Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
УЕФА закрыл дисциплинарное дело против «Ромы» по поводу расистского поведения болельщиков
ТАСС, 17 ноября.
ТАСС, 17 ноября.
Ранее дисциплинарный комитет открыл дело в отношении «Ромы»
«Рома» и «Челси» выступают в группе С вместе с испанским «Атлетико» и азербайджанским «Карабахом». После четырех туров группового этапа «Рома» занимает первое место, набрав восемь очков, «Челси» — второе (7), «Атлетико» — третье (3), «Карабах» — четвертое (2).
|Антонио Конте
|Эусебио Ди Франческо
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|8
|1
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)