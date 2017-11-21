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01:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» разгромил «Шахтёр», «МС» обеспечил себе первое место в группе ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал на своём поле «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Источник: AFP 2017

В составе победителей голы на свой счёт записали Лоренцо Инсинье, Пётр Зелиньски и Дрис Мертенс. Таким образом, неаполитанцы получили преимущество перед «Шахтёром» по личным встречам и при равенстве очков будут выше «горняков» в турнирной таблице. В первом матче украинская команда победила со счётом 2:1. В заключительном туре «Наполи» для выхода в плей-офф ЛЧ устроят только гостевая победа над «Фейеноордом» и поражение «Шахтёра» в домашней встрече с «Манчестер Сити».

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Фейеноорд» со счётом 1:0. Гол в концовке на свой счёт записал Рахим Стерлинг. Английская команда, которая досрочно уже обеспечила себе место в плей-офф ЛЧ, гарантировала себе ещё и первое место в группе.

Турнирное положение в группе F после 5 туров:
1. «Манчестер Сити» — 15 очков;
2. «Шахтёр» — 9;
3. «Наполи» — 6;
4. «Фейеноорд» — 0.

Манчестер Сити 1:0
Первый тайм: 0:0
Фейеноорд
21.11.2017, 22:45 Групповой турнир: Группа F Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Джованни ван Бронкхорст
Голы
88′ Рахим Стерлинг (И. Гюндоган) 7
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
86′ Луис да Силва Данилу 3
59′ Эльяким Мангала 15
Николас Отаменди 30
Илкай Гюндоган 8
Серхио Агуэро (к) 10
Бернарду Силва 20
60′ 64′ Кевин Де Брейне 17
Габриэл Жезус 33
75′ Яя Туре 42
Фил Фоден 47
90′ Рахим Стерлинг 7
Браим Диас 55
25 Брэд Джонс (к) 74′
3 Свен ван Бек
5 Ридгесиано Хапс
10 Тонни Вилхена 56′
20 Ренато Тапия
21 Софьян Амрабат
28 Йенс Торнстра 79′
11 Сэм Ларссон
17 Кевин Дикс 72′
26 Барт Ньивкоп
7 Жан-Пол Боэтиус 69′
9 Николай Йергенсен
19 Стевен Бергхейс 82′
14 Билал Басаджикоглу
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 2
6 Угловые 4
11 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Иван Кружляк (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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