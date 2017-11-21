Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья0
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Сити0
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи0
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Монако0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ0
Реал0
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М1
Марибор1
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ1
Порту1
Все события
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
22:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мане, Фирмину, Салах — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Севильей»

Стали известны заявки «Севильи» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

В стартовом составе гостей появятся форварды Садио Мане, Роберту Фирмину и Мохамед Салах.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 21.11.2017, 22:45
Севилья
0Ливерпуль0

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Севилья»: Рико, Меркадо, Гайс, Лангле, Эскудеро, Н'Зонзи, Писарро, Сарабья, Банега, Нолито, Бен Йеддер.

Запасные — Сориа, Корчиа, Крун-Дели, Корреа, Навас, Мюриэль, Васкес.

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Ловрен, Клаван, Морено, Вайналдум, Коутинью, Хендерсон, Мане, Фирмину, Салах.

Запасные — Миньоле, Милнер, Старридж, Окслейд-Чемберлен, Джан, Соланке, Александр-Арнольд.

Матч «Севилья» — «Ливерпуль» начнется в 22.45 по московскому времени.

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Смерть в ледяном аду. Одна из самых страшных трагедий советского спорта
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь