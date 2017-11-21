«Наполи» разгромил «Шахтёр», «МС» обеспечил себе первое место в группе ЛЧ

В составе победителей голы на свой счёт записали Лоренцо Инсинье, Пётр Зелиньски и Дрис Мертенс. Таким образом, неаполитанцы получили преимущество перед «Шахтёром» по личным встречам и при равенстве очков будут выше «горняков» в турнирной таблице. В первом матче украинская команда победила со счётом 2:1. В заключительном туре «Наполи» для выхода в плей-офф ЛЧ устроят только гостевая победа над «Фейеноордом» и поражение «Шахтёра» в домашней встрече с «Манчестер Сити».