«Спартак» — «Марибор»: кто что сделал не так

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СПАРТАК

CЕЛИХОВ — 5,5. В первом тайме легко поймал мяч после несильного удара Тавареса из-за штрафной. Остальная работа свелась к выносам от ворот. Грамотно занял позицию в концовке при ударе Пихлера головой в концовке, но при пропущенном мяче выручить уже не мог никак.

ПЕТКОВИЧ — 5,0. Упорно пытался обыгрывать соперников, но получалось это у серба редко, а привело лишь к одному заблокированному прострелу и заработанному «стандарту». Допустил две потери, однажды не понял передачу назад Попова и пролетел мимо мяча, что привело к неприятной атаке «Марибора». Многовато фолил, за что получил выговор от арбитра.

ТАСКИ — 5,0. Работы имел немного, причем с имеющейся справился неидеально. Вместе с Зобниным не разобрались при пропущенном голе в концовке, что стоило команде победы.

КУТЕПОВ — 6,0. До перерыва здорово действовал на перехватах, в том числе и в центре поля. Однажды почти даже соорудил контратаку, но чуть-чуть неточно протолкнул в подкате мяч на Промеса. Заблокировал удар Тавареса в начале второго тайма. При пропущенном голе пытался страховать провалившегося Комбарова, но не успел.

КОМБАРОВ — 5,0. Все его навесы и прострелы в стартовые 45 минут прерывались соперниками, смещения в центр также не приводили к опасным моментам. В начале второго тайма добавил в агрессии на чужой половине, выполнил два перехвата, но следом грубо ошибся с передачей на своей — и Кутепову пришлось фолить на желтую карточку. Вырезал шикарную передачу в свободную зону на Глушакова перед забитым голом. Но при пропущенном мяче сыграл уже плохо, не побежав в штрафную за Таваресом.

ФЕРНАНДУ — 5,0. Много работал с мячом, но обострить атаку не смог ни разу. Допускал многовато потерь, после которых приходилось бежать к своей штрафной. В начале второго тайма проиграл единоборство на своей половине и «организовал» атаку «три в три» на свои ворота. Отметился обводящим ударом из-за штрафной — перспективным, но неточным при счете 0:0.

ПАШАЛИЧ — 5,0. Нанес первый стоящий удар в матче — на 5-й минуте приложился со средней дистанции, подобрав мяч после отскока. Попытка ушла выше ворот. В конце первого тайма пытался вывести один на один Промеса, но не рассчитал с силой паса. В его действиях не хватало движения и агрессии. В начале второго тайма был заменен.

ПОПОВ — 4,5. До перерыва не отметился ни единым удачным действием с мячом. Трижды совершал необязательные фолы на своей половине поля. Однажды неточной передачей на Петковича придумал опасную атаку на свои ворота. Второй тайм начал с ненужного подката в ноги сопернику около своей штрафной, что привело к попаданию «Марибора» в штангу после «стандарта». Стал вторым игроком, кого заменил Каррера.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 5,0. В начале матча получил два полумомента — сначала для удара, затем для прострела. Обе попытки были заблокированы соперниками. На 18-й минуте перехватил неточную передачу Тавареса и разогнал самую опасную атаку в тайме, отдал пас на Зе Луиша, а потом сам же едва не откликнулся на прострел и не внес мяч в пустые ворота — не хватило каких-то сантиметров. В конце первой половины ушел на правый фланг, выполнил оттуда два навеса на Зе Луиша. Поучаствовал в голе, скатив мяч на Мельгарехо, но умеет быть еще эффективнее.

ПРОМЕС — 5,0. Просил мяч, получал его, но так и не придумал до перерыва чего-то стоящего. Во втором тайме стал играть куда активнее, зрелищнее и точнее. Вывел почти один на один Зе Луиша под углом, но тот не использовал возможность. При счете 1:0 испортил две контратаки неточными передачами — и сейчас, после упущенной победы, эти моменты воспринимаются совершенно иначе. Не помог на фланге Комбарову при пропущенном голе.

ЗЕ ЛУИШ — 6,5. Пожалуй, стал самым опасным игроком «Спартака» в неудачном первом тайме. Таскал мяч с соперниками на плечах, освобождал пространство для партнеров. Заработал два штрафных на чужой половине. Убрал на замахе соперника и выполнил острый прострел, после которого «Марибор» с трудом отбился. Дважды пытался пробить головой, но неудачно. Во втором тайме сначала принялся упускать моменты, но затем все-таки забил, выведя команду вперед.

ГЛУШАКОВ — 6,0. Добавил в средней линии движения. Нанес первый точный удар «Спартака» в матче. Классно нашел свободную зону в штрафной при забитом голе.

МЕЛЬГАРЕХО — 6,0. Также усилил атакующую игру красно-белых и поучаствовал в голе.

ЗОБНИН — 5,0. Смотрелся даже предпочтительнее Петковича на правом фланге обороны. Вырезал идеальный навес на голову Зе Луишу, когда тот умудрился не попасть с пары метров в пустой угол. А вот при пропущенном голе вместе с Таски за забивающим соперником не успел.

МАРИБОР

ХАНДАНОВИЧ — 5,5. До перерыва работы не имел — при всей активности «Спартак» ни разу не попал в створ. Во втором тайме отразил из двух точных ударов один. При пропущенном голе не виноват.

МИЛЕЦ — 5,5. К атакам подключался редко, но в обороне с активностью Промеса и Комбарова в первом тайме справился. Двумя классными подкатами в начале второй половины остановил опасные прорывы «Спартака». Но за Глушаковым и Зе Луишем в ходе одной и той же атаки при пропущенном голе не успел.

ШУЛЕР — 6,0. Спас команду после прострела Зе Луиша в первом тайме, не дав пробить по пустым воротам Луизу Адриану. Через раз выигрывал верховую борьбу у Зе Луиша, что можно считать достойным результатом. В начале второго тайма был близок к тому, чтобы вывести команду вперед, но после розыгрыша «стандарта» попал в штангу.

БИЛЛОНГ — 6,0. Совершил несколько перехватов в своей штрафной, не уступал в мощи и расторопности красно-белым, но однажды все же пропустил Зе Луиша мимо себя, что привело к опасному прострелу. В концовке второго тайма дважды в последний момент выцарапывал мяч из-под ног убегающих на ударную позицию Мельгарехо и Глушакова. При пропущенном мяче накрыть во вратарской Зе Луиша все-таки не успел.

ВИЛЕР — 5,5. Позволил выполнить парочку подач прямо от боковой линии, но прерывал все попытки обыграть себя один в один. Когда на поле появился Зобнин, противостоял ему уже не так успешно.

ВРХОВЕЦ — 5,0. Допустил две позиционных ошибки в опорной зоне до перерыва, сбил Зе Луиша и получил за срыв атаки желтую карточку. Помогал защитникам в своей штрафной останавливать убегающего Промеса. В конце тайма еще раз совершил фол на потенциальное предупреждение, но отделался выговором от арбитра. Возможно, именно поэтому на вторую половину не вышел.

ПИХЛЕР — 5,5. Больше работал без мяча, перекрывал зоны, не допускал потерь. Однажды сам совершил перехват и разогнал атаку пасом на Тавареса. Мог сравнять счет в концовке, но с близкого расстояния пробил головой прямо в руки Селихову. Впрочем, «Марибор» все равно добился своего.

КАБХА — 5,5. После перехватов старался играть вперед, но, как правило, в первом тайме ошибался в передачах. Во втором стал заметнее и точнее. Вырезал диагональ на правый фланг при голе в концовке.

БОХАР — 5,0. Проявить в атаке себя толком не смог, сравнивал счет «Марибор» уже без него.

БАЙДЕ — 5,5. Наравне с защитниками пахал в обороне. В первом тайме делал это безукоризненно. В начале второго слегка устал и позволил Промесу дважды развернуться. В атаке отметился одним перспективным перехватом и рывком вперед с мячом.

ТАВАРЕС — 6,5. Возможности проявить себя получал редко, а когда получал, то долго пользовался ими неважно. Нанес слабенький удар до перерыва, испортил быструю атаку во втором тайме. Зато в концовке сыграл как надо — разобрался в штрафной с Комбаровым, сыграл в «стенку» с партнером и покатил мяч на пустые ворота.

ВРШИЧ — 6,5. Усилил игру сразу же — выполнил прострел со штрафного, когда «Марибор» попал в штангу, дважды разгонял быстрые атаки. Нанес сильный, но неточный удар издали.

ХОТИЧ — 5,5. При нем «Марибор» успел и пропустить, и сравнять счет. Поучаствовал в голевой комбинации, собрав двух спартаковцев на левом фланге.