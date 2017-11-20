«У меня нет хрустального шара!» Каррера и Таски перед «Марибором»

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ

из Тушина

— После «Марибора» у «Спартака» будет серия тяжелейших матчей. Против «Зенита», ЦСКА, «Ливерпуля»… Хватит сил и эмоций? — спросили Карреру.

— Сейчас у нас на повестке дня «Марибор», — отрезал итальянец.

— Ок, а на «Марибор» эмоций после «Краснодара» хватит? — быстро перестроился журналист.

— У меня нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее. Но мы намерены провести хороший матч. «Марибор» — серьезный соперник, в чем мы убедились в первой встрече. На словах победить невозможно. Все решится на поле.

— Какие уроки вы вынесли из ничейного матча в Словении — 1:1?

— Благодаря той встрече мы поняли, что в европейских турнирах не бывает легких матчей. И мотивация должна быть запредельной не только против «Ливерпуля», но и против «Марибора».

— Кстати, за кого будете болеть в матче «Севилья» — «Ливрепуль»? Какой результат выгоднее «Спартаку»?

— Для меня важно одно: чтобы «Спартак» победил. Все остальное не в счет.

ЗОБНИН И САМЕДОВ ГОТОВЫ ИГРАТЬ, ЕЩЕНКО ПОД ВОПРОСОМ

Микрофон взял корреспондент питерского издания. «Вопрос от «Зенита», — в шутку произнес глава департамента по связям с общественностью клуба Леонид Трахтенберг. Однако репортер не растерялся: «Вопрос от болельщика «Спартака» с 1981 года…» Зал, и Трахтерберг с Каррерой в том числе, зааплодировали.

— В Краснодаре Зобнин впервые после травмы вышел на поле в официальной встрече. Как оцените его состояние? И есть ли новости по Самедову?

— Зобнин готов играть с первой минуты. Насколько его хватит — это уже другой вопрос, заранее не скажешь. Самедов с сегодняшнего дня работает в общей группе, он тоже в строю.

— И остальные в порядке?

— Из тех, у кого есть проблемы, больше всего вопросов по Ещенко. Сегодня на базе еще посмотрим за его состоянием. Окончательное решение по составу приму по итогам тренировки.

— Вы всегда выглядите с иголочки. А есть ли у вас счастливый пиджак? — спросила девушка, представляющая телеканал Министерства обороны. Причем заранее извинилась перед теми, кому такой вопрос мог показаться глупым.

— У меня нет счастливого пиджака. Да что там, вот сейчас я вообще не в своем костюме — это «Спартак» мне выдал. По сути, это не моя одежда.

— По идее вы должны были задать военный вопрос, — заметил Трахтенберг.

— Точно! — среагировала журналистка. — Вы будете играть от обороны или смело пойдете в атаку?

— Атакуют 11 человек и обороняются 11 человек, — философски заметил Каррера.

КАРРЕРА «РАСПОРЯДИЛСЯ» СОХРАНИТЬ ТАСКИ В «СПАРТАКЕ»

— Вы пришли на пресс-конференцию с Таски. Он все еще не продлил контракт, который заканчивается в конце этого сезона. Вы бы хотели, чтобы этот игрок остался в «Спартаке»?

— Мы уже долго обсуждаем эту тему. Я дал распоряжение руководству продолжать общение с этим игроком, потому что он многое значит для нашей команды. И я рад, что в «Спартаке» есть такой футболист, который до конца остается профессионалом.

— В этой Лиге чемпионов «Спартак» еще ни разу не уходил с поля без пропущенного мяча. Ставите ли вы принципиальную задачу отыграть на ноль, или это второстепенный момент?

— Пусть ответит Таски. Это же он защитник, — переадресовал Каррера вопрос немцу.

— Сыграть на ноль важно, — вступил в разговор немецкий легионер. — Тем более мы играем дома. Сделаем все, чтобы не пропустить.

— Кого отметите в атакующей линии «Марибора»?

— Я не играл в Словении из-за травмы, но мне запомнился Таварес. Он доставил много проблем нашей обороне. Думаю, тренеры придумают, как с ним справиться.

— Гимн Лиги чемпионов для вас — особая музыка?

— Конечно, как и для любого футболиста. «Спартак» несколько лет не участвовал в Лиге чемпионов, поэтому атмосфера на матчах с «Ливерпулем» и «Севильей» была вдвойне особенной, болельщики великолепно нас поддерживали. Постараемся дать зрителям своей игрой еще один повод для положительных эмоций.

— А сложно вообще настраиваться на «Марибор» так же как на «Ливерпуль»?

— Это Лига чемпионов! Поэтому ничего сложного нет. И в том числе ради того, чтобы играть в таких матчах, мы стремимся как можно выше подняться в таблице чемпионата России.