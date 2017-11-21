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21 ноября, источник: ТАСС

Тренер «Марибора» доволен ничьей в матче Лиги чемпионов со «Спартаком»

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Главный тренер словенского «Марибора» Дарко Миланич доволен ничейным результатом в матче Лиги чемпионов против российского «Спартака». Об этом тренер словенской команды рассказал журналистам на пресс-конференции.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я очень доволен и результатом, и игрой, которую показала моя команда, — сказал специалист. — У нас были шансы на большее в матче против “Спартака”. Мы сыграли именно так, как планировали. Тактически мы действовали очень строго и благодаря этому добились положительного результата».

«В этом матче мы показали, что в будущем у нас будут шансы попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Я считаю, что мы находимся на правильном пути. Перед началом турнира мы думали, что сможем побороться за место в Лиге Европы, но, увы, этого сделать не получилось», — отметил он.

Турнирное положение группы Е:
1. «Ливерпуль» — 8 очков (после четырех матчей),
2. «Севилья» — 7 (4),
3. «Спартак» — 6 (5),
4. «Марибор» — 2 (5).

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с английским «Ливерпулем» 6 декабря, «Марибор» в тот же день дома встретится с «Севильей».

Спартак М 1:1
Первый тайм: 0:0
Марибор
21.11.2017, 20:00 Зрители: 42920 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дарко Миланич
Голы
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, де Соуза Луиз Адриану) 9
27 Ясмин Мешанович (М. Таварес, Д. Вршич) 90+2′
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров (к) 23
Сердар Таски 5
62′ Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
51′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Марко Петкович 3
Роман Зобнин 47
53′ Марио Пашалич 50
Денис Глушаков 8
49′ 63′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Каба
9 Маркос Таварес (к)
20 Грегор Байде 68′
23 Дино Хотич
39 Дамьян Бохар 83′
27 Ясмин Мешанович
5 Блаж Врховец 46′ 23′
22 Даре Вршич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 0
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
За воротами Бобби Мэдден (Шотландия)
За воротами Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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