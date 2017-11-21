«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» и гарантировал участие в весенней стадии еврокубков

Открыл счет нападающий хозяев Зе Луиш (82-я минута), ответный мяч забил форвард Ясмин Мешанович (90).
Красно-белые набрали шесть очков в группе E и не опустятся ниже третьего места, дающего право выступить в Лиге Европы со стадии 1/16 финала. Также «Спартак» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Турнирное положение группы Е:
1. «Ливерпуль» — 8 очков (после четырех матчей),
2. «Севилья» — 7 (4),
3. «Спартак» — 6 (5),
4. «Марибор» — 2 (5).
В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с английским «Ливерпулем» 6 декабря, «Марибор» в тот же день дома встретится с «Севильей».