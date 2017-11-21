«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы

Источник: Газета.Ру

Во вторник, 21 ноября, московский «Спартак» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграет со словенским «Марибором».

Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», станет очередным «мини-финалом» для красно-белых в плане борьбы за продолжение еврокубковой истории этого сезона — в случае победы подопечные Массимо Карреры гарантируют себе как минимум участие в плей-офф Лиги Европы, а как максимум изрядно повысят свои шансы на выход в 1/8 финала главного турнира Старого Света.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 21.11.2017, 20:00 Спартак М - Марибор -

От спартаковцев в данной ситуации, конечно же, ждут исключительно виктории — и дело здесь не только в статусе соперника, но и в игре самих москвичей, которую они показывают в последние недели.

Особенно обнадеживает субботний разгром «Краснодара» в гостях (4:1): великолепный выбор тактики, настрой и феноменальный футбол от трио лидеров «Спартака» в лице Квинси Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано не оставили команде Игоря Шалимова ни единого шанса, зато позволили столичному клубу впервые за долгое время подняться в топ-4 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Правда, провернуть подобный «фокус» с кинжальными контратаками (пожалуй, главное оружие коллектива при Каррере) во встрече со словенцами москвичам едва ли удастся — ни у кого нет сомнений, что гости хоть и приедут в Россию за победой (даже ничья лишит «Марибор» хотя бы математических шансов на третье — еврокубковое — место в группе), однако добиваться ее будут, ожесточенно обороняясь и надеясь на провалы хозяев.

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Причем рассчитывать здесь действительно есть на что — комбинационное нападение против супероборонительных оппонентов дается спартаковцам куда хуже убийственных контрвыпадов, в результате чего исход матчей с условной «Уфой» сводится к физической форме москвичей, а также к индивидуальным геройствам, коих у чемпионов, следует отдать им должное, случается немало.

В то же время главной задачей, стоящей перед тренерским штабом Карреры в преддверии поединка на «Открытие Арене», видится должная моральная подготовка футболистов к решающей битве— в условиях отличной «физики», лучшей в РФПЛ атаки и переполненного стадиона помешать «Спартаку» добиться желаемого против словенцев может лишь он сам.

Тем более что подобное случалось с красно-белыми в этом сезоне уже неоднократно: коллектив раз за разом легко и красиво получал преимущество в счете над более слабыми соперниками, однако в какой-то момент по совершенно непонятной причине «садился» в максимально глубокую оборону (в чем он, мягко говоря, не так уж и силен), и завершалось все это зачастую трагической потерей ценнейших очков.

К слову, что-то подобное произошло и в первом матче с «Марибором» — столичный клуб тогда пусть и находился на спаде, однако за счет желания и большего мастерства все-таки смог минимально повести и удерживал разницу до последней десятиминутки, когда попросту прижался к своим воротам и был наказан за это ответным голом.

Примечательно, что именно та ничья сильно осложнила спартаковцам борьбу за две первые строчки:

победи тогда подопечные Карреры в Мариборе — и уже испанской «Севилье», которая ранее была буквально избита в Москве (5:1), пришлось бы проводить оставшиеся туры лучше конкурентов.

В реальности же представители Примеры с семью пунктами на данный момент идут вторыми, опережая своих обидчиков на два балла, а лидирует в квартете «Ливерпуль» (8).

Что касается словенцев, то добытое во встрече со «Спартаком» очко пока что так и остается единственным в их активе — в трех других поединках фиолетовые уступили с общим счетом 0:13 (!) и теперь закономерно занимают последнюю строчку в группе.

Интересно, что единственного удовлетворительного результата в Лиге чемпионов сезона-2017/18 «Марибор» добился без своей главной звезды — нападающего Луки Заховича,

22-летнего сына знаменитого Златко Заховича, в данный момент являющегося спортивным директором клуба.

Не сыграет самый дорогостоящий футболист команды (€1,4 млн по оценкам профильных ресурсов) и в Москве — и вновь из-за травмы.

В отсутствие Заховича проблемы хозяевам будут пытаться устраивать атакующий полузащитник Маркус Таварес и вингер Дамьян Бохар, огорчивший Артема Реброва в первой игре.

В свою очередь, у «Спартака», на старте сезона схватившего самый настоящий «вирус» травм, с недавнего времени лазарет постепенно становится все менее и менее заполненным.

В матче с «Марибором» (кроме уже давно травмированных Жано Ананидзе, Артема Тимофеева и Георгия Тигиева), вероятно, не смогут сыграть лишь Андрей Ещенко и Александр Самедов, возвращение в строй которых может состояться уже в ближайшем поединке с «Зенитом» (27 ноября на «Открытие Арене»). Впрочем, даже их появление на поле не исключено.

Не поможет своим партнерам в важнейшем противостоянии и основной защитник команды Георгий Джикия — у него перебор желтых карточек, причем «фатальный» «горчичник» был получен оборонцем в неигровой ситуации поединка с «Севильей», что вдвойне обидно.

Добавим, что победа «Спартака» над словенцами оценивается букмекерами в скромный коэффициент, равный 1,25, тогда как ничья — в 6, а виктория гостей — аж в 12.