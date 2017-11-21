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00:10 (мск), источник: ТАСС

Ханданович: «Марибору» было легко играть против «Спартака»

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» не оказали большого давления на игроков словенского «Марибора» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом журналистам рассказал вратарь команды Ясмин Ханданович.

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«Спартак» во вторник в Москве сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1.

«Для нас ничья — хороший результат, но мы хотели бы взять три очка и выйти из группы в следующую стадию. Мы хорошо сыграли в защите, “Спартак” больше владел мячом, но не был достаточно опасен, — сказал Ханданович. — Мы старались не давать игрокам “Спартака” пространства, мы играли компактно и дисциплинированно, но при этом сами старались забить. У нас бывают проблемы, когда соперник оказывает сильное давление, но в этом матче такого не было, играть было легко».

Также 39-летний голкипер заявил, что «Марибор» постарается отнять очки у испанской «Севильи» в матче шестого тура Лиги чемпионов. «Мы хотим выиграть у “Севильи” в следующем туре Лиги чемпионов. Это будет наша последняя игра в Европе, поэтому хотим сделать подарок нашим болельщикам, они были великолепны», — сказал вратарь.

Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков (после четырех матчей), 2. «Севилья» — 7 (4), 3. «Спартак» — 6 (5), 4. «Марибор» — 2 (5).

Следующий матч в Лиге чемпионов «Спартак» проведет против «Ливерпуля» 6 декабря в Англии. «Марибор» в этот же день сыграет с испанской «Севильей» в Словении.

Спартак М 1:1
Первый тайм: 0:0
Марибор
21.11.2017, 20:00 Зрители: 42920 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дарко Миланич
Голы
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, де Соуза Луиз Адриану) 9
27 Ясмин Мешанович (М. Таварес, Д. Вршич) 90+2′
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров (к) 23
Сердар Таски 5
62′ Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
51′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Марко Петкович 3
Роман Зобнин 47
53′ Марио Пашалич 50
Денис Глушаков 8
49′ 63′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Каба
9 Маркос Таварес (к)
20 Грегор Байде 68′
23 Дино Хотич
39 Дамьян Бохар 83′
27 Ясмин Мешанович
5 Блаж Врховец 46′ 23′
22 Даре Вршич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 0
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
За воротами Бобби Мэдден (Шотландия)
За воротами Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Марибор
НовостиМатчиСоставСтатистика
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