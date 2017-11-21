Ханданович: «Марибору» было легко играть против «Спартака»

«Спартак» во вторник в Москве сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1.
«Для нас ничья — хороший результат, но мы хотели бы взять три очка и выйти из группы в следующую стадию. Мы хорошо сыграли в защите, “Спартак” больше владел мячом, но не был достаточно опасен, — сказал Ханданович. — Мы старались не давать игрокам “Спартака” пространства, мы играли компактно и дисциплинированно, но при этом сами старались забить. У нас бывают проблемы, когда соперник оказывает сильное давление, но в этом матче такого не было, играть было легко».
Также 39-летний голкипер заявил, что «Марибор» постарается отнять очки у испанской «Севильи» в матче шестого тура Лиги чемпионов. «Мы хотим выиграть у “Севильи” в следующем туре Лиги чемпионов. Это будет наша последняя игра в Европе, поэтому хотим сделать подарок нашим болельщикам, они были великолепны», — сказал вратарь.
Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков (после четырех матчей), 2. «Севилья» — 7 (4), 3. «Спартак» — 6 (5), 4. «Марибор» — 2 (5).
Следующий матч в Лиге чемпионов «Спартак» проведет против «Ливерпуля» 6 декабря в Англии. «Марибор» в этот же день сыграет с испанской «Севильей» в Словении.