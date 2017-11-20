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17:33 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист московского «Спартака» Ещенко тренируется по индивидуальной программе

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко занимается по индивидуальной программе, его участие в матче с «Марибором» в Лиге чемпионов остается под вопросом, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Источник: РИА "Новости"

Встреча квартета Е в рамках группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» пройдет в Москве во вторник, 21 ноября.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 21.11.2017, 20:00
Спартак М
-Марибор-

После четырех туров московский клуб имеет в активе 5 очков и занимает третье место в группе, таблицу которой замыкает словенская команда (1).

Ещенко получил травму в субботу в матче 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (4:1) и был заменен после первого тайма. Как отмечается, 33-летний защитник испытывает дискомфорт в коленном суставе. В понедельник Ещенко занимался отдельно от общей группы.

Решение об участии Ещенко в матче с «Марибором» главный тренер команды Массимо Каррера примет в день игры.

Спартак М
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