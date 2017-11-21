Тренер «Марибора» доволен ничьей в матче Лиги чемпионов со «Спартаком»

«Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Я очень доволен и результатом, и игрой, которую показала моя команда, — сказал специалист. — У нас были шансы на большее в матче против “Спартака”. Мы сыграли именно так, как планировали. Тактически мы действовали очень строго и благодаря этому добились положительного результата».
«В этом матче мы показали, что в будущем у нас будут шансы попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Я считаю, что мы находимся на правильном пути. Перед началом турнира мы думали, что сможем побороться за место в Лиге Европы, но, увы, этого сделать не получилось», — отметил он.
Турнирное положение группы Е:
1. «Ливерпуль» — 8 очков (после четырех матчей),
2. «Севилья» — 7 (4),
3. «Спартак» — 6 (5),
4. «Марибор» — 2 (5).
В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с английским «Ливерпулем» 6 декабря, «Марибор» в тот же день дома встретится с «Севильей».