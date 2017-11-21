«Спартак» против проклятия Заховича

Источник: Спорт-Экспресс

Когда у «Спартака» все кажется слишком благополучным, это вызывает беспокойство. Красно-белые и в истории, и в современности — слишком парадоксальная и непредсказуемая команда, чтобы быть уверенным как в ее победе, когда абсолютно все говорит за нее, так и в поражении, когда она выглядит обреченной. Последнее подтвердилось в домашнем матче с «Ливерпулем»…

А тут еще и тревожное, не дающее покоя воспоминание о прогнозе Златко Заховича. Знаменитый в прошлом словенский футболист, ныне спортивный директор «Марибора» перед домашним матчем своего клуба с чемпионом России не давал четкого прогноза, зато после ничьей сообщил: «Уверен — в Москве мы победим».

Зачем, спросите, слишком серьезно относиться к прогнозам Заховича? А затем, что в 2009-м, когда перед стыковыми встречами ЧМ-2010 после весьма солидно проведенного отборочного турнира все у нас были уверены в победе над словенцами, именно Златко в интервью «СЭ» бросил вызов, не только напророчив своим успех, но и добавив: «Россия — нефутбольная страна, и поэтому Словения достойна путевки на чемпионат мира».

Слышать подобную фразу от чужестранца еще более обидно, чем от своего Леонида Слуцкого, гораздо лучше знакомого с истинными нравами нашего футбола. К тому же в 2009-м, чтобы назвать Россию нефутбольной, по сравнению с 2016-м нужно было гораздо больше смелости: годом ранее команда Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Euro, а «Зенит» взял Кубок УЕФА и Суперкубок — в противостоянии с «МЮ».

Не знаю как насчет футбольной страны, но по части результата стыков Словении и России Захович оказался прав. И приобрел примерно такую же репутацию пророка, как в прошлом году — Харри Реднапп. Можно вспомнить еще одно морское существо, но о нем верно высказался Юрий Семин после победы «Локомотива» в первом круге: «Что будет дальше, знает только осьминог Пауль, но он уже умер».

А мы, пока живы, будем пытаться ответить на вечный вопрос: «Как сыграют?» Ведь футболу без прогнозов не жить. И такие, какой сделал Захович после матча «Марибор» — «Спартак», дают и будут давать пищу для разговоров.

И все же не стал бы сравнивать предсказания словенца в 2009-м и 2017-м. Ведь первое сделано за считаные дни до игры Словения — Россия, тогда как второй — за два с половиной месяца. А с тех пор «Спартак» стал совсем другим. И вот этого Захович знать на тот момент никак не мог.

Фоторепортаж «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле во 2-м туре Лиги чемпионов — 1:1.

После блеклой ничьей, когда, например, Андрея Ещенко возили на фланге, невозможно было представить, что этого же защитника признают лучшим игроком встречи «Спартак» — «Ливерпуль», а потом он отлично проведет и оба матча с «Севильей». Мариборские 1:1 не давали никаких оснований рассчитывать не то что на 5:1 дома с андалусийским клубом, но и на победу с каким-либо другим счетом. Травма за травмой, пропущенные голы в концовках чуть ли не каждый раз, место в середине таблицы РФПЛ, усиливавшиеся разговоры об утере контакта между тренером и раздевалкой…

Все это давно в прошлом. Теперь то Промес, то Луиз Адриану после голов бегут обниматься с Массимо Каррерой, как в старые добрые времена, а «Спартак» забивает даже больше, чем раньше. Красно-белые лидируют по результативности в домашней лиге, а пяти и четырех мячей соответственно, которые они забили «Севилье» и «Краснодару», они в чемпионском сезоне при итальянце не отгружали никому. И к «Марибору» подходят на волне успеха против «быков», мощь впечатления от которого (особенно от первого тайма) не выветрится еще долго.

А вчера появилась еще одна позитивная новость — о подписании нового многолетнего контракта с 23-летним лидером обороны Георгием Джикией, которого многие уже называют следующим капитаном «Спартака» после Дениса Глушакова. Один из источников, с которым мне довелось общаться (причем еще в конце прошлой недели), рассказал, что под разговорами об интересе к защитнику со стороны «Зенита» имелись основания — более того, якобы питерцы предлагали Джикии личный контракт в полтора раза выше, чем футболист будет получать в «Спартаке». Если бы Георгий согласился, «Зенит» активировал бы пункт в прежнем контракте Джикии с достаточно скромной суммой отступных, составлявших, по некоторым данным, 8 миллионов евро. Но игрок, по этой версии, от щедрых посулов отказался. Потому что за этот год стал настоящим патриотом красно-белых.

Кто-то этой истории поверит, кто-то сочтет ее красивой легендой, но так или иначе Джикия надолго определился в пользу «Спартака», и более жизнеутверждающей новости в канун важнейшей серии матчей быть не может. В течение 2017 года с клубом переподписались и, собственно, Каррера, и Промес, и Зобнин, и Глушаков, и вот теперь Джикия — в общем, весь стержень команды. Показав тем самым — состав прошлого сезона не хочет разбегаться и ограничиваться тем, что уже выиграно.

На мой взгляд, было очень важно, как футболисты поведут себя после подписания новых соглашений. Ведь сколько раз мы видели, что человек, получив гарантированные деньги, теряет мотивацию и начинает играть вальяжно, с ленцой. Многие спартаковские болельщики опасались, как бы такого не произошло и теперь.

Пример остальным здесь подал капитан. Глушаков, заключив новый трехлетний контракт, выбросил из головы все лишние мысли и сейчас показывает очень стабильный футбол — как в клубе, так и в сборной, куда его, увидев эту перемену, вернул Станислав Черчесов. Если посмотреть, кто из национальной команды оказался лучше всех в совокупности в двух матчах с Аргентиной и Испанией, то у меня нет сомнений, что это именно Глушаков.

С «Альбиселесте» блистал Акинфеев, но вторую игру он пропускал, с «Красной фурией» шедевры выдавали Смолов и Алексей Миранчук, однако против Испании у первого не задалось, а второй вышел на считаные минуты. Здорово провести две встречи за четыре дня удалось только Глушакову, и это показывает, в каких он форме и настроении. А дух капитана влияет на всю команду.

Поэтому очень бы хотелось, чтобы травма в Краснодаре, из-за которой Дениса на 66-й минуте заменили на Самсонова, не помешала ему сыграть с «Марибором». Надежда на это, как я понимаю, достаточно серьезна, а наибольшие опасения из всех футболистов с микротравмами вызывает состояние Ещенко.

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Но ведь теперь (о Петковиче вспоминать не очень хочется) есть Зобнин! Его возвращение на поле, в Краснодаре неожиданно — как раз из-за травмы Ещенко — составившее целый тайм, стало еще одним поводом для отличного настроения спартаковцев. Когда в июне в Венгрии полузащитник порвал «кресты», почти никто не надеялся, что он вернется на поле, когда «Спартак» еще будет выступать в Лиге чемпионов. Но Зобнин успел не только к «Ливерпулю», но и к «Марибору». И поскольку в этом матче москвичам нужно забивать и побеждать, появление универсала на правом фланге обороны стало бы вполне обоснованным.

Сейчас все говорят о революционной мегаатакующей спартаковской схеме — 4−2−4. Квартет Промес — Луиз Адриану — Зе Луиш — Мельгарехо при поддержке несущих поверхностей в этой конструкции — Глушакова и Фернанду — устроил в Краснодаре шоу почище того, что демонстрировалось перед игрой на тамошнем 360-градусном табло. Конечно, на арене «Краснодар» у спартаковцев были колоссальные свобода и пространство, которых «Марибор» им и близко не даст.

Игра (и, возможно, расстановка спартаковцев) будет другой. Но мощь, помноженная на технику тандема Луиз Адриану — Зе Луиш, где оба сейчас в большом порядке, должна вжать словенскую оборону в свою штрафную, а за их могучими спинами легко задышится Промесу — всех-то сразу не закроешь. А если что, есть и не использовавшееся в Краснодаре оружие — там все 14 ударов наносились из штрафной. Между тем и Фернанду, и Глушаков могут так пальнуть издали, что мало никому не покажется.

Марибор в гостях — не тот, что дома. «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» забила ему три, «Ливерпуль» на «Энфилде» как и «Спартак» в этой Лиге чемпионов неожиданно для многих задал себе такую планку, которой должен соответствовать.

А если все на «Открытие Арене» сложится так, как при правильном подходе красно-белых должно сложиться, в Севилье болельщикам «Спартака» стоит болеть за хозяев. Поскольку только при их победе москвичей в Ливерпуле устроит ничья 2:2 или крупнее. При любом другом исходе (если, разумеется, закладываться на победу «Севильи» в Мариборе) красно-белых устроят на «Энфилде» только три очка.

Сложно, конечно. Но в третьей декаде ноября мы по крайней мере говорим о такой хотя бы теоретической возможности. В сентябре, после ничьей в Мариборе (которая с большой долей вероятности и станет для «Спартака» роковой), такого и представить себе было нельзя. Правда, господин Захович?