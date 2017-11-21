«Спартак» примет словенский «Марибор» в матче Лиги чемпионов

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После четырех матчей «Спартак» набрал в группе пять очков, дважды сыграв вничью — с «Марибором» и английским «Ливерпулем», а также обменявшись победами с испанской «Севильей». «Марибор» замыкает турнирную таблицу, единственное очко набрав в домашней встрече с чемпионами России, тогда как у «Ливерпуля» восемь очков, а у «Севильи» — 7. Лидеры во вторник встречаются между собой в столице Андалусии.

«Спартак» завершает групповой турнир 6 декабря в гостевом матче с «Ливерпулем», и лишь две победы в оставшихся матчах гарантируют российскому клубу выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ничья с «Марибором» фактически лишит «Спартак» шансов на продолжение борьбы в главном еврокубке, хотя и гарантирует участие как минимум в 1/16 финала Лиги Европы в феврале.

Два месяца назад в Словении команда Карреры потеряла два важных очка, однако в сравнении с сентябрем в игре российского чемпиона произошли серьезные изменения. Это отметил и главный тренер «Марибора» Дарко Миланич, который заявил, что сейчас «Спартак» играет намного лучше.

«Спартак», не лучшим образом начав сезон, сумел к концу осени подняться на четвертое место в чемпионате России, а также одержать красивую домашнюю победу над «Севильей» (5:1). И пусть две недели назад «Спартак» в Севилье проиграл со счетом 1:2, команда сохраняет шансы на выход из группы. В субботу «Спартак» разгромил в гостях одного из конкурентов в борьбе за путевку в Лигу чемпионов в чемпионате России «Краснодар» — 4:1. В Краснодаре на поле в составе «Спартака» вышли сразу четыре форварда — Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Зе Луиш.

«Марибор» может стать и вторым

«Марибор» сохраняет минимальные шансы на третье место в группе, хотя теоретически может занять даже вторую строчку. Чемпион Словении после ничьей со «Спартаком» потерпел три поражения с общим счетом 0:13, и мяч Дамьяна Бохара в ворота Артема Реброва остается для «Марибора» единственным в турнире. Словенская команда в пятницу провела важнейший матч чемпионата страны против «Олимпии» из Любляны, с которым «Марибор» делил лидерство, победив со счетом 1:0. Победный мяч забил капитан «Марибора» Маркос Таварес.

По словам главного тренера «Марибора», его команда в Москве должна бороться за каждый мяч. Миланич отметил, что у «Марибора» есть надежда на успешный результат, учитывая, что после четырех матчей в Лиге чемпионов у футболистов уже есть достаточный опыт.

«Марибор» в нынешней Лиге чемпионов остается без своего лучшего футболиста — травмированного форварда Луки Заховича. Не сыграют в Москве также Денис Шме и Александер Райчевич, тогда как в составе хозяев игру пропустит дисквалифицированный Георгий Джикия.

Возвращение Зобнина и Самедова

В Краснодаре вернулся в строй пропустивший пять с лишним месяцев из-за тяжелой травмы колена Роман Зобнин, который во вторник может выйти и в основном составе, заменив получившего повреждение во встрече с кубанцами Андрея Ещенко. Участие Ещенко в матче под вопросом, зато восстановился Александр Самедов.

Матч «Спартака» и «Марибора» пройдет на «Открытие-Арене» в Москве, начало — 20:00 мск. Главный арбитр — Уильям Коллум из Шотландии.

«Севилья» и «Ливерпуль» сыграют на арене «Рамон Санчес Писхуан», начало — 22:45 мск. Победа гарантирует «Ливерпулю» выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда как «Севилья» получит такое право в случае собственной победы и осечки «Спартака».