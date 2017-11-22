«Ювентус» и «Челси» могут досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

В группе В обладатели путевок в 1/8 финала стали французский «Пари Сен-Жермен» (12 очков) и немецкая «Бавария» (9), которые в заключительном туре 5 декабря сыграют между собой в Мюнхене. Чтобы еще до встречи с конкурентом гарантировать себе первое место в группе, парижанам необходимо в домашнем матче с шотландским «Селтиком» (3) в среду показать лучший результат, чем «Бавария» в параллельном матче в Брюсселе с бельгийским «Андерлехтом» (0).

Аутсайдерам группы В остается рассчитывать лишь на путевку в 1/16 финала Лиги Европы, которую можно получить, заняв третье место. Если «Селтику» удастся набрать в среду больше очков, чем «Андерлехту», шотландский клуб гарантирует себе третье место.

Оба матча группы В начнутся в 22:45 мск.

Три претендента на два места

В группе С на две путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов претендуют сразу три сильных клуба, из которых лишним рискует оказаться мадридский «Атлетико». Команда Диего Симеоне набрала всего три очка, дважды не сумев обыграть азербайджанский «Карабах». 22 ноября «Атлетико» принимает «Рому» (8 очков), и лишь победа оставляет «Атлетико» шансы на выход из группы. В другом матче группы в 20:00 мск «Карабах» (2 очка) начнет встречу против «Челси» (7).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа C, 22.11.2017, 22:45 Атлетико - Рома -

«Атлетико», впрочем, уже не зависит от собственных результатов, — чтобы потеснить «Рому» или «Челси», испанскому клубу необходимо конкурентов обыграть и при этом дождаться осечки кого-нибудь из них во встречах с «Карабахом». В нынешнем сезоне «Атлетико» стал мало забивать, неудачно играет лучший бомбардир команды Антуан Гризманн, которого стал даже освистывать новый домашний стадион клуба «Ванда Метрополитано».

В субботу Гризманн и «Атлетико» снова не забили, хотя домашняя ничья в мадридском дерби с «Реалом» стала неплохим результатом для команды, которая в чемпионате Испании идет на четвертом месте, но вровень по очкам с «Реалом». При этом столичные команды уступают лидирующей «Барселоне» уже 10 очков.

«Рома», что примечательно, в субботу также сыграла в дерби — с другим римским клубом «Лацио», победив со счетом 2:1 благодаря мячам Диего Перотти (с пенальти) и Раджи Наингголана. «Рома» также идет четвертой, однако отстает от лидера «Наполи» всего на пять очков и имеет матч в запасе.

Ничья в Мадриде гарантирует римлянам место в 1/8 финала, в случае такого результата «Челси» выйдет в плей-офф даже в случае собственной ничьей в Баку, где на Олимпийском стадионе пройдет матч с «Карабахом». При этом победа «Челси» принесет лондонцам путевку в 1/8 финала независимо от исхода матча в Мадриде, который начнется позднее — в 22:45 мск.

«Барселона» экзаменует «Ювентус»

В группе D «Барселона» (10 очков) уже вышла в плей-офф, и команде Эрнесто Вальверде остается лишь гарантировать себе первое место. В матче с итальянским «Ювентусом» (7 очков) в Турине «Барселоне» для этого достаточно не проиграть с разгромным счетом, учитывая, что в домашней встрече со «Старой синьорой» испанский клуб добился крупной победы — 3:0.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа D, 22.11.2017, 22:45 Ювентус - Барселона -

«Ювентус» в нынешнем сезоне всерьез рискует впервые за семь лет остаться без чемпионского титула в Италии. В субботу «Ювентус» проиграл «Сампдории» со счетом 2:3, оба мяча забив уже в добавленное ко второму тайму время. Отставание от «Наполи» увеличилось до четырех очков, при этом «Ювентус» пропустил вперед еще и «Интер», хотя лидирует в Италии по забитым мячам (37).

Эрнесто Вальверде ожидает, что «Ювентус» покажет против его команды свой лучший футбол, учитывая, что после таких поражений, какое соперник потерпел в Генуе, футболистам всегда хочется реабилитироваться. Его команда пока никаких проблем не испытывает, лишь раз в 12 матчах чемпионата Испании сыграв вничью. «Барселона» всегда добивается результата через красивую игру, однако и «Ювентус» привык дома много владеть мячом, так что предстоит противостояние стилей, — заявил Вальверде.

Поражение в матче с «Барселоной» осложнит положение «Ювентуса» в Лиге чемпионов, учитывая, что туринцы всего на три очка опережают португальский «Спортинг», который в среду сыграет с аутсайдером группы — греческим «Олимпиакосом» (1 очко). Впрочем, при равенстве очков «Ювентус» будет иметь преимущество перед «Спортингом» по личным встречам, так что португальцам может не хватить даже двух побед на финише. Зато даже ничья с «Олимпиакосом» гарантирует «Спортингу» выход в 1/16 финала Лиги Европы.

«Ювентус» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если в Барселоне сумеет показать результат не хуже, чем «Спортинг» в Пирее. Оба матча группы D стартуют в 22:45 мск.