«Сыграем, как позволит соперник»: тренер «Марибора» — о матче со «Спартаком»
Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич — перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич — перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
«ВО СКОЛЬКО ЗАЩИТНИКОВ СЫГРАЕМ? НЕ СКАЖУ»
— Как будете играть со «Спартаком»? Надо защищаться, как против «Ливерпуля» или наоборот?
— Будем играть, как позволяет соперник. Когда действовали против «Ливерпуля», было понятно, что атаковать против агрессивной команды невозможно. Желание сыграть комбинационно есть, а возможности не было. Всегда придерживаемся стратегии: играй так, как позволяет оппонент. От этой идеи не отойдем и во вторник.
— Будете действовать в пять защитников или
— Посмотрим. Не скажу. Решу перед матчем.
— Вы играли против «Спартака» в составе «Штурма»? Какие воспоминания о России, о Москве?
— Было холодно, хорошо помню тот матч, мы сыграли вничью. Для нас это был успех, ведь мы тогда дебютировали в Лиге чемпионов. Надо понимать, что сейчас я воспринимаю ситуацию иначе, потому что я уже не игрок, а тренер.
«ЕСТЬ ШАНС ПОКАЗАТЬ НАШУ ЛУЧШУЮ ИГРУ»
— Каковы сильные качества «Марибора»? Будете играть на победу?
— Для обеих команд это важный матч — кто победит, тот может понадеяться на выход в
— «Марибор» дважды проиграл в гостях. Как относитесь к тому, что на выезде команда выглядит не так, как дома?
— Важно, чтобы моя команда в первые минуты выполняла установку. Нам нужно показывать тот же футбол, что и в квалификации ЛЧ. Нужно сохранять концентрацию, каждый должен помогать каждому. Постараемся бороться. Надежда на удачный результат есть.
— Спортивный директор «Марибора» Златко Захович сказал, что после ничьей дома в
— Думаю, Захович имеет право говорить, как он видит ситуацию, тем более после ничьей дома. У нас тогда было много моментов, чтобы забить, футболисты отдавали всех себя. А что чувствовал спортивный директор в тот момент, то и говорил. Это нормально.
— В первом туре «Марибор» местами выглядел лучше. Судя по результатам в чемпионате России, «Спартак» обрел себя прошлогоднего. Не страшно?
— Это правда, «Спартак» сейчас играет лучше, чем два месяца назад. Думаю, состав будет примерно таким же человек на 7−8, игра в принципе не претерпит особых изменений. Если мы не ошибаемся в своих предположениях, у нас есть шанс показать свою лучшую игру в Лиге чемпионов.
Кроме того, мнением о предстоящей встрече поделился защитник
— Чего ожидаете от матча со «Спартаком»? Что знаете о сопернике?
— Рад приехать в Россию и тут сыграть. Никакого давления не чувствую. Надеюсь, добьемся результата, который нас устроит.
Мы много анализировали оппонента. Могу выделить Промеса, это быстрый и сильный игрок. Но и остальная команда на уровне. Состав квалифицированный, уровень футбола — высокий.