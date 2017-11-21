Тренер «Марибора» доволен ничьей в матче Лиги чемпионов со «Спартаком»

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«Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я очень доволен и результатом, и игрой, которую показала моя команда, — сказал специалист. — У нас были шансы на большее в матче против “Спартака”. Мы сыграли именно так, как планировали. Тактически мы действовали очень строго и благодаря этому добились положительного результата».

«В этом матче мы показали, что в будущем у нас будут шансы попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Я считаю, что мы находимся на правильном пути. Перед началом турнира мы думали, что сможем побороться за место в Лиге Европы, но, увы, этого сделать не получилось», — отметил он.

Турнирное положение группы Е:

1. «Ливерпуль» — 8 очков (после четырех матчей),

2. «Севилья» — 7 (4),

3. «Спартак» — 6 (5),

4. «Марибор» — 2 (5).