Футболисты «Спартака» Зе Луиш, Луис Адриано и Глушаков тренируются индивидуально

«Спартак» и «Марибор» сыграют во вторник в матче группы Е Лиги чемпионов. После четырех туров московский клуб имеет в активе 5 очков и занимает третье место. По ходу игры с «Краснодаром» в субботу тренерский штаб «Спартака» произвел три вынужденные замены, убрав с поля получивших различные повреждения Глушакова, Мельгарехо и Ещенко.