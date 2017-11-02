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19:07 (мск), источник: ТАСС

УЕФА оштрафовал «Зенит» на €27 тыс. по итогам матча с «Русенборгом» в Лиге Европы

ТАСС, 20 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на петербургский «Зенит» штраф в размере €27 тыс. за поведение болельщиков в матче «Русенборгом» в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча группового этапа турнира прошла 2 ноября в Норвегии и завершилась со счетом 1:1.

УЕФА оштрафовал петербургскую команду за бросание болельщиками посторонних предметов, использование пиротехники и вандализм. Также «Зенит» в течение 30 дней должен связаться с «Русенборгом» для урегулирования ущерба, который нанесли болельщики «Зенита» стадиону норвежской команды. «Русенборг» был оштрафован УЕФА на €15 тыс. за поведение болельщиков.

Ничья в этом матче гарантировала «Зениту» участие в плей-офф Лиги Европы. В оставшихся двух турах группового этапа турнира «Зенит» дома сыграет против македонского «Вардара» (23 ноября), а также в гостях встретится с испанским клубом «Реал Сосьедад» (7 декабря).

Русенборг 1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
2.11.2017, 23:05 Зрители: 18597 Групповой турнир: Группа L Lerkendal
Главные тренеры
Коре Ингебригтсен Роберто Манчини
Голы
55′ Никлас Бендтнер 9
9 Александр Кокорин (Э. Ригони) 90+3′
Составы
Андре Хансен 1
Биргер Мелинг 3
42′ Торе Региниуссен 4
Йерген Шельвик 16
Якоб Расмуссен 5
Майк Йенсен (к) 7
Андерс Троннсен 15
Никлас Бендтнер 9
86′ Мортен Конрадсен 22
Алекс Герсбах 20
71′ Поль Андре Хелланн 23
Милан Евтович 26
88′ Самуэль Адегбенро 28
Юхан Бьердаль 14
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито (к) 73′
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин
10 Эмилиано Ариэль Ригони
16 Кристиан Нобоа 87′
22 Артем Дзюба
21 Александр Ерохин 82′ 33′
8 Матиас Краневиттер
17 Олег Шатов 75′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 4
7 Угловые 5
10 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды)
Боковой судья Бас ван Донген (Нидерланды)
Боковой судья Дэви Госсенс (Нидерланды)
За воротами Деннис Хиглер (Нидерланды)
За воротами Аллард Линдхаут (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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