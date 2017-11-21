«Спартак» — «Марибор»: кто что сделал не так
Разбираем по персоналиям игру
Разбираем по персоналиям игру
СПАРТАК
CЕЛИХОВ — 5,5. В первом тайме легко поймал мяч после несильного удара Тавареса
ПЕТКОВИЧ — 5,0. Упорно пытался обыгрывать соперников, но получалось это у серба редко, а привело лишь к одному заблокированному прострелу и заработанному «стандарту». Допустил две потери, однажды не понял передачу назад Попова и пролетел мимо мяча, что привело к неприятной атаке «Марибора». Многовато фолил, за что получил выговор от арбитра.
ТАСКИ — 5,0. Работы имел немного, причем с имеющейся справился неидеально. Вместе с Зобниным не разобрались при пропущенном голе в концовке, что стоило команде победы.
КУТЕПОВ — 6,0. До перерыва здорово действовал на перехватах, в том числе и в центре поля. Однажды почти даже соорудил контратаку, но
КОМБАРОВ — 5,0. Все его навесы и прострелы в стартовые 45 минут прерывались соперниками, смещения в центр также не приводили к опасным моментам. В начале второго тайма добавил в агрессии на чужой половине, выполнил два перехвата, но следом грубо ошибся с передачей на своей — и Кутепову пришлось фолить на желтую карточку. Вырезал шикарную передачу в свободную зону на Глушакова перед забитым голом. Но при пропущенном мяче сыграл уже плохо, не побежав в штрафную за Таваресом.
ФЕРНАНДУ — 5,0. Много работал с мячом, но обострить атаку не смог ни разу. Допускал многовато потерь, после которых приходилось бежать к своей штрафной. В начале второго тайма проиграл единоборство на своей половине и «организовал» атаку «три в три» на свои ворота. Отметился обводящим ударом
ПАШАЛИЧ — 5,0. Нанес первый стоящий удар в матче — на 5-й минуте приложился со средней дистанции, подобрав мяч после отскока. Попытка ушла выше ворот. В конце первого тайма пытался вывести один на один Промеса, но не рассчитал с силой паса. В его действиях не хватало движения и агрессии. В начале второго тайма был заменен.
ПОПОВ — 4,5. До перерыва не отметился ни единым удачным действием с мячом. Трижды совершал необязательные фолы на своей половине поля. Однажды неточной передачей на Петковича придумал опасную атаку на свои ворота. Второй тайм начал с ненужного подката в ноги сопернику около своей штрафной, что привело к попаданию «Марибора» в штангу после «стандарта». Стал вторым игроком, кого заменил Каррера.
ЛУИЗ АДРИАНУ — 5,0. В начале матча получил два полумомента — сначала для удара, затем для прострела. Обе попытки были заблокированы соперниками. На 18-й минуте перехватил неточную передачу Тавареса и разогнал самую опасную атаку в тайме, отдал пас на Зе Луиша, а потом сам же едва не откликнулся на прострел и не внес мяч в пустые ворота — не хватило
ПРОМЕС — 5,0. Просил мяч, получал его, но так и не придумал до перерыва
ЗЕ ЛУИШ — 6,5. Пожалуй, стал самым опасным игроком «Спартака» в неудачном первом тайме. Таскал мяч с соперниками на плечах, освобождал пространство для партнеров. Заработал два штрафных на чужой половине. Убрал на замахе соперника и выполнил острый прострел, после которого «Марибор» с трудом отбился. Дважды пытался пробить головой, но неудачно. Во втором тайме сначала принялся упускать моменты, но затем
ГЛУШАКОВ — 6,0. Добавил в средней линии движения. Нанес первый точный удар «Спартака» в матче. Классно нашел свободную зону в штрафной при забитом голе.
МЕЛЬГАРЕХО — 6,0. Также усилил атакующую игру
ЗОБНИН — 5,0. Смотрелся даже предпочтительнее Петковича на правом фланге обороны. Вырезал идеальный навес на голову Зе Луишу, когда тот умудрился не попасть с пары метров в пустой угол. А вот при пропущенном голе вместе с Таски за забивающим соперником не успел.
МАРИБОР
ХАНДАНОВИЧ — 5,5. До перерыва работы не имел — при всей активности «Спартак» ни разу не попал в створ. Во втором тайме отразил из двух точных ударов один. При пропущенном голе не виноват.
МИЛЕЦ — 5,5. К атакам подключался редко, но в обороне с активностью Промеса и Комбарова в первом тайме справился. Двумя классными подкатами в начале второй половины остановил опасные прорывы «Спартака». Но за Глушаковым и Зе Луишем в ходе одной и той же атаки при пропущенном голе не успел.
ШУЛЕР — 6,0. Спас команду после прострела Зе Луиша в первом тайме, не дав пробить по пустым воротам Луизу Адриану. Через раз выигрывал верховую борьбу у Зе Луиша, что можно считать достойным результатом. В начале второго тайма был близок к тому, чтобы вывести команду вперед, но после розыгрыша «стандарта» попал в штангу.
БИЛЛОНГ — 6,0. Совершил несколько перехватов в своей штрафной, не уступал в мощи и расторопности
ВИЛЕР — 5,5. Позволил выполнить парочку подач прямо от боковой линии, но прерывал все попытки обыграть себя один в один. Когда на поле появился Зобнин, противостоял ему уже не так успешно.
ВРХОВЕЦ — 5,0. Допустил две позиционных ошибки в опорной зоне до перерыва, сбил Зе Луиша и получил за срыв атаки желтую карточку. Помогал защитникам в своей штрафной останавливать убегающего Промеса. В конце тайма еще раз совершил фол на потенциальное предупреждение, но отделался выговором от арбитра. Возможно, именно поэтому на вторую половину не вышел.
ПИХЛЕР — 5,5. Больше работал без мяча, перекрывал зоны, не допускал потерь. Однажды сам совершил перехват и разогнал атаку пасом на Тавареса. Мог сравнять счет в концовке, но с близкого расстояния пробил головой прямо в руки Селихову. Впрочем, «Марибор» все равно добился своего.
КАБХА — 5,5. После перехватов старался играть вперед, но, как правило, в первом тайме ошибался в передачах. Во втором стал заметнее и точнее. Вырезал диагональ на правый фланг при голе в концовке.
БОХАР — 5,0. Проявить в атаке себя толком не смог, сравнивал счет «Марибор» уже без него.
БАЙДЕ — 5,5. Наравне с защитниками пахал в обороне. В первом тайме делал это безукоризненно. В начале второго слегка устал и позволил Промесу дважды развернуться. В атаке отметился одним перспективным перехватом и рывком вперед с мячом.
ТАВАРЕС — 6,5. Возможности проявить себя получал редко, а когда получал, то долго пользовался ими неважно. Нанес слабенький удар до перерыва, испортил быструю атаку во втором тайме. Зато в концовке сыграл как надо — разобрался в штрафной с Комбаровым, сыграл в «стенку» с партнером и покатил мяч на пустые ворота.
ВРШИЧ — 6,5. Усилил игру сразу же — выполнил прострел со штрафного, когда «Марибор» попал в штангу, дважды разгонял быстрые атаки. Нанес сильный, но неточный удар издали.
ХОТИЧ — 5,5. При нем «Марибор» успел и пропустить, и сравнять счет. Поучаствовал в голевой комбинации, собрав двух спартаковцев на левом фланге.
МЕШАНОВИЧ — 6,5. Вышел на 10 минут, но успел сравнять счет, оказавшись вовремя перед пустыми воротами.
|Массимо Каррера
|Дарко Миланич
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)
|Боковой судья
|Фрэнсис Коннор (Шотландия)
|Боковой судья
|Дэвид Макгичи (Шотландия)
|За воротами
|Бобби Мэдден (Шотландия)
|За воротами
|Джон Битон (Шотландия)