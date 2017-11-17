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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Вильярреал» деклассирует «Астану» в предстоящем матче Лиги Европы?

23 ноября «Астана» на своем поле примет испанский «Вильярреал» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Победа повысит шансы казахстанского клуба на выход в плей-офф. В случае неудачи судьба путевки в 1/16-ю финала решится в заключительном матче со «Славией» в Праге, передает корреспондент Vesti.kz.

Предстоящий матч на «Астана Арене» обещает быть непростым для команд, особенно для хозяев поля. Нет, с мотивацией у футболистов Станимира Стойлова все будет в порядке. Все прекрасно понимают, что это последняя игра на своем поле в групповой стадии, поэтому сделают все возможное, чтобы не ударить лицом в грязь. Вот только астанчане сбились с игрового ритма. В спорте это немаловажный фактор. За примером далеко ходить не надо. «Барыс» после десятидневной паузы в КХЛ на своей площадке уступил омскому «Авангарду» в серии буллитов (1:2). Хотя весь матч хоккеисты Евгения Корешкова «висели» у ворот омичей, шайба до поры до времени не шла в их ворота. Со временем «Барыс», конечно же, раскачается и нащупает свою игру, так как впереди у него достаточно матчей.

У «Астаны», напротив, остались игры только в еврокубках. Свой последний матч в чемпионате северяне провели с «Акжайыком» (2:0) 5 ноября. Да еще «Вильярреал» встряхнулся после отставки Франа Эскрибы. С приходом Хавьера Кальехи «подводники» в пяти матчах Примеры одержали четыре победы и один раз сыграли вничью, поднявшись с 14-го места на пятое. При этом забили 12 мячей при двух пропущенных. К тому же «раззабивались» Седрик Бакамбю с Никола Сансоне. Француз в этих играх провел шесть мячей и стал лучшим бомбардиром клуба (всего на его счету восемь голов), тогда итальянец отметился тремя точными ударами.

До встречи с «Астаной» футболисты «Вильярреала» сыграют с клубом «Атлетик» в Бильбао 19 ноября. То есть в отличие от астанчан будут находиться в игровом ритме. Нам же остается уповать на искусственное поле и бойцовские качества наших футболистов, которым приходится уже на характере вытаскивать непростые матчи.

Несколько слов хочется сказать о новом тренере «субмарины» Хавьере Кальехе. 39-летний специалист выступал за испанский клуб с 1999 по 2006 год и выходил с командой в полуфинал Лиги чемпионов.

Кальеха начал работать в клубе шесть лет назад. Тренировал преимущественно юношеские команды и возглавлял «Вильярреал Б». По сути, он повторяет путь своего предшественника Франа Эскрибы, который принял команду в прошлом году после ухода Марселино. Причем Эскриба болельщики приняли не сразу, потому что боготворили Марселино. Однако с ходом времени Эскриба доказал свою тренерскую состоятельность, заняв с «подводниками» пятое место в сезоне-2016/2017.

Правда, злые языки утверждали, что Эскриба не провалился благодаря багажу Марселино, тогда как Эскриба показал себя хорошим мотиватором и тактиком, а его отставка после шестого тура выглядела преждевременной и непонятной.

Кальеха уступает Эскрибе, прежде всего, в опыте. И только сезон покажет, насколько была оправдана такая тренерская рокировка. Пока у нового наставника «желтой субмарины» все идет как по маслу. Посмотрим, как она сыграет в Бильбао и Астане. По крайней мере, эти игры определят, были ли последние успехи «Вильярреала» простым эмоциональным всплеском в результате перестановок на тренерском мостике или же они стали следствием новаторских идей Кальехи.

Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» — «Вильярреал» пройдет 23 ноября в столице Казахстана. Перед этой игрой испанцы занимают первое место в группе А и всего на одно очко опережают идущих следом астанчан.

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