Футболист московского «Спартака» Ещенко тренируется по индивидуальной программе
МОСКВА, 20 ноя —
МОСКВА, 20 ноя —
Встреча квартета Е в рамках группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором» пройдет в Москве во вторник, 21 ноября.
После четырех туров московский клуб имеет в активе 5 очков и занимает третье место в группе, таблицу которой замыкает словенская команда (1).
Ещенко получил травму в субботу в матче 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (4:1) и был заменен после первого тайма. Как отмечается, 33-летний защитник испытывает дискомфорт в коленном суставе. В понедельник Ещенко занимался отдельно от общей группы.
Решение об участии Ещенко в матче с «Марибором» главный тренер команды Массимо Каррера примет в день игры.