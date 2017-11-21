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21 ноября, источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Марибор»: кто что сделал не так

Разбираем по персоналиям игру красно-белых со словенским клубом.

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18
фотографий
18
фотографий

СПАРТАК

CЕЛИХОВ — 5,5. В первом тайме легко поймал мяч после несильного удара Тавареса из-за штрафной. Остальная работа свелась к выносам от ворот. Грамотно занял позицию в концовке при ударе Пихлера головой в концовке, но при пропущенном мяче выручить уже не мог никак.

ПЕТКОВИЧ — 5,0. Упорно пытался обыгрывать соперников, но получалось это у серба редко, а привело лишь к одному заблокированному прострелу и заработанному «стандарту». Допустил две потери, однажды не понял передачу назад Попова и пролетел мимо мяча, что привело к неприятной атаке «Марибора». Многовато фолил, за что получил выговор от арбитра.

ТАСКИ — 5,0. Работы имел немного, причем с имеющейся справился неидеально. Вместе с Зобниным не разобрались при пропущенном голе в концовке, что стоило команде победы.

КУТЕПОВ — 6,0. До перерыва здорово действовал на перехватах, в том числе и в центре поля. Однажды почти даже соорудил контратаку, но чуть-чуть неточно протолкнул в подкате мяч на Промеса. Заблокировал удар Тавареса в начале второго тайма. При пропущенном голе пытался страховать провалившегося Комбарова, но не успел.

КОМБАРОВ — 5,0. Все его навесы и прострелы в стартовые 45 минут прерывались соперниками, смещения в центр также не приводили к опасным моментам. В начале второго тайма добавил в агрессии на чужой половине, выполнил два перехвата, но следом грубо ошибся с передачей на своей — и Кутепову пришлось фолить на желтую карточку. Вырезал шикарную передачу в свободную зону на Глушакова перед забитым голом. Но при пропущенном мяче сыграл уже плохо, не побежав в штрафную за Таваресом.

ФЕРНАНДУ — 5,0. Много работал с мячом, но обострить атаку не смог ни разу. Допускал многовато потерь, после которых приходилось бежать к своей штрафной. В начале второго тайма проиграл единоборство на своей половине и «организовал» атаку «три в три» на свои ворота. Отметился обводящим ударом из-за штрафной — перспективным, но неточным при счете 0:0.

ПАШАЛИЧ — 5,0. Нанес первый стоящий удар в матче — на 5-й минуте приложился со средней дистанции, подобрав мяч после отскока. Попытка ушла выше ворот. В конце первого тайма пытался вывести один на один Промеса, но не рассчитал с силой паса. В его действиях не хватало движения и агрессии. В начале второго тайма был заменен.

ПОПОВ — 4,5. До перерыва не отметился ни единым удачным действием с мячом. Трижды совершал необязательные фолы на своей половине поля. Однажды неточной передачей на Петковича придумал опасную атаку на свои ворота. Второй тайм начал с ненужного подката в ноги сопернику около своей штрафной, что привело к попаданию «Марибора» в штангу после «стандарта». Стал вторым игроком, кого заменил Каррера.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 5,0. В начале матча получил два полумомента — сначала для удара, затем для прострела. Обе попытки были заблокированы соперниками. На 18-й минуте перехватил неточную передачу Тавареса и разогнал самую опасную атаку в тайме, отдал пас на Зе Луиша, а потом сам же едва не откликнулся на прострел и не внес мяч в пустые ворота — не хватило каких-то сантиметров. В конце первой половины ушел на правый фланг, выполнил оттуда два навеса на Зе Луиша. Поучаствовал в голе, скатив мяч на Мельгарехо, но умеет быть еще эффективнее.

ПРОМЕС — 5,0. Просил мяч, получал его, но так и не придумал до перерыва чего-то стоящего. Во втором тайме стал играть куда активнее, зрелищнее и точнее. Вывел почти один на один Зе Луиша под углом, но тот не использовал возможность. При счете 1:0 испортил две контратаки неточными передачами — и сейчас, после упущенной победы, эти моменты воспринимаются совершенно иначе. Не помог на фланге Комбарову при пропущенном голе.

ЗЕ ЛУИШ — 6,5. Пожалуй, стал самым опасным игроком «Спартака» в неудачном первом тайме. Таскал мяч с соперниками на плечах, освобождал пространство для партнеров. Заработал два штрафных на чужой половине. Убрал на замахе соперника и выполнил острый прострел, после которого «Марибор» с трудом отбился. Дважды пытался пробить головой, но неудачно. Во втором тайме сначала принялся упускать моменты, но затем все-таки забил, выведя команду вперед.

ГЛУШАКОВ — 6,0. Добавил в средней линии движения. Нанес первый точный удар «Спартака» в матче. Классно нашел свободную зону в штрафной при забитом голе.

МЕЛЬГАРЕХО — 6,0. Также усилил атакующую игру красно-белых и поучаствовал в голе.

ЗОБНИН — 5,0. Смотрелся даже предпочтительнее Петковича на правом фланге обороны. Вырезал идеальный навес на голову Зе Луишу, когда тот умудрился не попасть с пары метров в пустой угол. А вот при пропущенном голе вместе с Таски за забивающим соперником не успел.

МАРИБОР

ХАНДАНОВИЧ — 5,5. До перерыва работы не имел — при всей активности «Спартак» ни разу не попал в створ. Во втором тайме отразил из двух точных ударов один. При пропущенном голе не виноват.

МИЛЕЦ — 5,5. К атакам подключался редко, но в обороне с активностью Промеса и Комбарова в первом тайме справился. Двумя классными подкатами в начале второй половины остановил опасные прорывы «Спартака». Но за Глушаковым и Зе Луишем в ходе одной и той же атаки при пропущенном голе не успел.

ШУЛЕР — 6,0. Спас команду после прострела Зе Луиша в первом тайме, не дав пробить по пустым воротам Луизу Адриану. Через раз выигрывал верховую борьбу у Зе Луиша, что можно считать достойным результатом. В начале второго тайма был близок к тому, чтобы вывести команду вперед, но после розыгрыша «стандарта» попал в штангу.

БИЛЛОНГ — 6,0. Совершил несколько перехватов в своей штрафной, не уступал в мощи и расторопности красно-белым, но однажды все же пропустил Зе Луиша мимо себя, что привело к опасному прострелу. В концовке второго тайма дважды в последний момент выцарапывал мяч из-под ног убегающих на ударную позицию Мельгарехо и Глушакова. При пропущенном мяче накрыть во вратарской Зе Луиша все-таки не успел.

ВИЛЕР — 5,5. Позволил выполнить парочку подач прямо от боковой линии, но прерывал все попытки обыграть себя один в один. Когда на поле появился Зобнин, противостоял ему уже не так успешно.

ВРХОВЕЦ — 5,0. Допустил две позиционных ошибки в опорной зоне до перерыва, сбил Зе Луиша и получил за срыв атаки желтую карточку. Помогал защитникам в своей штрафной останавливать убегающего Промеса. В конце тайма еще раз совершил фол на потенциальное предупреждение, но отделался выговором от арбитра. Возможно, именно поэтому на вторую половину не вышел.

ПИХЛЕР — 5,5. Больше работал без мяча, перекрывал зоны, не допускал потерь. Однажды сам совершил перехват и разогнал атаку пасом на Тавареса. Мог сравнять счет в концовке, но с близкого расстояния пробил головой прямо в руки Селихову. Впрочем, «Марибор» все равно добился своего.

КАБХА — 5,5. После перехватов старался играть вперед, но, как правило, в первом тайме ошибался в передачах. Во втором стал заметнее и точнее. Вырезал диагональ на правый фланг при голе в концовке.

БОХАР — 5,0. Проявить в атаке себя толком не смог, сравнивал счет «Марибор» уже без него.

БАЙДЕ — 5,5. Наравне с защитниками пахал в обороне. В первом тайме делал это безукоризненно. В начале второго слегка устал и позволил Промесу дважды развернуться. В атаке отметился одним перспективным перехватом и рывком вперед с мячом.

ТАВАРЕС — 6,5. Возможности проявить себя получал редко, а когда получал, то долго пользовался ими неважно. Нанес слабенький удар до перерыва, испортил быструю атаку во втором тайме. Зато в концовке сыграл как надо — разобрался в штрафной с Комбаровым, сыграл в «стенку» с партнером и покатил мяч на пустые ворота.

ВРШИЧ — 6,5. Усилил игру сразу же — выполнил прострел со штрафного, когда «Марибор» попал в штангу, дважды разгонял быстрые атаки. Нанес сильный, но неточный удар издали.

ХОТИЧ — 5,5. При нем «Марибор» успел и пропустить, и сравнять счет. Поучаствовал в голевой комбинации, собрав двух спартаковцев на левом фланге.

МЕШАНОВИЧ — 6,5. Вышел на 10 минут, но успел сравнять счет, оказавшись вовремя перед пустыми воротами.

Спартак М 1:1
Первый тайм: 0:0
Марибор
21.11.2017, 20:00 Зрители: 42920 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дарко Миланич
Голы
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, де Соуза Луиз Адриану) 9
27 Ясмин Мешанович (М. Таварес, Д. Вршич) 90+2′
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров (к) 23
Сердар Таски 5
62′ Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
51′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Марко Петкович 3
Роман Зобнин 47
53′ Марио Пашалич 50
Денис Глушаков 8
49′ 63′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Каба
9 Маркос Таварес (к)
20 Грегор Байде 68′
23 Дино Хотич
39 Дамьян Бохар 83′
27 Ясмин Мешанович
5 Блаж Врховец 46′ 23′
22 Даре Вршич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 0
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
За воротами Бобби Мэдден (Шотландия)
За воротами Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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