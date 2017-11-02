УЕФА оштрафовал «Зенит» на €27 тыс. по итогам матча с «Русенборгом» в Лиге Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча группового этапа турнира прошла 2 ноября в Норвегии и завершилась со счетом 1:1.

УЕФА оштрафовал петербургскую команду за бросание болельщиками посторонних предметов, использование пиротехники и вандализм. Также «Зенит» в течение 30 дней должен связаться с «Русенборгом» для урегулирования ущерба, который нанесли болельщики «Зенита» стадиону норвежской команды. «Русенборг» был оштрафован УЕФА на €15 тыс. за поведение болельщиков.