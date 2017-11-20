Александр Панов: Не могу считать Дзюбу предателем
Бывший нападающий «Зенита», известный болельщик «Спартака» — о матче с «Марибором» и командой Роберто Манчини.
Бывший нападающий «Зенита», известный болельщик «Спартака» — о матче с «Марибором» и командой Роберто Манчини.
ПЕТКОВИЧ НЕ ТАК УЖ И ПЛОХ
— Уверены, что «Спартак» разнесет «Марибор»?
— Не думаю, что игра получится простой.
— Почему же?
— У «Марибора» уже нет турнирных задач, ничего на эту команду не давит. Гости приедут в Москву раскрепощенными. «Спартаку» же нужно рассчитывать только на победу.
— И на поражение «Севильи» от «Ливерпуля»?
— Да. испанцы, правда, могут, преподнести сюрприз… Но если выиграет «Ливерпуль», то уже обеспечит себе выход в
— «Спартак» сейчас похож на каток, который все сметает на своем пути?
— Конечно, игра в Краснодаре вселяет серьезный оптимизм. Лидеры вернулись в строй. Зе Луиш выздоровел, Зобнин восстановился — молодец! Промес находится в блестящей форме, Луиз Адриану играет классно. «Спартак» поймал кураж, видно, что нет проблем с физикой, хорошее движение. Но Каррера не зря заметил, что «Марибор» просто так во вторник не сдастся,
— Нет опасений, что мы увидим повторение первого матча (1:1)?
— Хочется верить, что с реализацией у хозяев проблем не возникнет. Верим в победу! Жду аншлага на стадионе. Если выиграем, то уже точно выйдем в Лигу Европы и продолжим борьбу за
—
— Нельзя быть столь категоричным.
— Кто тогда?
— Соперники — ЦСКА, «Зенит», «Локо» — тоже демонстрируют неплохой футбол. Но, как говорится, игра игрой, а очки очками. Возможно,
— Допускаете, что Каррера против «Марибора» сыграет в четыре нападающих?
— Не исключаю такого варианта. Но Каррера еще посмотрит на состояние Мельгарехо, который получил небольшое повреждение в поединке с «Краснодаром». Если все форварды будут готовы на 100 процентов, то, возможно, тренер вновь выберет такую тактическую схему.
— Самое уязвимое место в нынешнем «Спартаке»?
— Очень жаль, что
— Ещенко рискует не выйти на поле
— Петковичу здорово достается от болельщиков и специалистов.
— Разве несправедливо?
— Да нет, есть за что. Но я хочу поддержать этого парня. На самом деле, он не так уж и плох, как может показаться со стороны. Просто Петкович не демонстрирует более яркой, стабильной игры. Наверное, еще не закончился период адаптации. Не забывайте, что он еще недавно вернулся после травмы. Каррера в него верит, но ему нужно действовать агрессивнее.
— Он слишком зажат?
— Ему следует больше рисковать, больше играть на атаку. Ещенко же бегает
ПОРАДУЮСЬ, ЕСЛИ ЦСКА ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ
— А вы понимаете, зачем «Спартак» выложил 12 миллионов за Педро Рошу, а тот сидит на лавке?
— Понимаю ваш вопрос. Но я хочу выразить слова поддержки и ему. Он
— Только
— Он, насколько я понимаю, на родине действовал под нападающим. Но в «Спартаке» есть только фланговые игроки и чистые форварды. А в середине поля исполнители больше заточены на разрушение. Тяжело найти Роше место на поле.
— Какой же выход?
— А вы вспомните, как поначалу мучился Мельгарехо? Сколько его критиковали… А сейчас парень показывает качественный футбол. Так что остается надеяться, что Педро Роша в итоге впишется в игру, выйдет на поле и придется ко двору. Нужно еще немного подождать. Пока еще нет у него уверенности в своих силах. Его критикуют, он еще молод, волнуется… Находится в тени Зе Луиша, Луиза Адриану. Возможно, необходимо на тренировках
— Уверены?
— Я видел нарезку матчей с его участием. Роша — нормально играет, голевое чуть есть, поле видит, пас отдать может. Он поможет «Спартаку». К российскому чемпионату еще нужно привыкнуть. Кураньи сначала тоже критиковали, а затем он стал звездой РФПЛ.
— Вам будет обидно, если «Спартак» не выйдет в
— Почему? Я порадуюсь за ЦСКА.
ЕСЛИ БЫ ДЗЮБА НЕ ГОВОРИЛ ЛИШНЕГО…
— Вчера Евгений Кафельников написал в своем твиттере: «Ну мы поставим на место 27-го ноября “будущих” чемпионов России». Вы тоже считаете, что через неделю «Спартак» поквитается с «Зенитом» за 1:5 в первом круге?
— 1:5, безусловно, стоит для нас особняком… Но сейчас уже совершенно другой «Спартак». Команда набрала ход, чувствует себя уверенно. Игра получится от ножа. Посмотрим. Жду классного футбола!
— «Зенит» вышел из пике?
— Да, похоже, питерцы выбрались из ямы, в которой оказались. Команда Манчини испытывает определенные трудности. Но матч с «Тосно» показал, что
— 5:1 — в пользу «Спартака»?
— Отвечу так. Жду атакующей игры со стороны обеих команд, у них есть кому забивать. А вот в защите и «Спартак», и «Зенит» действуют не слишком надежно. Мне нравится, что Манчини прививает «Зениту» агрессивный футбол.
— Перед игрой первого круга вы довольно жестко ответили Артему Дзюбе, когда он назвал болельщиков «Спартака» «сектантами»… В матче с «Точно» нападающий забил свой первый гол в сезоне, стоит ли
— Не стоит забывать, что Артем еще не так давно играл за сборную. В этом сезоне у него серьезная конкуренция в нападении «Зенита». Видимо, его работа и игра не всегда впечатляет Манчини, поэтому итальянец в некоторых встречах и делает ставку на других.
— Дзюба вернется на свой прежний уровень?
— Считаю, он все равно выглядит неплохо. Мобильный, мощный форвард, который усиливает игру
— Многие болельщики «Спартака», между тем,
— Я не могу считать Дзюбу предателем, потому что начал болеть за «Спартак» относительно недавно… Человек выбрал свой путь. Я как болельщик воздержусь от комментариев. Могу сказать лишь одно.
— Что же?
— Если бы Артем не говорил ничего лишнего в наш адрес, реакция со стороны болельщиков не была бы столь негативной. Дзюба своими высказываниями иногда оскорбляет людей, которые переживают за
— Пожалуй.
— Ну вот. Зачем мне оскорблять «Зенит»? Я уважаю эту команду, за которую играл, не трогаю их болельщиков. А вот когда уже летит ругань в мой адрес, тогда я, естественно, отвечаю. В любом случае, хочется, чтобы пред матчем «Спартак» — «Зенит» никто не поливал друг друга грязью, чтобы не вылезло быдло… Не надо доходить до животного состояния, уровня! Пусть встреча пройдет в отличной атмосфере. На первом месте должен стоять праздник футбола!
— У вас
— Спасибо людям, которые меня тогда поддержали. Это именно настоящие болельщики «Зенита», которые помнят меня в этой команде, не забыли, что я сделал для питерцев. Ведь именно из «Зенита» я попал в сборную России, забил два гола французам. Но есть и те, кто забывает хорошее. У них короткая память. Никаких проблем с «Зенитом» у меня нет. У каждого свое мнение. Если
— Не опасаетесь, что болельщики «Зенита» вывесят оскорбительные баннеры в ваш адрес?
— Ну вывесят и вывесят. Посмеюсь. Мне лично ни за что не стыдно. Я никого не предал. Через 20 лет после «Зенита» стал болеть за «Спартак». И что? Я 20 лет живу в Москве. Вот и все. Я поддерживаю эту команду, кайфую от игры