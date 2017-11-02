УЕФА оштрафовал «Зенит» на €27 тыс. по итогам матча с «Русенборгом» в Лиге Европы

Встреча группового этапа турнира прошла 2 ноября в Норвегии и завершилась со счетом 1:1.
УЕФА оштрафовал петербургскую команду за бросание болельщиками посторонних предметов, использование пиротехники и вандализм. Также «Зенит» в течение 30 дней должен связаться с «Русенборгом» для урегулирования ущерба, который нанесли болельщики «Зенита» стадиону норвежской команды. «Русенборг» был оштрафован УЕФА на €15 тыс. за поведение болельщиков.
Ничья в этом матче гарантировала «Зениту» участие в плей-офф Лиги Европы. В оставшихся двух турах группового этапа турнира «Зенит» дома сыграет против македонского «Вардара» (23 ноября), а также в гостях встретится с испанским клубом «Реал Сосьедад» (7 декабря).