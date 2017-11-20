«Астана» завоевала путевку в Юношескую лигу УЕФА

Победителем стала «Астана», которая в решающем матче обыграла шымкентский «Ордабасы» со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Арман Толегенов и Владислав Прокопенко.
Благодаря этой победе, подопечные Вячеслава Прокопенко завоевали право сыграть на следующий год в Юношеской лиге УЕФА. Добавим, что столичные футболисты выиграли три матча из трех, последовательно переиграв сверстников из «Кайрата» (Алматы), «Иртыша» (Павлодар) и «Ордабасы».
В другом матче «Кайрат» разгромил павлодарский «Иртыш» со счетом 5:1, тем самым завоевав бронзовые медали первенства.