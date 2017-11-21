Попов: В раздевалке «Спартака» после матча с «Марибором» царила тишина

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Спартак» в Москве принимал словенский «Марибор». Игра завершилась со счетом 1:1.
«У нас еще осталась одна игра [в Лиге чемпионов], надежда [на выход из группы в 1/8 финала] есть, — сказал Попов. — Иногда не фартит, мы создали много моментов, обидно, что сегодня не выиграли. Мы настраивались на победу, поэтому в раздевалке сейчас царит тишина. “Марибор” играл от обороны, но во втором тайме мы лучше прессинговали, были моменты, поэтому не могу сказать, почему не смогли удержать результат».
«Спартак» после пятого тура занимает третье место в группе E, гарантировав участие в весенней стадии еврокубков.