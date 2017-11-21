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21 ноября, источник: ТАСС

Каррера: «Спартак» достиг минимальной задачи в еврокубках, попав в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Спартак» достиг минимальной цели в еврокубках, гарантировав себе участие в плей-офф Лиги Европы. Об этом тренер красно-белых Массимо Каррера рассказал журналистам на пресс-конференции.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Спартак» во вторник дома сыграл вничью со словенским «Марибором» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Московский клуб за тур до финиша занимает третье место в группе Е, сохраняя теоретические шансы на выход в плей-офф турнира и уже гарантировав себе участие в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы достигли минимальной цели и прошли в Лигу Европы, нам предстоит сыграть еще одну игру в Лиге чемпионов, а там может произойти все что угодно, — сказал Каррера. — Мы сделали все, что могли в этом турнире, в последнем матче мы постараемся выложиться еще больше. Мы уже довольны той работой, которую провели, результаты говорят сами за себя, я доволен».

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«Почему “Спартак” не смог победить “Марибор”? Нам не хватило опыта, чтобы подержать мяч и добиться победы. В остальном мы провели неплохой матч. В футболе так происходит, особенно в Лиге чемпионов, если ты не забиваешь, то можешь в любой момент поплатиться за это», — добавил Каррера.

Итальянский специалист отметил, что в первом тайме «Спартак» медлил, а соперник хорошо закрывался и не позволял красно-белым показывать свою игру. «Я думаю, что второй тайм мы сыграли очень хорошо, но у нас не осталось времени, чтобы попытаться забить после пропущенного мяча. В итоге мы сыграли хороший матч. Трудно играть с подобными командами, которые обороняются всем составом», — сказал тренер.

Каррера рассказал, почем у не выпустил в стартовом составе капитана команды Дениса Глушакова. «Он не играл с первых минут, так как в прошлом матче получил повреждение, и я не хотел им рисковать, — рассказал тренер. — Пропущенный нами гол — масштабная ошибка, а не ошибка кого-то конкретно. Что касается Марио Пашалича, то я заменил его, так как нам надо было что-то менять».

Спартак М 1:1
Первый тайм: 0:0
Марибор
21.11.2017, 20:00 Зрители: 42920 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дарко Миланич
Голы
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, де Соуза Луиз Адриану) 9
27 Ясмин Мешанович (М. Таварес, Д. Вршич) 90+2′
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров (к) 23
Сердар Таски 5
62′ Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
51′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Марко Петкович 3
Роман Зобнин 47
53′ Марио Пашалич 50
Денис Глушаков 8
49′ 63′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Каба
9 Маркос Таварес (к)
20 Грегор Байде 68′
23 Дино Хотич
39 Дамьян Бохар 83′
27 Ясмин Мешанович
5 Блаж Врховец 46′ 23′
22 Даре Вршич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 0
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
За воротами Бобби Мэдден (Шотландия)
За воротами Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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