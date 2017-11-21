УЕФА оштрафовал дортмундскую «Боруссию», «Олимпиакос» и АПОЭЛ по итогам матчей ЛЧ

АПОЭЛ 17 октября на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Боруссией» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА предъявил обвинения АПОЭЛу в использовании болельщиками пиротехнических изделий, бросании зрителями посторонних предметов, блокировании лестничных пролетов и неподобающей организации матча. По итогам рассмотрения первых трех пунктов обвинения кипрский клуб оштрафован на 51 тысячу евро, а за неподобающую организацию получил предупреждение.

«Боруссия» заплатит штраф в размере 15 тысяч евро за использование фанатами пиротехники.