Александр Панов: Не могу считать Дзюбу предателем

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕТКОВИЧ НЕ ТАК УЖ И ПЛОХ

— Уверены, что «Спартак» разнесет «Марибор»?

— Не думаю, что игра получится простой.

— Почему же?

— У «Марибора» уже нет турнирных задач, ничего на эту команду не давит. Гости приедут в Москву раскрепощенными. «Спартаку» же нужно рассчитывать только на победу.

— И на поражение «Севильи» от «Ливерпуля»?

— Да. испанцы, правда, могут, преподнести сюрприз… Но если выиграет «Ливерпуль», то уже обеспечит себе выход в плей-офф. Не исключаю, что тогда в последнем туре против красно-белых Юрген Клопп может выставить неоптимальный состав, и москвичи получат неплохой шанс зацепиться за очки.

— «Спартак» сейчас похож на каток, который все сметает на своем пути?

— Конечно, игра в Краснодаре вселяет серьезный оптимизм. Лидеры вернулись в строй. Зе Луиш выздоровел, Зобнин восстановился — молодец! Промес находится в блестящей форме, Луиз Адриану играет классно. «Спартак» поймал кураж, видно, что нет проблем с физикой, хорошее движение. Но Каррера не зря заметил, что «Марибор» просто так во вторник не сдастся, красно-белым придется выложиться по максимуму.

— Нет опасений, что мы увидим повторение первого матча (1:1)?

— Хочется верить, что с реализацией у хозяев проблем не возникнет. Верим в победу! Жду аншлага на стадионе. Если выиграем, то уже точно выйдем в Лигу Европы и продолжим борьбу за плей-офф ЛЧ.

— Красно-белые именно по качеству игры однозначно лучшие в премьер-лиге?

— Нельзя быть столь категоричным.

— Кто тогда?

— Соперники — ЦСКА, «Зенит», «Локо» — тоже демонстрируют неплохой футбол. Но, как говорится, игра игрой, а очки очками. Возможно, красно-белые показывают более яркий, атакующий футбол.

— Допускаете, что Каррера против «Марибора» сыграет в четыре нападающих?

— Не исключаю такого варианта. Но Каррера еще посмотрит на состояние Мельгарехо, который получил небольшое повреждение в поединке с «Краснодаром». Если все форварды будут готовы на 100 процентов, то, возможно, тренер вновь выберет такую тактическую схему.

— Самое уязвимое место в нынешнем «Спартаке»?

— Очень жаль, что из-за дисквалификации встречу пропустит Джикия. Надеюсь, что Каррера найдет ему оптимальную замену. В обороне не все так гладко… Нужно надежнее играть сзади. В Лиге чемпионов не прощаются даже малейшие ошибки.

— Ещенко рискует не выйти на поле из-за повреждения. За Петковича очень тревожно?

— Петковичу здорово достается от болельщиков и специалистов.

— Разве несправедливо?

— Да нет, есть за что. Но я хочу поддержать этого парня. На самом деле, он не так уж и плох, как может показаться со стороны. Просто Петкович не демонстрирует более яркой, стабильной игры. Наверное, еще не закончился период адаптации. Не забывайте, что он еще недавно вернулся после травмы. Каррера в него верит, но ему нужно действовать агрессивнее.

— Он слишком зажат?

— Ему следует больше рисковать, больше играть на атаку. Ещенко же бегает туда-сюда как мотор. Петковичу нужно раскрепоститься. Он квалифицированный защитник, просто не хватает уверенности…

Мариу ФЕРНАНДЕС (слева) и Харис СЕФЕРОВИЧ | Источник: Reuters

ПОРАДУЮСЬ, ЕСЛИ ЦСКА ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ

— А вы понимаете, зачем «Спартак» выложил 12 миллионов за Педро Рошу, а тот сидит на лавке?

— Понимаю ваш вопрос. Но я хочу выразить слова поддержки и ему. Он все-таки прилетел к нам из теплой Бразилии, оказался в других климатических условиях. Ему тяжело вписаться в игру красно-белых.

— Только из-за климата?

— Он, насколько я понимаю, на родине действовал под нападающим. Но в «Спартаке» есть только фланговые игроки и чистые форварды. А в середине поля исполнители больше заточены на разрушение. Тяжело найти Роше место на поле.

— Какой же выход?

— А вы вспомните, как поначалу мучился Мельгарехо? Сколько его критиковали… А сейчас парень показывает качественный футбол. Так что остается надеяться, что Педро Роша в итоге впишется в игру, выйдет на поле и придется ко двору. Нужно еще немного подождать. Пока еще нет у него уверенности в своих силах. Его критикуют, он еще молод, волнуется… Находится в тени Зе Луиша, Луиза Адриану. Возможно, необходимо на тренировках как-то действовать ярче, агрессивнее. Каррера еще даст ему шанс.

— Уверены?

— Я видел нарезку матчей с его участием. Роша — нормально играет, голевое чуть есть, поле видит, пас отдать может. Он поможет «Спартаку». К российскому чемпионату еще нужно привыкнуть. Кураньи сначала тоже критиковали, а затем он стал звездой РФПЛ.

— Вам будет обидно, если «Спартак» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, а ЦСКА там окажется?

— Почему? Я порадуюсь за ЦСКА. Все-таки это наш российский клуб. Но красно-синим тоже придется непросто. «Бенфика», а потом «МЮ». Даже если в последнем туре Моуринью выставит не основной состав, то там и в запасе сидят такие звезды…

ЕСЛИ БЫ ДЗЮБА НЕ ГОВОРИЛ ЛИШНЕГО…

— Вчера Евгений Кафельников написал в своем твиттере: «Ну мы поставим на место 27-го ноября “будущих” чемпионов России». Вы тоже считаете, что через неделю «Спартак» поквитается с «Зенитом» за 1:5 в первом круге?

— 1:5, безусловно, стоит для нас особняком… Но сейчас уже совершенно другой «Спартак». Команда набрала ход, чувствует себя уверенно. Игра получится от ножа. Посмотрим. Жду классного футбола!

— «Зенит» вышел из пике?

— Да, похоже, питерцы выбрались из ямы, в которой оказались. Команда Манчини испытывает определенные трудности. Но матч с «Тосно» показал, что сине-бело-голубые оживают, лидеры отметились голами. Конечно, Каррера держит в голове поражение в первом круге и сделает определенные поправки. Плюс многое будет зависеть от игры с «Марибором». Надеюсь, в понедельник счет будет крупным (улыбается).

— 5:1 — в пользу «Спартака»?

— Отвечу так. Жду атакующей игры со стороны обеих команд, у них есть кому забивать. А вот в защите и «Спартак», и «Зенит» действуют не слишком надежно. Мне нравится, что Манчини прививает «Зениту» агрессивный футбол.

— Перед игрой первого круга вы довольно жестко ответили Артему Дзюбе, когда он назвал болельщиков «Спартака» «сектантами»… В матче с «Точно» нападающий забил свой первый гол в сезоне, стоит ли красно-белым его опасаться?

— Не стоит забывать, что Артем еще не так давно играл за сборную. В этом сезоне у него серьезная конкуренция в нападении «Зенита». Видимо, его работа и игра не всегда впечатляет Манчини, поэтому итальянец в некоторых встречах и делает ставку на других.

— Дзюба вернется на свой прежний уровень?

— Считаю, он все равно выглядит неплохо. Мобильный, мощный форвард, который усиливает игру сине-бело-голубых. Не сомневаюсь, что настрой на «Спартак» у него будет просто сумасшедший.

— Многие болельщики «Спартака», между тем, по-прежнему называют его предателем…

— Я не могу считать Дзюбу предателем, потому что начал болеть за «Спартак» относительно недавно… Человек выбрал свой путь. Я как болельщик воздержусь от комментариев. Могу сказать лишь одно.

— Что же?

— Если бы Артем не говорил ничего лишнего в наш адрес, реакция со стороны болельщиков не была бы столь негативной. Дзюба своими высказываниями иногда оскорбляет людей, которые переживают за красно-белых. Он же сам здесь играл, зачем называть людей сектантами? Это болельщики, а не сектанты! Я же не говорю ничего плохого про «Зенит». Так?

— Пожалуй.

— Ну вот. Зачем мне оскорблять «Зенит»? Я уважаю эту команду, за которую играл, не трогаю их болельщиков. А вот когда уже летит ругань в мой адрес, тогда я, естественно, отвечаю. В любом случае, хочется, чтобы пред матчем «Спартак» — «Зенит» никто не поливал друг друга грязью, чтобы не вылезло быдло… Не надо доходить до животного состояния, уровня! Пусть встреча пройдет в отличной атмосфере. На первом месте должен стоять праздник футбола!

— У вас все-таки остался осадок от того, как болельщики «Зенита» оскорбляли вас после игры в первом круге в Питере?

— Спасибо людям, которые меня тогда поддержали. Это именно настоящие болельщики «Зенита», которые помнят меня в этой команде, не забыли, что я сделал для питерцев. Ведь именно из «Зенита» я попал в сборную России, забил два гола французам. Но есть и те, кто забывает хорошее. У них короткая память. Никаких проблем с «Зенитом» у меня нет. У каждого свое мнение. Если кто-то так реагирует отрицательно на меня, это его право. Неправильно мне расстраиваться и принимать все близко к сердцу. Кто они такие и кто мы такие? Как говорится, собака лает, караван идет.

— Не опасаетесь, что болельщики «Зенита» вывесят оскорбительные баннеры в ваш адрес?