Футболист московского «Спартака» Ещенко тренируется по индивидуальной программе

Источник: РИА "Новости"

Встреча квартета Е в рамках группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» пройдет в Москве во вторник, 21 ноября.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 21.11.2017, 20:00 Спартак М - Марибор -

После четырех туров московский клуб имеет в активе 5 очков и занимает третье место в группе, таблицу которой замыкает словенская команда (1).

Ещенко получил травму в субботу в матче 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (4:1) и был заменен после первого тайма. Как отмечается, 33-летний защитник испытывает дискомфорт в коленном суставе. В понедельник Ещенко занимался отдельно от общей группы.