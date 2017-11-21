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21:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский вратарь сыграет за «Бенфику»? Отвечает тренер португальцев

Наставник «Бенфики» Руй Витория — о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Источник: Reuters

— Как оцените шансы «Бенфики» на продолжение борьбы в группе?

— Пятый тур — решающий. У нас еще есть шансы продолжить борьбу, постараемся ими воспользоваться. Теоретически мы можем взять шесть очков. ЦСКА — сильная команда, но моя команда надеется на победу.

— Какую схему в матче с ЦСКА предпочтете — 4−4−2 или 4−3−3?

— Нам случалось играть хорошо как по одной, так и по другой схеме. Футболисты привыкли перестраиваться. ЦСКА силен, хорошо использует стандартные положения. Постараемся контролировать мяч, и играть будем в зависимости от соперника.

— «Бенфика» за еврокубковый сезон обычно зарабатывала 30 миллионов евро. Нынешние неудачи не поставят под сомнение благополучие клуба?

— Люблю быть в курсе всего того, что происходит в клубе. Но моя основная задача — тренировать команду и побеждать в каждом матче.

— Варела не играл два месяца, а у запасного голкипера не хватает опыта. Не опасаетесь за вратарскую позицию?

— Все наша работа построена так, чтобы любой игрок был готов выйти на поле. Не вижу смысла волноваться. У нас есть два квалифицированных голкипера. Психологически они готовы на все 100 процентов.

— Есть ли шанс у молодого российского голкипера Ивана Злобина пробиться в основной состав «Бенфики»?

— У нас много молодых игроков на разных позициях. Все они имеют возможность закрепиться в клубе. Иван развивается, растет, и у него хорошие шансы продолжить карьеру в «Бенфике».

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