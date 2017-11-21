«Спартак» разгромил «Марибор» в матче Юношеской лиги УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Максим Калачевский (32-я и 38-я минуты), Александр Руденко (48, 76) и Илья Мазуров (72).

В группе E лидирует английский «Ливерпуль» — 9 очков (после 4 матчей), далее идут «Спартак» — 8 (5), испанская «Севилья» — 5 (4) и «Марибор» — 3 (5). В шестом туре красно- белые 6 декабря сыграют в гостях с «Ливерпулем», «Марибор» дома встретится с «Севильей».

Победители групп в Юношеской лиге УЕФА напрямую выходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах с победителями групп в Пути чемпионов за право выйти в плей-офф турнира.