Попов: В раздевалке «Спартака» после матча с «Марибором» царила тишина

«У нас еще осталась одна игра [в Лиге чемпионов], надежда [на выход из группы в 1/8 финала] есть, — сказал Попов. — Иногда не фартит, мы создали много моментов, обидно, что сегодня не выиграли. Мы настраивались на победу, поэтому в раздевалке сейчас царит тишина. “Марибор” играл от обороны, но во втором тайме мы лучше прессинговали, были моменты, поэтому не могу сказать, почему не смогли удержать результат».