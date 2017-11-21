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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера не включил Глушакова в стартовый состав «Спартака» на матч с «Марибором»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на предстоящий сегодня, 21 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера оставил на скамейке запасных капитана команды Дениса Глушакова, который получил небольшой ушиб в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (4:1). С капитанской повязкой команду на поле выведет защитник Дмитрий Комбаров.

В запасе встречу начнут восстановившиеся от травм полузащитники Роман Зобнин и Александр Самедов. Отсутствует даже в заявке защитник Андрей Ещенко.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 21.11.2017, 20:00
Спартак М
-Марибор-

Из-за перебора жёлтых карточек в матче с «Марибором» российской команде не поможет защитник Георгий Джикия.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Таски, Петкович, Пашалич, Фернандо, Попов, Промес, Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Боккетти, Глушаков, Самедов, Зобнин, Мельгарехо, Роша.

«Марибор»: Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец, Пихлер, Кабаа, Байде, Таварес, Бохар.

Запасные: Обрадович, Палчич, Ахмеди, Хотич, Вршич, Крамарич, Мешанович.

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