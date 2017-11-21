Гончаренко: Алан Дзагоев играет слишком большую роль в ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

«В Лиге чемпионов ЦСКА должен сражаться за очки в каждом матче, в каждом играть на победу. Мы стремились подходить к каждому матчу в очень хорошем состоянии, а там посмотрим, что получится. Получилось, что наше самое плохое состояние выпало на домашний матч с “Базелем”, который мы закономерно проиграли. Тем не менее, не в качестве оправдания, а лишь небольшой ремарки, хочу отметить, что мы сыграли к тому моменту очень большое количество встреч, и это было причиной, почему в той встрече случился спад», — заявил Гончаренко.

«В проигранном матче с “Базелем” игроки эмоционально и умственно устали, если тебе не хватает эмоций, если у тебя притупляется реакция, то страдает и результат, это и произошло. Кроме того, слишком большую роль для нас играет Алан Дзагоев. Это креатив в атаке, команда с ним выглядит совершенно иначе, и в проигранных матчах нам его не хватало», — добавил тренер ЦСКА.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Дзагоев сыграл в трех матчах: с португальской «Бенфикой» (2:1), английским «Манчестер Юнайтед» (1:4) и швейцарским «Базелем» (2:1), полузащитник пропустил проигранный матч с «Базелем» (0:2).

Также Гончаренко выразил надежду на то, что молодые футболисты ЦСКА продолжат прогрессировать и вырастут в сильных футболистов. «Мне очень нравится работать с молодыми, они хорошо впитывают, и тебе не приходится ломать определенные вещи, как это бывает с ветеранами. У нас есть Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко — это хорошая обойма. Хотелось бы, чтобы они выросли в сильных футболистов, но карьера молодого футболиста зависит от многого: конкуренции в клубе, конкуренции на твоей позиции, отношения к тренировочному процессу, понимания, что хочет тренер, плюс желания постоянно прогрессировать, доказывать каждый день», — отметил Гончаренко.