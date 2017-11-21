«Спартак» стал «Марибором»

Источник: Спорт-Экспресс

МИНУС ЧЕТЫРЕ

Стартовый состав «Спартака» насторожил сразу. По сравнению с Краснодаром — четыре перемены, и все — вынужденные. Джикия пропускал матч из-за дисквалификации, что казалось гораздо меньшим злом, чем если бы ведущий защитник не сыграл в Ливерпуле. Глушаков с Мельгарехо остались на скамейке из-за полученных микротравм, замененный тогда в перерыве Ещенко и вовсе не попал в заявку.

Заменил его тогда Зобнин, достойно отыгравший на позиции правого защитника второй тайм. Очень многим болельщикам хотелось увидеть Романа на поле с первых минут встречи с «Марибором», но Каррера решил, что рано. Петкович — это уже ухудшение качества. А Пашалич по сравнению с Глушаковым грозил переходом с третьей скорости образца матча с «Краснодаром» на первую. Так и выйдет…

Принципиально конфигурация не сильно изменилась: 4−4−2, которыми «Спартак» начал встречу — те же краснодарские 4−2−4, только в профиль. Но Попов, игравший справа — не Мельгарехо, и как бы он иногда ни радовал болгарин в этом сезоне самоотдачей, ноль голов и ноль голевых передач говорят сами на себя. Итак, складываем все эти перемены в составе — и получаем то, что «кормить» тройку Зе Луиш — Луиз Адриану — Промес оказалось некому. Справа это мог бы делать Самедов, но и он, вернувшийся в общую группу и попавший в заявку, в стартовый состав не попал. А у Комбарова, вышедшего с капитанской повязкой, с прострелами, да и вообще с игрой, пошло гораздо хуже, чем в прекрасно проведенном матче с «Краснодаром».

НОЛЬ УДАРОВ В СТВОР ЗА ТАЙМ

Первая 15-минутка получилась еще куда ни шло. По крайней мере, имелись подходы. Неловкий отскок от словенского защитника позволил пробить с линии штрафной Пашаличу — выше. Перехват Попова приводил к двухходовке с завершением Зе Луиша — в защитника. Две этих ситуации случились в первые восемь минут, так что намек на планомерное давление появился. Но быстро развеялся, как дым при сильном ветре.

Спартаковский мотор начал барахлить минуте на 17-й, когда на ровном месте отвратительным поперечным пасом «привез» контратаку — кто бы вы думали? Да-да — Петкович. Тут-то «Марибор» и нанес первый из двух своих до перерыва ударов в створ. Неопасный, но намекнувший, что вечер перестает быть томным.

Тут же «обрезал» еще и Комбаров, но сразу же случилась ответная ошибка словенцев — и лучший момент тайма. Перехват Луиза Адриану, пас на ход Зе Луишу, ловкая обводка, прострел — и за мгновение до, казалось уже, голевого замыкания защита «Марибора» все же вынесла мяч на угловой. На этом «Спартак» качественно атаковать в первом тайме закончил.

Пошли невынужденные ошибки — Попова, Пашалича… Наконец, Фернанду, что уже стало совсем дурным знаком — если бразилец не в духе, хорошего ждать не следует. А спустя несколько минут случился символ тайма в исполнении «Спартака» — Фернанду с Пашаличем, весь тайм разговаривавшие в центре поля на разных языках, решили уступить мяч друг другу — а он, будучи абсолютно спартаковским, в итоге достался словенцу. Совсем не работали и навесы.

Главной же цифрой первого тайма у красно-белых стал ноль в графе «удары в створ». Бывает такое и случайно, но не сейчас. «Спартак» получил ровно то, на что и наработал.

ОПЯТЬ ГОЛ В КОНЦОВКЕ

Требовались замены. Но в перерыве одну сделал «Марибор». И сразу же едва не забил. Штрафной, подправление Шулера, штанга. Мрачное воспоминание о сентябрьском прогнозе Златко Заховича, пророчившего словенцам победу в Москве. А пропусти «Спартак» по такой игре — поди отыграйся. 42 920 зрителей, заполнившие «Открытие Арену», здорово напряглись. Мигом на стадионном экране крупным планом возник готовящийся войти в игру Глушаков, и трибуны взревели. Тем более, заменил Денис вялого, флегматичного (как в большинстве матчей за «Спартак») Пашалича.

Вскоре вместо Попова вышел Мельгарехо: конфигурация, словом, приблизилась к краснодарской. Глушаков из-за штрафной впервые у «Спартака» в этот вечер пробил в створ. На 66-й, черт возьми, минуте! А с «Краснодаром» все 14 ударов были из штрафной…

Вскоре пошли и удары из нее. Промес исполнил любимый прием — убрал мяч под себя, сместился в центр и пробил. Выше. У Петковича едва не прошел пас на Глушакова — защита «Марибора» сражалась уже из последних сил. Чтобы сломить ее, Каррера решил еще «покраснодарить», выпустив Зобнина. И тот сначала в борьбе заработал угловой, а потом идеально навесил на Зе Луиша — кивай и забивай! Кивнул. Не забил. Шла 77-я минута.

А на 82-й немного лихорадочная трехходовка внутри штрафной Адриану — Мельгарехо — Зе Луиш закончилась тем, что форвард из Кабо-Верде ковырнул мяч в дальний угол!

Эстетики в этом голе не было, но для людей на «Открытие Арене» это не имело ровно никакого значения. За полчаса после выхода Глушакова и Мельгарехо «Спартак», плохо игравший до того, на этот гол наработал. И, казалось, в оставшееся время должен отбиться. Но на второй добавленной минуте после простейшей комбинации гостей Мешанович оказался один напротив абсолютно пустых ворот. И, разумеется, не промахнулся.

Второй раз позволив «Марибору» отыграться в концовке, «Спартак» почти обнулил свои шансы на выход из группы. Путевку в плей-офф Лиги Европы красно-белые обеспечили. Но после такого финала радоваться этому хотелось в последнюю очередь. Действующий чемпион России — словно хамелеон. Против «Севильи» превращается в «Севилью». Против «Марибора» — в «Марибор».