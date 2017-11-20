Наставник «Вильярреала» оценил важность матча с «Астаной»
Главный тренер испанского «Вильярреала» Хавьер Кальеха после матча Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:1) поделился ожиданиями от противостояния с «Астаной» в Лиге Европы, пишет Sports.kz.
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Главный тренер испанского «Вильярреала» Хавьер Кальеха после матча Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:1) поделился ожиданиями от противостояния с «Астаной» в Лиге Европы, пишет Sports.kz.
«Мы попытаемся физически восстановиться к игре Лиги Европы с “Астаной”, которая состоится уже в этот четверг. Это будет очень важный матч, потому что мы хотим выиграть группу», — приводит слова Кальехи испанская Marca.
Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» — «Вильярреал» состоится 23 ноября на «Астана Арене».
В Лиге Европы вместе с «Астаной» и «Вильярреалом» в группе выступают чешская «Славия» и израильский «Маккаби»