Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Мане, Фирмину, Салах — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Севильей»
Стали известны заявки «Севильи» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Стали известны заявки «Севильи» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
В стартовом составе гостей появятся форварды Садио Мане, Роберту Фирмину и Мохамед Салах.
Полностью составы команд выглядят следующим образом:
«Севилья»: Рико, Меркадо, Гайс, Лангле, Эскудеро, Н'Зонзи, Писарро, Сарабья, Банега, Нолито, Бен Йеддер.
Запасные — Сориа, Корчиа,
«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Ловрен, Клаван, Морено, Вайналдум, Коутинью, Хендерсон, Мане, Фирмину, Салах.
Запасные — Миньоле, Милнер, Старридж,
Матч «Севилья» — «Ливерпуль» начнется в 22.45 по московскому времени.