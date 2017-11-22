ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

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Перед ЦСКА в заключительных матчах группы стоит задача набрать большее количество очков, чем конкурент — швейцарский «Базель», который в среду принимает лидера — английский «Манчестер Юнайтед». При этом поражение ЦСКА и победа «Базеля» гарантирует швейцарскому клубу второе место, тогда как ЦСКА даже в случае ничьей с португальским клубом получит право выступить в плей-офф одного из двух еврокубковых турниров — Лиги чемпионов или Лиги Европы.

После четырех туров ЦСКА и «Базель» набрали по 6 очков. Лидирующий «Манчестер Юнайтед» уже гарантировал себе выход в плей-офф, набрав 12 очков, «Бенфика» проиграла все свои матчи, сохраняя лишь теоретические шансы на второе место. ЦСКА с «Базелем» обменялись гостевыми победами, однако швейцарский клуб имеет преимущество в личных встречах (2:0, 1:2).

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«Бенфику», несмотря на провальное выступление в группе, нельзя считать командой, уступающей в классе вице-чемпионам России. Лиссабонские «орлы» не лучшим образом начали сезон, проиграв ЦСКА на своем поле (1:2), а «Базелю» и вовсе с разгромным счетом 0:5. Однако затем «Бенфика» дважды дала бой клубу из Манчестера (0:1, 0:2), которому ЦСКА и «Базель» проиграли практически без сопротивления. Моуринью несколько раз повторил, что именно «Бенфика» сильнее остальных команд в группе.

«Бенфика» в случае победы в Москве будет претендовать на третье место, учитывая, что ЦСКА завершает сезон непростым матчем в Манчестере 5 декабря, хотя победа 2:1 в Лиссабоне в сентябре гарантирует ЦСКА третью строчку даже в случае поражения от «Бенфики» с минимальным счетом 0:1. С атакой же у ЦСКА в нынешнем сезоне большие проблемы, учитывая, что в последних матчах в нападении играет номинальный опорный полузащитник швед Понтус Вернблум. Скандинав даже забил два мяча в субботнем матче чемпионата России со СКА (4:2).

Победа в Хабаровске позволила ЦСКА подняться на третье место, однако Гончаренко потерял из-за травм Алексея Березуцкого и Георги Миланова, получивших переломы.

«Бенфика» сыграла в кубке

«Бенфика» в субботу провела матч Кубка Португалии против «Витории» из Сетубала, победив со счетом 2:0 и выйдя в 1/8 финала. Мячи в составе лиссабонцев забили Франко Серви и Филип Кровинович, при этом наставник «Бенфики» Руй Витория выставил основной состав, где отсутствовал разве что 19-летний бельгийский голкипер Миле Свилар, который в последних матчах стал в команде основным.

В чемпионате Португалии после 11 туров «Бенфика» также занимает третье место, отставая от лидирующего «Порту» на пять очков. Лучшим бомбардиром турнира является бразильский форвард «Бенфики» Жонас, который забил 13 мячей, причем его голевая серия составляет девять матчей в чемпионате. Соотечественник Жонаса нападающий ЦСКА Витиньо заявил, что форвард «Бенфики» — несомненный кандидат в сборную Бразилии, которого армейцам следует особо опасаться. Витиньо при этом сказал, что ЦСКА не выглядит фаворитом предстоящей игры.

Наставник ЦСКА Гончаренко настраивает команду лишь на победу, любой другой результат станет для армейцев неудачным. Белорусский специалист рассказал, что очень важно набрать очки в последнем домашнем матче группы, ранее ЦСКА дома проиграл и «Манчестер Юнайтед», и «Базелю».

Матч пройдет на «Арене-ЦСКА», начало — 20:00 мск. Главным арбитром назначен Дениз Айтекин из Германии. Все билеты на матч с «Бенфикой» армейским клубом были реализованы. На матче ожидается порядка 300 португальских болельщиков, большая часть которых прибыла в Москву специальным чартером.