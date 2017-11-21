Ханданович: «Марибору» было легко играть против «Спартака»

«Для нас ничья — хороший результат, но мы хотели бы взять три очка и выйти из группы в следующую стадию. Мы хорошо сыграли в защите, “Спартак” больше владел мячом, но не был достаточно опасен, — сказал Ханданович. — Мы старались не давать игрокам “Спартака” пространства, мы играли компактно и дисциплинированно, но при этом сами старались забить. У нас бывают проблемы, когда соперник оказывает сильное давление, но в этом матче такого не было, играть было легко».