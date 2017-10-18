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20:36 (мск), источник: ТАСС

УЕФА закрыл дисциплинарное дело против «Ромы» по поводу расистского поведения болельщиков

ТАСС, 17 ноября. Контрольно-дисципилинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закрыла дисциплинарное дело в отношении итальянской «Ромы». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Ранее дисциплинарный комитет открыл дело в отношении «Ромы» из-за возможного расистского поведения болельщиков команды в гостевом матче Лиги чемпионов с английским «Челси» (3:3), прошедшем 18 октября.

«Рома» и «Челси» выступают в группе С вместе с испанским «Атлетико» и азербайджанским «Карабахом». После четырех туров группового этапа «Рома» занимает первое место, набрав восемь очков, «Челси» — второе (7), «Атлетико» — третье (3), «Карабах» — четвертое (2).

Челси 3:3
Первый тайм: 2:1
Рома
18.10.2017, 21:45 Зрители: 41105 Групповой турнир: Группа C Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Эусебио Ди Франческо
Голы
11′ Давид Луиз 30
37′ Эден Азар 10
75′ Эден Азар (Р. Педро) 10
11 Александр Коларов (М. Гоналон) 40′
9 Эдин Джеко (Ф. Фасио) 64′
9 Эдин Джеко (А. Коларов) 70′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл (к) 24
Андреас Кристенсен 27
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Сеск Фабрегас 4
69′ Темуе Бакайоко 14
Альваро Мората 9
77′ Давиде Дзаппакоста 21
Антонио Рюдигер 2
80′ Эден Азар 10
Виллиан 22
57′ Давид Луиз 30
Родригес Педро 11
1 Алиссон
25 Бруну Перес
11 Александр Коларов
5 Гильерме Жуан Жезус
20 Федерико Фасио
4 Раджа Наингголан (к)
9 Эдин Джеко
21 Максим Гоналон
6 Кевин Стротман 83′
24 Алессандро Флоренци
30 Жерсон 74′
7 Лоренцо Пеллегрини
8 Диего Перотти 88′
92 Стефан Эль-Шаарави
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 8
1 Угловые 3
8 Фолы 7
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
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Челси
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