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22:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака» гарантировали себе участие в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» во вторник в рамках группы Е разгромил словенский «Марибор» со счетом 5:0. В другом матче квартета позже во вторник английский «Ливерпуль» с крупным счетом победил испанскую «Севилью» — 4:0.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 12 очков в 5 матчах и досрочно обеспечил себе первое место в группе, дающее путевку в 1/8 финала турнира. «Спартак» набрал 8 очков и гарантированно не опустится ниже второго места в группе, которое дает право сыграть в стыковых матчах.

Согласно регламенту турнира, команды, занявшие вторые места в своих квартетах, в стыковых матчах сыграют против восьми победителей пути чемпионов и определят обладателей восьми оставшихся путевок в 1/8 финала.

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