«Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» в ЛЧ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3

Встреча соперников московского «Спартака» по группе Е, прошедшая во вторник в Испании, завершилась со счетом 3:3. В составе «Ливерпуля» дубль сделал Роберто Фирмино (2-я и 30-я минуты), еще один гол на счету Садьо Мане (22). У «Севильи» два мяча забил Виссам Бен Йеддер (51, 60), второй гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч в составе испанской команды забил Гидо Писарро (90+3).