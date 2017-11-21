«Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» в ЛЧ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3

Встреча соперников московского «Спартака» по группе Е, прошедшая во вторник в Испании, завершилась со счетом 3:3. В составе «Ливерпуля» дубль сделал Роберто Фирмино (2-я и 30-я минуты), еще один гол на счету Садьо Мане (22). У «Севильи» два мяча забил Виссам Бен Йеддер (51, 60), второй гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч в составе испанской команды забил Гидо Писарро (90+3).
Ранее в квартете Е «Спартак» на своем поле сыграл вничью со словенским «Марибором» — 1:1.
Перед заключительным туром «Ливерпуль» набрал 9 очков, далее следуют «Севилья» (8), «Спартак» (6) и «Марибор» (2).
В заключительном туре «Ливерпуль» 6 декабря примет «Спартак», а «Севилья» в этот же день сыграет на выезде с «Марибором».