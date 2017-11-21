«Спартак» сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
«Спартак» во вторник в рамках группы Е разгромил словенский «Марибор» со счетом 5:0. В другом матче квартета позже во вторник английский «Ливерпуль» с крупным счетом победил испанскую «Севилью» — 4:0.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 12 очков в 5 матчах и досрочно обеспечил себе первое место в группе, дающее путевку в 1/8 финала турнира. «Спартак» набрал 8 очков и гарантированно не опустится ниже второго места в группе, которое дает право сыграть в стыковых матчах.
Согласно регламенту турнира, команды, занявшие вторые места в своих квартетах, в стыковых матчах сыграют против восьми победителей пути чемпионов и определят обладателей восьми оставшихся путевок в 1/8 финала.