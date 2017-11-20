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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» завоевала путевку в Юношескую лигу УЕФА

В Астане завершился финальный тур первенства Республики Казахстан по футболу среди юношеских команд 2000 года рождения.

Победителем стала «Астана», которая в решающем матче обыграла шымкентский «Ордабасы» со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Арман Толегенов и Владислав Прокопенко.

Благодаря этой победе, подопечные Вячеслава Прокопенко завоевали право сыграть на следующий год в Юношеской лиге УЕФА. Добавим, что столичные футболисты выиграли три матча из трех, последовательно переиграв сверстников из «Кайрата» (Алматы), «Иртыша» (Павлодар) и «Ордабасы».

В другом матче «Кайрат» разгромил павлодарский «Иртыш» со счетом 5:1, тем самым завоевав бронзовые медали первенства.

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