Футболисты «Спартака» Зе Луиш, Луис Адриано и Глушаков тренируются индивидуально
ТАРАСОВКА (Московская область), 20 ноя —
ТАРАСОВКА (Московская область), 20 ноя —
«Спартак» и «Марибор» сыграют во вторник в матче группы Е Лиги чемпионов. После четырех туров московский клуб имеет в активе 5 очков и занимает третье место. По ходу игры с «Краснодаром» в субботу тренерский штаб «Спартака» произвел три вынужденные замены, убрав с поля получивших различные повреждения Глушакова, Мельгарехо и Ещенко.
В понедельник «Спартак» проводит предыгровую тренировку на базе в Тарасовке. На тренировку в общей группе вышли 17 футболистов, включая вратарей. Занятие пропускают Луис Адриано, Зе Луиш, Глушаков, Мельгарехо и Ещенко. Как пояснили в