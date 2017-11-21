Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Уволенный глава МВД заявил о арестах в высших эшелонах власти ЛНР
Как обманывают с новыми деньгами
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.11
Севилья3
Ливерпуль3
Футбол. Еврокубки
21.11
Манчестер Сити1
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
21.11
Наполи3
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
21.11
Монако1
РБ Лейпциг4
Футбол. Еврокубки
21.11
АПОЭЛ0
Реал6
Футбол. Еврокубки
21.11
Боруссия Д1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Еврокубки
21.11
Спартак М1
Марибор1
Футбол. Еврокубки
21.11
Бешикташ1
Порту1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия
Тюмень
Все события
«Я — алкоголик»: Лолита сделала сообщение - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
01:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» в ЛЧ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Футболисты испанской «Севильи» сыграли вничью с английским «Ливерпулем» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3.

Источник: AP 2017

Встреча соперников московского «Спартака» по группе Е, прошедшая во вторник в Испании, завершилась со счетом 3:3. В составе «Ливерпуля» дубль сделал Роберто Фирмино (2-я и 30-я минуты), еще один гол на счету Садьо Мане (22). У «Севильи» два мяча забил Виссам Бен Йеддер (51, 60), второй гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч в составе испанской команды забил Гидо Писарро (90+3).

Ранее в квартете Е «Спартак» на своем поле сыграл вничью со словенским «Марибором» — 1:1.

Перед заключительным туром «Ливерпуль» набрал 9 очков, далее следуют «Севилья» (8), «Спартак» (6) и «Марибор» (2).

В заключительном туре «Ливерпуль» 6 декабря примет «Спартак», а «Севилья» в этот же день сыграет на выезде с «Марибором».

Севилья 3:3
Первый тайм: 0:3
Ливерпуль
21.11.2017, 22:45 Групповой турнир: Группа E Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Юрген Клопп
Голы
51′ Виссам Бен Йеддер (Э. Банега) 9
60′ Виссам Бен Йеддер 9
90+3′ Гвидо Писарро 14
9 Роберту Фирмину (Дж. Вайналдум) 2′
19 Садио Мане (Роберту Фирмину) 22′
9 Роберту Фирмину 30′
Составы
Серхио Рико 1
54′ Габриэль Меркадо 25
Серхио Эскудеро (к) 18
Клеман Лангле 5
Йоханнес Гайс 12
Гвидо Писарро 14
45′ Эвер Банега 10
Пабло Сарабия 17
46′ Стивен Н`Зонзи 15
Франко Васкес 22
81′ Виссам Бен Йеддер 9
Карлос Хоакин Корреа 11
73′ Нолито 24
Луис Муриэль 20
1 Лорис Кариус
12 Джо Гомес
6 Деян Ловрен
17 Рагнар Клаван
5 Джорджиньо Вайналдум
14 Джордан Хендерсон (к) 68′
9 Роберту Фирмину
19 Садио Мане
18 Альберто Морено 63′ 38′
7 Джеймс Милнер
10 Филиппе Коутинью 63′
23 Эмре Джан 82′
11 Мохамед Салах 87′
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 7
6 Угловые 7
10 Фолы 19
11 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Марибор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Тренер сборной Австралии ушел в отставку после выхода на ЧМ
«Реал» забил 6 мячей АПОЭЛу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь