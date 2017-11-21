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Бешикташ
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00:48 (мск), источник: ТАСС

«Реал», «Шахтер» и «Бешикташ» могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 21 ноября. Матчи в четырех группах Лиги чемпионов пройдут во вторник в рамках пятого тура. Турецкий «Бешикташ», португальский «Порту», испанский «Реал» и украинский «Шахтер» могут досрочно гарантировать себе выход в 1/8 финала.

Источник: Reuters

В группе F английский «Манчестер Сити» одержал четыре победы и уже вышел в плей-офф, вторую путевку оспаривают «Шахтер» и лидер чемпионата Италии «Наполи», которые во вторник встречаются между собой в Неаполе. Неаполитанцы отстают от конкурентов на шесть очков, и ничья или поражение со счетом 2:3, 3:4 и т. д. гарантирует «Шахтеру» вторую путевку в 1/8 финала.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа F, 21.11.2017, 22:45
Наполи
-Шахтер Д-

В пятницу «Шахтер» в домашнем матче в чемпионате Украины со счетом 1:2 проиграл в Харькове «Александрии». Паулу Фонсека выпустил основной состав, однако в первом тайме соперник дважды поймал лидера чемпионата Украины на контратаках. В Неаполе уже «Шахтер» будет защищаться, учитывая, что «Наполи» показывает яркий атакующий футбо и команде необходима только уверенная победа. В последнем матче чемпионата Италии неаполитанцы на своем поле победили «Милан» со счетом 2:1, а в 13 матчах чемпионата потеряли лишь четыре очка.

Если в чемпионате Италии «Наполи» прока не проигрывает, то в Лиге чемпионов команда Маурицио Сарри уступила уже трижды, в том числе и «Шахтеру» в Харькове (1:2). Чтобы рассчитывать на второе место в группе, «Наполи» необходимо победить «Шахтер», а также «Фейенорд» из Нидерландов 6 декабря и ждать, что «Шахтер» в заключительном матче уступит в Харькове «Манчестер Сити».

Матч на неаполитанском стадионе «Сан-Паоло» начнется в 22:45 мск. В это же время стартуют «Манчестер Сити» и «Фейенорд», который отстает от «Наполи» на три очка и сохраняет шансы на третье место и путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

«Бешикташ» и «Порту» могут все решить

В группе G первый матч вторника начнется в 20:00 мск — турецкий «Бешикташ» (10 очков) встречается с португальским «Порту» (6). Хозяевам даже ничья гарантирует выход в плей- офф, победа «Порту» может вывести в плей-офф оба клуба — но в зависимости от исхода второй встречи группы, где сыграют «Монако» (2) и немецкий «Лейпциг» (4). Если «Лейпциг» не сумеет победить, «Бешикташ» выйдет в плей-офф, тогда как «Порту» получит такое право в случае собственной победы.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа G, 21.11.2017, 20:00
Бешикташ
-Порту-

Поражение португальского клуба на стамбульской арене «Бешикташ Парк» отложит распределение второй путевки до заключительного тура 6 декабря, когда «Порту» примет «Монако», а «Лейпциг» — «Бешикташ». Сохраняет надежды на плей-офф Лиги чемпионов и полуфиналист прошлого сезона «Монако», которому необходимо победить самому и дождаться поражения португальского клуба.

В группе H мадридский «Реал» (7 очков) сыграет в гостевом матче с кипрским АПОЭЛом (2) и даже в случае ничьей может гарантировать себе выход в плей-офф — если в параллельном матче дортмундская «Боруссия» (2) не сможет обыграть уже гарантировавший себе путевку в плей-офф английский «Тоттенхэм» (10). У лондонцев сохранилась турнирная мотивация — победа в Дортмунде гарантирует им первое место в группе и преимущества при жеребьевке 1/8 финала.

«Реал» продолжает терять очки в чемпионате Испании, в субботу клуб сыграл вничью (0:0) в мадридском дерби с «Атлетико». От лидирующей «Барселоны» «Реал» отстает на 10 очков, при этом команда не лучшим образом выступает и в Лиге чемпионов, хотя упустить место в 1/8 финала не должна.

Во вторник также пройдут матчи в группе Е, где сыграют чемпион России «Спартак» и словенский «Марибор», а также испанская «Севилья» и английский «Ливерпуль». Матчи еще в четырех группах состоятся в среду.

Уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, помимо английских клубов «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», французский «Пари Сен-Жермен», немецкая «Бавария» и испанская «Барселона».

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