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17:43 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Спартака» Зе Луиш, Луис Адриано и Глушаков тренируются индивидуально

ТАРАСОВКА (Московская область), 20 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты московского «Спартака» Луис Адриано, Зе Луиш, Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо, а также Андрей Ещенко тренируются по индивидуальной программе за день до игры со словенским «Марибором».

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» и «Марибор» сыграют во вторник в матче группы Е Лиги чемпионов. После четырех туров московский клуб имеет в активе 5 очков и занимает третье место. По ходу игры с «Краснодаром» в субботу тренерский штаб «Спартака» произвел три вынужденные замены, убрав с поля получивших различные повреждения Глушакова, Мельгарехо и Ещенко.

В понедельник «Спартак» проводит предыгровую тренировку на базе в Тарасовке. На тренировку в общей группе вышли 17 футболистов, включая вратарей. Занятие пропускают Луис Адриано, Зе Луиш, Глушаков, Мельгарехо и Ещенко. Как пояснили в пресс-службе «Спартака», пятеро игроков тренируются по индивидуальной программе, это является плановым решением главного тренера команды Массимо Карреры.

Спартак М
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