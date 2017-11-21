Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
12-летний мальчик купил автомобильный номер за $400 тысяч
Суд наказал Польшу штрафом в €100 тыс. в день за Беловежскую Пущу
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак М0
Марибор0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бешикташ1
Порту1
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Монако
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
АПОЭЛ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
18Швед «Химки» не спас
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
20:00 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА оштрафовал дортмундскую «Боруссию», «Олимпиакос» и АПОЭЛ по итогам матчей ЛЧ

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал денежными штрафами дортмундскую «Боруссию», греческий «Олимпиакос» и кипрский АПОЭЛ за поведение болельщиков на матчах Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

АПОЭЛ 17 октября на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Боруссией» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА предъявил обвинения АПОЭЛу в использовании болельщиками пиротехнических изделий, бросании зрителями посторонних предметов, блокировании лестничных пролетов и неподобающей организации матча. По итогам рассмотрения первых трех пунктов обвинения кипрский клуб оштрафован на 51 тысячу евро, а за неподобающую организацию получил предупреждение.

«Боруссия» заплатит штраф в размере 15 тысяч евро за использование фанатами пиротехники.

УЕФА наложил штраф на «Олимпиакос» в размере 60 тысяч евро по итогам матча с испанской «Барселоной», который состоялся в Греции 31 октября и завершился со счетом 0:0. Претензии УЕФА к греческому клубу — появление болельщиков на поле, использование фанатами лазерных указок, блокирование лестничных пролетов и запрещенные скандирования.

АПОЭЛ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Олимпиакос П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
Без Старых, но с Логиновым. Кто начнет биатлонный сезон?
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
Каррера не включил Глушакова в стартовый состав «Спартака» на матч с «Марибором»
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь