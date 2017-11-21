Каррера: «Спартак» достиг минимальной задачи в еврокубках, попав в плей-офф Лиги Европы

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«Спартак» во вторник дома сыграл вничью со словенским «Марибором» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Московский клуб за тур до финиша занимает третье место в группе Е, сохраняя теоретические шансы на выход в плей-офф турнира и уже гарантировав себе участие в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы достигли минимальной цели и прошли в Лигу Европы, нам предстоит сыграть еще одну игру в Лиге чемпионов, а там может произойти все что угодно, — сказал Каррера. — Мы сделали все, что могли в этом турнире, в последнем матче мы постараемся выложиться еще больше. Мы уже довольны той работой, которую провели, результаты говорят сами за себя, я доволен».

«Почему “Спартак” не смог победить “Марибор”? Нам не хватило опыта, чтобы подержать мяч и добиться победы. В остальном мы провели неплохой матч. В футболе так происходит, особенно в Лиге чемпионов, если ты не забиваешь, то можешь в любой момент поплатиться за это», — добавил Каррера.

Итальянский специалист отметил, что в первом тайме «Спартак» медлил, а соперник хорошо закрывался и не позволял красно-белым показывать свою игру. «Я думаю, что второй тайм мы сыграли очень хорошо, но у нас не осталось времени, чтобы попытаться забить после пропущенного мяча. В итоге мы сыграли хороший матч. Трудно играть с подобными командами, которые обороняются всем составом», — сказал тренер.