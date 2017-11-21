Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Боксеру потребовалось 11 секунд, чтобы выиграть титульный бой
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.11
Брайтон & Хоув2
Стоук Сити2
Футбол. Зарубежный
20.11
Эйбар5
Бетис0
Футбол. Зарубежный
20.11
Верона2
Болонья3
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Порту
Футбол. Зарубежный
20.11
Амьен3
Лилль0
Все события
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Собчак назвала Путина диктатором и рассказала, чего он боится
С-400 «Триумф» превзошел американского «Патриота»
Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне?
«Реал», «Шахтер» и «Бешикташ» могут выйти в плей-офф ЛЧ
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Итальянский хирург заявил о первой трансплантации головы трупу
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
08:57 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы

Московский «Спартак» во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов — в российскую столицу прибыл словенский «Марибор», ранее уже отбиравший у красно-белых очки. «Газета.Ru» рассказывает о встрече, в которой чемпионы РФПЛ могут обеспечить себе еврокубковую весну.

Источник: Газета.Ру

Во вторник, 21 ноября, московский «Спартак» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле сыграет со словенским «Марибором».

Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», станет очередным «мини-финалом» для красно-белых в плане борьбы за продолжение еврокубковой истории этого сезона — в случае победы подопечные Массимо Карреры гарантируют себе как минимум участие в плей-офф Лиги Европы, а как максимум изрядно повысят свои шансы на выход в 1/8 финала главного турнира Старого Света.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 21.11.2017, 20:00
Спартак М
-Марибор-

От спартаковцев в данной ситуации, конечно же, ждут исключительно виктории — и дело здесь не только в статусе соперника, но и в игре самих москвичей, которую они показывают в последние недели.

Особенно обнадеживает субботний разгром «Краснодара» в гостях (4:1): великолепный выбор тактики, настрой и феноменальный футбол от трио лидеров «Спартака» в лице Квинси Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано не оставили команде Игоря Шалимова ни единого шанса, зато позволили столичному клубу впервые за долгое время подняться в топ-4 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Правда, провернуть подобный «фокус» с кинжальными контратаками (пожалуй, главное оружие коллектива при Каррере) во встрече со словенцами москвичам едва ли удастся — ни у кого нет сомнений, что гости хоть и приедут в Россию за победой (даже ничья лишит «Марибор» хотя бы математических шансов на третье — еврокубковое — место в группе), однако добиваться ее будут, ожесточенно обороняясь и надеясь на провалы хозяев.

Читайте также
«Спартак» против проклятия Заховича

Причем рассчитывать здесь действительно есть на что — комбинационное нападение против супероборонительных оппонентов дается спартаковцам куда хуже убийственных контрвыпадов, в результате чего исход матчей с условной «Уфой» сводится к физической форме москвичей, а также к индивидуальным геройствам, коих у чемпионов, следует отдать им должное, случается немало.

В то же время главной задачей, стоящей перед тренерским штабом Карреры в преддверии поединка на «Открытие Арене», видится должная моральная подготовка футболистов к решающей битве— в условиях отличной «физики», лучшей в РФПЛ атаки и переполненного стадиона помешать «Спартаку» добиться желаемого против словенцев может лишь он сам.

Тем более что подобное случалось с красно-белыми в этом сезоне уже неоднократно: коллектив раз за разом легко и красиво получал преимущество в счете над более слабыми соперниками, однако в какой-то момент по совершенно непонятной причине «садился» в максимально глубокую оборону (в чем он, мягко говоря, не так уж и силен), и завершалось все это зачастую трагической потерей ценнейших очков.

К слову, что-то подобное произошло и в первом матче с «Марибором» — столичный клуб тогда пусть и находился на спаде, однако за счет желания и большего мастерства все-таки смог минимально повести и удерживал разницу до последней десятиминутки, когда попросту прижался к своим воротам и был наказан за это ответным голом.

Примечательно, что именно та ничья сильно осложнила спартаковцам борьбу за две первые строчки:

победи тогда подопечные Карреры в Мариборе — и уже испанской «Севилье», которая ранее была буквально избита в Москве (5:1), пришлось бы проводить оставшиеся туры лучше конкурентов.

В реальности же представители Примеры с семью пунктами на данный момент идут вторыми, опережая своих обидчиков на два балла, а лидирует в квартете «Ливерпуль» (8).

Читайте также
«Сыграем, как позволит соперник»: тренер «Марибора» — о матче со «Спартаком»

Что касается словенцев, то добытое во встрече со «Спартаком» очко пока что так и остается единственным в их активе — в трех других поединках фиолетовые уступили с общим счетом 0:13 (!) и теперь закономерно занимают последнюю строчку в группе.

Интересно, что единственного удовлетворительного результата в Лиге чемпионов сезона-2017/18 «Марибор» добился без своей главной звезды — нападающего Луки Заховича,

22-летнего сына знаменитого Златко Заховича, в данный момент являющегося спортивным директором клуба.

Не сыграет самый дорогостоящий футболист команды (€1,4 млн по оценкам профильных ресурсов) и в Москве — и вновь из-за травмы.

В отсутствие Заховича проблемы хозяевам будут пытаться устраивать атакующий полузащитник Маркус Таварес и вингер Дамьян Бохар, огорчивший Артема Реброва в первой игре.

В свою очередь, у «Спартака», на старте сезона схватившего самый настоящий «вирус» травм, с недавнего времени лазарет постепенно становится все менее и менее заполненным.

В матче с «Марибором» (кроме уже давно травмированных Жано Ананидзе, Артема Тимофеева и Георгия Тигиева), вероятно, не смогут сыграть лишь Андрей Ещенко и Александр Самедов, возвращение в строй которых может состояться уже в ближайшем поединке с «Зенитом» (27 ноября на «Открытие Арене»). Впрочем, даже их появление на поле не исключено.

Читайте также
«У меня нет хрустального шара!» Каррера и Таски перед «Марибором»

Не поможет своим партнерам в важнейшем противостоянии и основной защитник команды Георгий Джикия — у него перебор желтых карточек, причем «фатальный» «горчичник» был получен оборонцем в неигровой ситуации поединка с «Севильей», что вдвойне обидно.

Добавим, что победа «Спартака» над словенцами оценивается букмекерами в скромный коэффициент, равный 1,25, тогда как ничья — в 6, а виктория гостей — аж в 12.

Матч «Спартак» — «Марибор» начнется в 20:00 по московскому времени.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Марибор
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон
Тайны Задорнова: как 31-летняя актриса стала последней музой сатирика
«Реал», «Шахтер» и «Бешикташ» могут выйти в плей-офф ЛЧ
Шайба Панарина помогла «Коламбусу» победить в матче НХЛ
Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне?
МОК не успевает судить российских спортсменов
Гранквист обошел Ибрагимовича и признан игроком года в Швеции
УЕФА оштрафовал «Зенит» по итогам матча с «Русенборгом» в ЛЕ
Новости
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Елена Темникова похвасталась музыкальным талантом 2-летней дочки Поклонники певицы предположили, что Саша пойдет по стопам знаменитой мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь