АПОЭЛ набрали по два очка.