Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Монако0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ0
Реал0
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М1
Марибор1
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ1
Порту1
Все события
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
21:56 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» и гарантировал участие в весенней стадии еврокубков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Источник: ИТАР-ТАСС

Открыл счет нападающий хозяев Зе Луиш (82-я минута), ответный мяч забил форвард Ясмин Мешанович (90).

Красно-белые набрали шесть очков в группе E и не опустятся ниже третьего места, дающего право выступить в Лиге Европы со стадии 1/16 финала. Также «Спартак» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирное положение группы Е:
1. «Ливерпуль» — 8 очков (после четырех матчей),
2. «Севилья» — 7 (4),
3. «Спартак» — 6 (5),
4. «Марибор» — 2 (5).

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с английским «Ливерпулем» 6 декабря, «Марибор» в тот же день дома встретится с «Севильей».

Спартак М 1:1
Первый тайм: 0:0
Марибор
21.11.2017, 20:00 Зрители: 42920 Групповой турнир: Группа E Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дарко Миланич
Голы
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, де Соуза Луиз Адриану) 9
27 Ясмин Мешанович (М. Таварес, Д. Вршич) 90+2′
Составы
Александр Селихов 57
Дмитрий Комбаров (к) 23
Сердар Таски 5
62′ Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
51′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Фернанду 11
73′ Марко Петкович 3
Роман Зобнин 47
53′ Марио Пашалич 50
Денис Глушаков 8
49′ 63′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
33 Ясмин Ханданович
22 Мартин Милец
28 Митя Вилер
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Каба
9 Маркос Таварес (к)
20 Грегор Байде 68′
23 Дино Хотич
39 Дамьян Бохар 83′
27 Ясмин Мешанович
5 Блаж Врховец 46′ 23′
22 Даре Вршич
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 0
12 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Боковой судья Фрэнсис Коннор (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
За воротами Бобби Мэдден (Шотландия)
За воротами Джон Битон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марибор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Полиция открыла расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве
Манчини может досрочно уйти из "Зенита"
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
Мане, Фирмину, Салах — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Севильей»
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь