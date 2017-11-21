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22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» стал «Марибором»

Красно-белые упустили победу в важнейшем матче Лиги чемпионов, позволив словенцам отыграть в добавленное ко второму тайму время. Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы.

Источник: Спорт-Экспресс

МИНУС ЧЕТЫРЕ

Стартовый состав «Спартака» насторожил сразу. По сравнению с Краснодаром — четыре перемены, и все — вынужденные. Джикия пропускал матч из-за дисквалификации, что казалось гораздо меньшим злом, чем если бы ведущий защитник не сыграл в Ливерпуле. Глушаков с Мельгарехо остались на скамейке из-за полученных микротравм, замененный тогда в перерыве Ещенко и вовсе не попал в заявку.

Заменил его тогда Зобнин, достойно отыгравший на позиции правого защитника второй тайм. Очень многим болельщикам хотелось увидеть Романа на поле с первых минут встречи с «Марибором», но Каррера решил, что рано. Петкович — это уже ухудшение качества. А Пашалич по сравнению с Глушаковым грозил переходом с третьей скорости образца матча с «Краснодаром» на первую. Так и выйдет…

Принципиально конфигурация не сильно изменилась: 4−4−2, которыми «Спартак» начал встречу — те же краснодарские 4−2−4, только в профиль. Но Попов, игравший справа — не Мельгарехо, и как бы он иногда ни радовал болгарин в этом сезоне самоотдачей, ноль голов и ноль голевых передач говорят сами на себя. Итак, складываем все эти перемены в составе — и получаем то, что «кормить» тройку Зе Луиш — Луиз Адриану — Промес оказалось некому. Справа это мог бы делать Самедов, но и он, вернувшийся в общую группу и попавший в заявку, в стартовый состав не попал. А у Комбарова, вышедшего с капитанской повязкой, с прострелами, да и вообще с игрой, пошло гораздо хуже, чем в прекрасно проведенном матче с «Краснодаром».

НОЛЬ УДАРОВ В СТВОР ЗА ТАЙМ

Первая 15-минутка получилась еще куда ни шло. По крайней мере, имелись подходы. Неловкий отскок от словенского защитника позволил пробить с линии штрафной Пашаличу — выше. Перехват Попова приводил к двухходовке с завершением Зе Луиша — в защитника. Две этих ситуации случились в первые восемь минут, так что намек на планомерное давление появился. Но быстро развеялся, как дым при сильном ветре.

Спартаковский мотор начал барахлить минуте на 17-й, когда на ровном месте отвратительным поперечным пасом «привез» контратаку — кто бы вы думали? Да-да — Петкович. Тут-то «Марибор» и нанес первый из двух своих до перерыва ударов в створ. Неопасный, но намекнувший, что вечер перестает быть томным.

Тут же «обрезал» еще и Комбаров, но сразу же случилась ответная ошибка словенцев — и лучший момент тайма. Перехват Луиза Адриану, пас на ход Зе Луишу, ловкая обводка, прострел — и за мгновение до, казалось уже, голевого замыкания защита «Марибора» все же вынесла мяч на угловой. На этом «Спартак» качественно атаковать в первом тайме закончил.

Пошли невынужденные ошибки — Попова, Пашалича… Наконец, Фернанду, что уже стало совсем дурным знаком — если бразилец не в духе, хорошего ждать не следует. А спустя несколько минут случился символ тайма в исполнении «Спартака» — Фернанду с Пашаличем, весь тайм разговаривавшие в центре поля на разных языках, решили уступить мяч друг другу — а он, будучи абсолютно спартаковским, в итоге достался словенцу. Совсем не работали и навесы.

Главной же цифрой первого тайма у красно-белых стал ноль в графе «удары в створ». Бывает такое и случайно, но не сейчас. «Спартак» получил ровно то, на что и наработал.

ОПЯТЬ ГОЛ В КОНЦОВКЕ

Требовались замены. Но в перерыве одну сделал «Марибор». И сразу же едва не забил. Штрафной, подправление Шулера, штанга. Мрачное воспоминание о сентябрьском прогнозе Златко Заховича, пророчившего словенцам победу в Москве. А пропусти «Спартак» по такой игре — поди отыграйся. 42 920 зрителей, заполнившие «Открытие Арену», здорово напряглись. Мигом на стадионном экране крупным планом возник готовящийся войти в игру Глушаков, и трибуны взревели. Тем более, заменил Денис вялого, флегматичного (как в большинстве матчей за «Спартак») Пашалича.

Вскоре вместо Попова вышел Мельгарехо: конфигурация, словом, приблизилась к краснодарской. Глушаков из-за штрафной впервые у «Спартака» в этот вечер пробил в створ. На 66-й, черт возьми, минуте! А с «Краснодаром» все 14 ударов были из штрафной…

Вскоре пошли и удары из нее. Промес исполнил любимый прием — убрал мяч под себя, сместился в центр и пробил. Выше. У Петковича едва не прошел пас на Глушакова — защита «Марибора» сражалась уже из последних сил. Чтобы сломить ее, Каррера решил еще «покраснодарить», выпустив Зобнина. И тот сначала в борьбе заработал угловой, а потом идеально навесил на Зе Луиша — кивай и забивай! Кивнул. Не забил. Шла 77-я минута.

А на 82-й немного лихорадочная трехходовка внутри штрафной Адриану — Мельгарехо — Зе Луиш закончилась тем, что форвард из Кабо-Верде ковырнул мяч в дальний угол!

Эстетики в этом голе не было, но для людей на «Открытие Арене» это не имело ровно никакого значения. За полчаса после выхода Глушакова и Мельгарехо «Спартак», плохо игравший до того, на этот гол наработал. И, казалось, в оставшееся время должен отбиться. Но на второй добавленной минуте после простейшей комбинации гостей Мешанович оказался один напротив абсолютно пустых ворот. И, разумеется, не промахнулся.

Второй раз позволив «Марибору» отыграться в концовке, «Спартак» почти обнулил свои шансы на выход из группы. Путевку в плей-офф Лиги Европы красно-белые обеспечили. Но после такого финала радоваться этому хотелось в последнюю очередь. Действующий чемпион России — словно хамелеон. Против «Севильи» превращается в «Севилью». Против «Марибора» — в «Марибор».

Игорь РАБИНЕР
из Тушина.

Спартак М 1:1
Первый тайм: 0:0
Марибор
21.11.2017, 20:00 Зрители: 42920 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дарко Миланич
Голы
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, де Соуза Луиз Адриану) 9
27 Ясмин Мешанович (М. Таварес, Д. Вршич) 90+2′
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров (к) 23
Сердар Таски 5
62′ Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
51′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Марко Петкович 3
Роман Зобнин 47
53′ Марио Пашалич 50
Денис Глушаков 8
49′ 63′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Каба
9 Маркос Таварес (к)
20 Грегор Байде 68′
23 Дино Хотич
39 Дамьян Бохар 83′
27 Ясмин Мешанович
5 Блаж Врховец 46′ 23′
22 Даре Вршич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 0
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
За воротами Бобби Мэдден (Шотландия)
За воротами Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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