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16:51 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» разгромил «Марибор» в матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский «Спартак» победил словенский «Марибор» со счетом 5:0 в домашнем матче пятого тура группы E Юношеской лиги УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Максим Калачевский (32-я и 38-я минуты), Александр Руденко (48, 76) и Илья Мазуров (72).

В группе E лидирует английский «Ливерпуль» — 9 очков (после 4 матчей), далее идут «Спартак» — 8 (5), испанская «Севилья» — 5 (4) и «Марибор» — 3 (5). В шестом туре красно- белые 6 декабря сыграют в гостях с «Ливерпулем», «Марибор» дома встретится с «Севильей».

Победители групп в Юношеской лиге УЕФА напрямую выходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах с победителями групп в Пути чемпионов за право выйти в плей-офф турнира.

Основные команды «Спартака» и «Марибора» сыграют позднее во вторник в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Москве на «Открытие- Арене» и начнется в 20:00 мск.

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